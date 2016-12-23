Радіо Свобода Daily: чому СБУ ховає декларації за державною таємницею

Недержавні таємниці СБУ. Служба безпеки України засекретила електронні декларації своїх працівників, посилаючись на державну таємницю. Навіть Національне агентство з питань запобігання корупції, яке має їх перевіряти на корупційні ознаки, не має доступу до цих документів. Що може ховатися за грифом «державна таємниця»? Про це – у розслідуванні програми «Схеми».

Тим часом Конституційний суд переніс розгляд щодо конституційності електронного декларування доходів чиновників. Засідання у справі за конституційним поданням 48 народних депутатів України, здебільшого від «Опоблоку», не відбулося, бо жоден з ініціаторів подання не з’явився. Прикрити» електронне декларування вже не вдасться, зазначають деякі експерти.

Екс-керівництво «Приватбанку» представило «альтернативний погляд» на причини націоналізації фінустанови. Відповідна стаття з’явилась в «Українській правді». В колишньому керівництві банку зазначають, що раніше не представляли суспільству «альтернативної точку зору», бо чекали зміни керівного менеджменту установи. Стаття анонімна, підписана – «екс-правління банку». Детальніше про зміст публікації тут.

Позбавлення волі на 5, а то й 8 років, загрожує зловмисникам, які вчинили акт вандалізму у могильному комплексі «Цадика Нахмана» в Умані, кажуть в Національній поліції. Невідомі залили червоною фарбою приміщення для молитов та залишили там відрізану свинячу голову з вирізаною на ній свастикою. У поліції повідомляють, що розслідують цей інцидент як «порушення рівноправності через релігійні переконання». Більше про інцидент у матеріалі.

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Верховна Рада України схвалила законопроект про проведення амністії в 2016 році, який поширюється, зокрема, на учасників бойових дій на сході країни. Але разом з тим відхилила законопроект про відшкодування збитків за зруйноване житло на Донбасі.

Крім цього депутати виключили Надію Савченко зі складу української делегації в ПАРЄ. На що Савченко відповіла, що роботи їй і так вистачить. Чи має Надія політичне майбутнє в Україні читайте у статті «Савченко ще «у період Майдану завербували люди, наближені до Медведчука» – Палій».

Президент Росії Володимир Путін заявив, що нинішня Росія сильніша за будь-якого потенційного агресора. І повторив – «За будь-якого». Як за рік змінилися відносини між Україною і Росією читайте у нашому першому підсумковому огляді.

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