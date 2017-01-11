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На Светлодарской дуге в украинской армии появились новые позиции – об этом написал в соцсетях волонтер Юрий Мысягин. Юрий помогает 54-й бригаде, которая защищает рубежи непосредственно на светлодарском направлении. В Министерстве обороны уверяют: линию разграничения никто не пересекал. Эксперты отрицают, что сейчас на фронте идет «ползучее наступление».

Юрий Мысягин занимается волонтерством в районе Светлодарской дуги. Там рубежи защищает 54-я бригада ВСУ. На своей странице в Facebook Юрий написал, что на Светлодарской дуге у ВСУ появилось «чуток» новых позиций.

«Наши очень постарались и, самое главное, все сделали тихо. Сепаратисты только потом обо всем догадались, активизировались, но было уже позно», – написал в своем посте Юрий Мысягин.

Журналисты «Донбас.Реалии» связались с волонтером, чтобы уточнить детали. Но он отказался комментировать больше, чем написал на своей странице в соцсети. Военные должны давать более детальную информацию о том, что действительно происходит на фронте, считает Юрий Мысягин.

«По всему фронту берем новые позиции, не только на Светлодарской дуге. Скажем так, подкрадываемся потихонечку. Продвинулись вперед, закрепились и на донецком, и на авдеевском направлении, и под Докучаевском. Если военные готовы прокомментировать более подробно, то пожалуйста. Я как гражданское лицо комментировать даже не имею права», – считает он.

«ВСУ действительно заняли очень важные позиции, но в рамках линии разграничения» – Мотузяник

В Министерстве обороны эпизод последних дней не прояснили, повторив лишь, что в целом во время боев в районе Светлодарской дуги ВСУ действительно заняли новые позиции. Однако линию разграничения никто не пересекал, заявил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.

«В результате боевых действий подразделения Военных сил Украины действительно заняли очень важные позиции, но в рамках линии разграничения. То есть минские договоренности никто не нарушал. Военные части, которые защищают наши рубежи, действительно заняли позиции, но в рамках наших территорий», – рассказал Мотузяник.

Наступления нет, ВСУ просто подтянули войска к важным высотам – эксперт

Под Светлодарском на данный момент нет никакого наступления, считает военный эксперт Олег Жданов. ВСУ заняли высоты, благодаря которым контролируется движение на Углегорск. Бои начались по инициативе командования 54-й бригады, приказа Министерства обороны не было, говорит эксперт.

«Никуда мы (ВСУ – ред.) не идем. Мы придвинулись на 400 метров к линии разграничения. Сейчас наши для того, чтобы закрепиться на этих высотах, подтянули и на вторую высоту наши войска. И вполне вероятно, что и третью высоту мы займем. Насколько это важно? Скорее, это важно психологически. Ценой таких потерь я не думаю, что стоило проводить эту операцию без участия артиллерии и бросать людей на укрепленные районы», – считает Олег Жданов.

Боевики события на Светлодарской дуге никак не комментировали.

В результате активных столкновений на Светлодарской дуге, которые начались 18 декабря, по официальным данным, погибло 9 бойцов, травмировано и контужено 63 человека. По данным волонтеров, потерь было вдвое больше. За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский солдат.