«Ті самі люди підривали пам’ятники Бандері» – історик про пам’ятник у Гуті-Пеняцькій

Львів – Знищення на Львівщині у Гуті-Пеняцькій пам’ятного знаку загиблим полякам представники української влади, українські і польські дипломати називають провокацією. Львівська поліція порушила кримінальне провадження за статтею 161 Кримінального кодексу – «приниження національної гідності, розпалювання міжнаціональної ворожнечі». Слідчі ще не підтверджують, що злочинці скористались вибуховим пристроєм, який знищив хрест, невідома і дата, коли було вчинено акт вандалізму. Українські історики та аналітики говорять про те, що «війна пам’ятників» може мати продовження. Кому це вигідно і куди цей шлях може привести український і польський народи?

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Інформація про підрив пам’ятника вбитим полякам у лютому 1944 року блискавично з’явилась у російських медіа. Точнісінько так, як було за роки незалежності із нищенням будівлі Російського культурного центру і руйнуванням пам’ятників відомих українців Степана Бандери, Євгена Коновальця, Романа Шухевича.

На місці спаленого наприкінці лютого 1944 року німецьким каральним загоном села Гута-Пеняцька у 2005-му польська сторона нелегально встановила пам’ятний знак. У 2009 році президенти України та Польщі відкрили його, таким чином узаконивши своєю присутністю. Втім, як підтвердили Радіо Свобода в департаменті архітектури та розвитку містобудування Львівської облдержадміністрації, не було подано проектної документації на виготовлення пам’ятника, не включений він у жоден реєстр. Скільки таких нелегальних пам’ятників встановлено Польщею в Україні невідомо. За даними Міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті жертв війни, в Україні налічується понад 200 місць поховань, більшість на Волині, де поляки, не дотримуючись українського законодавства, встановили надгробні пам’ятники чи знаки.

Історик Микола Посівнич переконаний, що руйнування пам’ятника у колишньому селі Гута Пеняцька загиблим полякам – це спецоперація і дуже фахово реалізована провокація.

Видно, що це працювали ті самі люди, які підривали пам’ятники Коновальцю, Бандері. Пам’ятники нищать і все це подають російські, прорегіональні і промедведчуківські сайти

«Видно, що це працювали ті самі люди, які підривали пам’ятники Коновальцю, Бандері з керованими вибухами і розмальовували різними символами, а це поєднання символів «Правого сектора» чи дивізії СС «Галичина», все перемішали. Люди, які орієнтуються в ідеологічному чи націоналістичному сучасному чи минулому русі, не могли зробити такі абстрактні ідеології. Це чисто російські міфіологеми – дивізія «Галичина», ОУН, УПА, це все так під «гарним соусом» показано. Пам’ятники нищать і все це подають сайти так званих «ДНР» і «ЛНР», російські, прорегіональні і промедведчуківські сайти», – наголосив історик Микола Посівнич.

«Коріння тоготягнеться з шовіністичних російських імперських організацій

У Польщі за останні два роки зруйновано 14 місць поховань і пам’ятників українців. Дослідник Іван Матковський ще торік писав у польських медіа про небезпеку осквернення могил українців у Польщі, що це може привести до «війни пам’ятників» по обидва боки кордону.

Це звичайні провокації, які вчиняються певними групами людей. Можемо підозрювати, зважаючи на російські ЗМІ, що коріння того, що ми побачили в Гуті-Пеняцькій, тягнеться з шовіністичних російських імперських організацій

«Це боротьба, спрямована на нищення історичної та культурної спадщини, яка залишилась і свідчить про певні моменти з історії обидвох народів. Але якщо ми подивимось глибше, то побачимо, що це не є боротьба народів, як це намагаються представити. А це є звичайні провокації, які вчиняються певними групами людей у Польщі і Україні. У Польщі ці люди відомі, а в Україні, на жаль, ми можемо тільки здогадуватись і підозрювати, зважаючи на російські ЗМІ, що коріння того, що ми побачили в Гуті-Пеняцькій, тягнеться з шовіністичних російських імперських організацій. Чому так відбувається? Українці і поляки сьогодні є жертвами російсько-німецької змови. Ці дві наддержави намагаються панувати в Центральній Європі і їхнім завданням є недопустити до порозуміння не тільки між українцями і поляками, між українцями і угорцями, словаками, поляками, і чехами, словаками. Створюють різноманітні прецеденти, які б мали перешкоджати зближенню народів у Центрально-Східній Європі. Їм це вдається досить успішно», – говорить Іван Матковський.

Те, що акт вандалізму у Гута-Пеняцькій є провокацією, заявили і польські дипломати в Україні, і місцева влада Львівщини. У Західній Україні є сотні місць, які дорогі історично, культурно, релігійно для поляків. Чимало таких місць і на території Польщі для українців. Руйнування пам’ятників, осквернення могил зачіпає гідність людей і цим користає третя сторона.

