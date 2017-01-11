Угруповання «ДНР» і «ЛНР» воюють між собою за горілку (огляд преси)

Газета «Голос України» стверджує, що між угрупуваннями «ДНР» та «ЛНР» почалася торговельна війна. Йдеться про горілку, яку випускають в Донецьку і Луганську. Адже обидва угруповання наповнюють бюджети не за рахунок промисловості чи сільського господарства, а за рахунок випуску горілки сумнівної якості, позаяк спирт на підконтрольних бойовикам територіях не виробляють. Докладніше про горілчані війни колабораціоністів розповідає парламентська газета.

Газета «День» у матеріалі «Компроміси» Пінчука як сценарій капітуляції?» наголошує, що заяви Кіссінджера та стаття Пінчука в американському виданні Wall Street Journal, виглядають багаторівневим зондажем українського суспільства та світової спільноти. Київ намагаються підготувати до «м’якої» капітуляції, коли сторона, на яку напали, замість того, щоб назвати речі своїми іменами, робить вигляд, що нічого не трапилось. А це вже удар по базовій інституції державності – суверенітету, наголошує газета.

У цьому ж числі «Голос України» стверджує, що у Росії діяльність правозахисників намагаються дискредитувати, називаючи їх екстремістами. Паралельно влада намагається змусити народ забути про злочини Сталіна, якого нині в Росії дедалі частіше називають «успішним менеджером». Музеї, що створені на місцях таборів ГУЛАГу, закривають, один із таких музеїв «Пермь-36» сталіністи пропонують перетворити на музей «доблесних співробітників НКВС». Докладніше парламентське видання розповідає в статті «Сталінізм повертається».

«Президентський рейтинг Савченко впав до двох відсотків» – у статті під таким заголовком «Газета по-українськи» пише, що українці не готові до переговорів та контактів із бойовиками. Надія Савченко вела з ними переговори. Це призвело до репутаційних втрат – зниження рейтингу та довіри до колишньої льотчиці й російської полонянки, констатує видання.

Управління з розслідування злочинів спрямувало до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо Олександра Єфремова, інформує «Газета по-українськи». Якщо цей обвинувальний акт суд поверне прокуратурі, буде зрозуміло: починається тяганина. Так зазвичай роблять, щоб вбити справу, стверджує експерт видання. Він також попереджає, що коли людина довго перебуває в ув’язненні, подають клопотання в Європейський суд із прав людини – про неаргументоване тримання під вартою. Такі позови задовольняють. Адвокати максимально затягуватимуть час. Через це навесні суд буде у певному ступорі і, скоріш за все, відпустить Єфремова під домашній арешт, попереджає «Газета по-українськи». Єфремова звинувачують у державній зраді, вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України.