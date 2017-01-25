Хто з українських чиновників їздить на мотоциклах Harley-Davidson

Мотоцикл Harley-Davidson – це американська ікона вільного життя. Зазвичай подібними залізними конями власники намагаються підкреслити свою незалежність від пут суспільства і гордо називаються байкерами. В Україні справжній Harley-Davidson можуть дозволити собі лише заможні громадяни. Нерідко ціна мотоциклу сягає ціни на квартиру в столиці. Проект Радіо Свобода #Точно поцікавився, а хто з чиновників їздить на розкішних байках Harley-Davidson.

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Найдорожчий мотоцикл 2014 року випуску задекларував голова Державної фіскальної служби Роман Насіров. Його дружина Катерина Глімбовська, донька столичного забудовника, купила Harley-Davidson за 798 тисяч гривень. Окрім того, подружжя володіє солідним автопарком, до якого входять Toyota Camry 2008 року випуску, Lexus LS 600 і Range Rover 2013 року, а також Toyota Land Cruiser Prado 2014 року.

За президентства Віктора Януковича Роман Насіров обіймав посаду заступника голови правління Державної продовольчої зернової корпорації. Після революції за списками «Блоку Петра Порошенка» пройшов до парламенту. З травня 2015 року очолює податкову.

Серед підлеглих Насірова окремо варто відмітити начальника відділу боротьби з відмивання доходів у Харківській області Андрія Криволапова. У податковій зробив кар’єру ще до Майдану. Дружина – підприємець. Пара задекларувала численні офіси, квартири та гектари землі на Харківщині. У 2011 році Криволапов придбав мотоцикл Harley-Davidson за 120 тисяч гривень. Протягом наступних двох років податківець та його дружина витратили понад мільйон гривень на два автомобілі Toyota різних моделей.

Другий за ціною Harley задекларувала Ольга Татаріна, заступник начальника відділу слідчого управління поліції в Сумській області, яка, як зазначено в декларації, з 2012 року була в декретній відпустці. В декларацію внесла мотоцикл чоловіка вартістю 375 тисяч гривень.

Також Harley-Davidson чоловіка за 350 тисяч гривень задекларувала начальник відділу в столичній прокуратурі Мар'яна Голомша, яка є дочкою відомого екс-прокурора Миколи Голомші, якого у порядку люстрації звільнили з посади першого заступника генпрокурора два роки тому. Чоловік Мар`яни, Артем Олійник, купив байк минулого року. Тоді ж отримав в центрі зайнятості 11 тисяч гривень допомоги по безробіттю. Та понад сто тисяч гривень, працюючи в управлінні МВС Київської області. Батьки подарували Мар`яні та Артему майже два мільйони гривень на весілля.

За 200 тисяч гривень залізного коня 2013 року випуску задекларував суддя-переселенець Владислав Демидов. Сьогодні він працює в Господарському суді Києва, до якого в 2014 році був переведений з Луганська. У декларацію Демидов також вніс спортивний байк Suzuki GW250 2014 року випуску за 79 тисяч гривень та автомобіль Alfa Romeo 159 за 280 тисяч гривень.

Лідер «Опозиційного блоку», народний депутат Сергій Льовочкін задекларував мотоцикл 2011 року випуску за 190 тисяч гривень. Інший депутат Вячеслав Константіновський з «Народного фронту» купив Harley-Davidson 2002 року за 64 тисячі гривні. Також залізних друзів задекларували парламентарі Іван Фурсін та Олександр Фельдман з «Волі народу». Які, щоправда, ціну на власне майно не вказали.

Поміж прокурорів-байкерів не ціною за мотоцикл, а складною вдачею виділяється військовий прокурор Ужгородського гарнізону Олег Ціцак. Два роки тому громадські активісти затримали Ціцака п’яним за кермом. Тоді він був помічником народного депутата Віктора Балоги. Втім, в липні минулого року тодішній генеральний прокурор Віктор Шокін призначив екс-суддю військовим прокурором.

Взагалі Олег Ціцак все життя обіймав державні посади. Десять років до 2011 року працював суддею в Ужгороді. Після чого перейшов в тендерний комітет Міністерства надзвичайних ситуацій, яке при Миколі Азарову очолював згаданий Віктор Балога. Великий досвід роботи на державних посадах дозволив Олегу Ціцаку назбирати чималенький автопарк. Родина прокурора володіє Harley-Davidson 2008 року, квадроциклом Kawasaki 2005 року, люксовим авто BMW M-5 2009 року та бюджетним Peugeot 307 SW 2005 року.

Загалом на веб-порталі електронних декларацій власниками Harley-Davidson числяться понад два десятки чиновників. Зокрема, чотири податківці та один митник, чотири прокурори, чотири народні депутати, двоє чиновників місцевих адміністрацій, троє суддів, двоє поліцейських, керівництво Фонду державного майна і член Нацкомісії, що регулює зв'язок.

Більшість декларантів не вказали вартість мотоциклів. Хоча купили їх протягом останніх кількох років. Тому наведений рейтинг чиновників за вартістю байків є умовним, хоча і показовим. Адже зрозуміло, в яких саме органах можна заробити державною службою на Harley-Davidson.