Все вказує на це, що зруйнування пам’ятника у Гуті-Пеняцькій було спланованою акцією, яка мала перед усім спровокувати чергове напруження у польськo-українських відносинах, а за новий скандал мали би відповідати українські радикальні праві організації, які нібито «відплатили» полякам за знищення могил УПА на території Польщі, зазначив у коментарі Радіо Свобода Адам Лельонек, кандидат політичних наук, член правління фундації Центр досліджень Польща-Україна.

Провокації у Польщі, як і в Україні, з великим ентузіазмом описують російські ЗМІ

«Дуже важливий є факт, що такі самі провокації у Польщі, як і в Україні, з великим ентузіазмом описують російські ЗМІ, і це практично вони розкручують такі «сенсації» через різні середовища. Реакцію у Польщі можна було доволі легко передбачити: всі проросійські антиукраїнські сили хочуть максимально наголосити на цій справі і відразу прийняли тільки один наратив: «це українці зробили» і паралельно подають, «як це можливо, коли Польща так багато допомагає Україні?!» (до речі, щоб завдяки і таким питанням атакувати польський уряд). Такі люди інтерпретують реальність дуже емоційно і суб’єктивно, мовляв, «Україна погана (а Росія завжди добра!)», а все що вказує, що за цим можуть стояти російські провокатори, треба ігнорувати або атакувати тих осіб, які кажуть – тому що їм це не пасує з ідеологічних міркувань або їх компрометує», – наголосив Адам Лельонек.

Руйнування пам’ятника має на меті також випробувати різні середовища, журналістів, блогерів, тролів, експертів, активістів, які на практиці реалізують завдання російської пропаганди, але офіційно хочуть позиціонувати себе «незалежними

За його словами, інформаційна операція, пов’язана з руйнуванням пам’ятника на Львівщина, має на меті ще й посіяти хаос, послабити авторитет місцевої влади, спецслужб, а також випробувати різні середовища, зокрема, журналістів, блогерів, тролів, експертів, активістів, які на практиці реалізують завдання російської пропаганди, але офіційно хочуть позиціонувати себе «незалежними».

Провокації почалися у Львівській і Закарпатській областях ще у грудні. Вони так само побудовані, ці самі оперативні схеми, а все під керівництвом головних російських ЗМІ

«Також це використання української «політичної еміграції» у Москві (в тому числі людей Януковича і нібито «українських» журналістів в Росії), посилення напруги в історичній сфері, а також компрометація проєвропейської Західної України (приписуючи їй схильності до помсти, вандалізму, фашизму, варварства, ненависті, ксенофобії). Провокації почалися у Львівській і Закарпатській областях ще у грудні. Вони так само побудовані, ці самі оперативні схеми, а все під керівництвом головних російських ЗМІ, які найбільш відомі свою пропагандистською роботою. Це тест для нових каналів зв’язку. Можна спрогнозувати, що це тільки початок», – переконаний польський експерт.

Оглядачі переконані, що «війна пам’ятників» матиме продовження. Адже проблема в українсько-польських відносинах є наслідком сучасної політики в Польщі і в Україні, де за роки незалежності не було сформоване наукове середовище і чітка та обґрунтована позиція держави щодо історичного минулого. Сьогодні українська сторона програє польській у цих питаннях, каже український історик Роман Грицьків.

Руйнування пам’ятного знаку у селі Гута-Пеняцька – це провокація, яка спрямована на погіршення українсько-польських відносин

«Це все викликало таку ситуацію, що поляки можуть собі дозволити голосувати у сеймі, приймати ту кількість жертв, яка їм вигідна. Це все лише погіршує українсько-польські відносини. Українців програють, бо не можуть навести контраргументів. Всі розуміють, що фальсифікація історії, але ніхто нічого не може сказати. І ті дослідження, які є, не почуті на фоні тих голосних заяв. Руйнування пам’ятного знаку у селі Гута-Пеняцька – це провокація, яка спрямована на погіршення українсько-польських відносин», – зазначив історик.

Пам’ятний знак у Гуті-Пеняцькій львівська влада готова відновити і про це повідомила польську сторону. Однак, аби унеможливити і припинити «війну пам’ятників», важливо передусім, щоб українське і польське суспільство розуміли, що це провокація, спрямована на шкоду для обох народів. Адже у Польщі працює понад мільйон українців, понад 30 тисяч молодих людей з України здобувають там освіту, в Україні проживає велика польська громада, обидва народи поєднує спільна культурна спадщина. Водночас важливо впорядкувати облік усіх пам’ятників, меморіалів, пам’ятних знаків, які встановлені на території України польською стороною і не може бути нехтування законодавством держави.