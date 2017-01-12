Російського «Дождя» не буде, бо телеканал, зокрема, визнає Крим російським – член Нацради

Російського телеканалу «Дождь» більше не буде у кабельній сітці українців – провайдери мають місяць на те, щоби знайти заміну. Ключова претензія від регулятора – медіа систематично порушувало українське законодавство, зокрема і в «кримському питанні». Керівництво «Дождя» на це відповідає, що російські закони для медіа пріоритетні. І хоч кількість заборонених російських каналів зростає, та боротьба за увагу й політичні переконання українців не припиняється.

​Російський телеканал «Дождь» систематично порушував українські закони, і рішення про виключення його з переліку дозволених ухвалювалось близько року. Про це в коментарі Радіо Свобода розповів Сергій Костинський, член Національної ради з питань телебачення та радіомовлення.

Ключове порушення – невизнання «Дождем» територіальної цінності, каже Костинський.

«Оскільки в сюжетах наводились карти Російської Федерації у різних передачах телеканалу, де Крим було позначено територією Росії. І це були передачі інформаційно-аналітичні, як правило, та інші. І також зафіксували, що журналісти «Дождя» відвідували Крим, порушуючи українське законодавство. Насправді, потрібно отримувати дозвіл української держави, відповідних органів, у тому числі Міністерства інформаційної політики, щоби потрапити в Крим», – розповідає він.

Окреме питання – демонстрація комерційної реклами телеканалом, яку регулятор зафіксував ще на початку минулого року. Це суперечить правилам, говорить Костинський, адже Росія не ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення.

Рік тому для «Дождя» зробили виняток: повідомили його про порушення та на прохання керівництва надали два місяці на виправлення порушень. Утім, говорить Костинський, нічого не змінилось.

«На жаль, за весь рік ми не отримали для адаптації жодної версії «Дождя», щоби дозволити їй мовити на території України», – говорить член Нацради.

​«Дождь»: дуже шкода, що Нацрада ухвалила таке рішення

Про заборону телеканалу «Дождь» повідомив представник провайдера-партнера «Воля».

На прохання Радіо Свобода прокоментувати рішення, «Дождь» процитував слова генерального директора Наталії Синдєєвої:

«Мені дуже шкода, що Нацрада України ухвалила таке рішення», – говорила вона.

В оприлюдненій на сайті заяві телеканал, у першу чергу, коментує питання реклами. За словами Синдєєвої, відповідно до умов договорів з усіма провайдерами в Україні, мовлення «Дождя» здійснювалось через IP-з'єднання без прямої комерційної реклами. І Нацраду, мовляв, про це повідомили у серпні, після чого канал більше не отримував претензій.

Що ж стосується висвітлення «кримського питання», «Дождь» коментував лаконічно.

«Відповідно до статті 65 Конституції Російської Федерації Республіка Крим є суб'єктом Російської Федерації», – сказала генеральний директор.

Утім, таке пояснення не задовольняє Національну раду з питань телебачення та радіомовлення.

«Ми ж не забороняємо телеканалу «Дождь» працювати за російським законодавством на території Російської Федерації. Тобто, телеканалу «Дождь» треба для себе обрати, чи воно працює за російським законодавством, чи воно поважає і дотримується законодавства України, де працює, а також міжнародне право, згідно з яким Крим є територією України», – говорить Сергій Костинський, член регулятора.

Росія називає рішення «цензурою». Україна незгодна

Відреагували на заборону «Дождя» і російські високопосадовці. Зокрема, офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова пообіцяла проінформувати про це ОБСЄ та назвала рішення «цензурою».

«Чесно кажучи, це акт цензури офіційного Києва, який можна назвати парадоксальним», – сказала вона.

А прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що «деструктивна лінія української сторони продовжується».

Ви уявляєте, щоб у США був у кабельній сітці канал, який би приписував один із штатів, скажімо, Мексиці? Так пояснює рішення Нацради медіаексперт Наталія Лігачова.

«Це не цензура, а вимога Нацради виконувати українське законодавство, зокрема, що стосується територіальної цілісності. Якщо «Дождь» називає Крим частиною Росії – для мене однозначно, що він не може бути частиною кабельних мереж. Він залишиться на супутнику, у мережі. Кабель – це є кабель, він регламентується нашим законодавством», – говорить вона.

На Новий рік у Чорноморську вимкнули українські замість російських каналів

«Дождь» закономірно усунули з сітки мовлення, хоч це варто було зробити ще раніше, переконана активістка з Чорноморська Євгенія Завалій. На Новий рік у її рідному місті та поблизу раптом зникли всі українські канали, натомість, з’явились російські, серед них – і «Дождь». Це сталось через змову провайдерів, вважає вона.

Цілий тиждень Завалій з однодумцями намагалась виправити ситуацію. Вдалось лише після численних звернень до СБУ, Національної ради з питань телебачення та радіомовлення та, власне, розмов із провайдерами.

«Ми подивились із колегами багато цього контенту. Там не лише, що Нацрада написала, що Крим є «територією Росії». І там було інтерв’ю з терористами «ЛНР», «ДНР». І багато спекулятивних речей щодо нашого парламенту. Постійно якась така пропаганда, може і неявна, але яка справді діє на підсвідомість багатьох громадян», – розповідає вона.

На її думку, Нацрада не повинна зупинятись на телеканалі «Дождь», а має і надалі моніторити контент дозволених до трансляції російських каналів. А також українських, що також час від часу порушують закони, говорить Євгенія.

За кілька років Україна обмежила мовлення 77 російських телеканалів, розповідає Костинський. Деяким із них, як «Дождю» та «Телеклубу», давали час на те, щоби усунути порушення. Утім, більшість цього не робила, говорить він.

І наразі є приблизно сім російських каналів, що працюють за українськими законами. Переважно, це нейтральні розважальні чи пізнавальні ресурси – як «Охотник и рыболовHD» чи «Зоопарк».