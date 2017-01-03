В Одесі провайдери кабельного телебачення не порозумілися з медіагрупами – постраждав глядач

Із кабельних телевізійних мереж Одеси в новорічну ніч зникла більшість центральних комерційних українських каналів. Декому з користувачів кабельного телебачення навіть не вдалося подивитися привітання з Новим роком президента України. Державні телеканали («UA:Перший», «Рада», «Культура») і 13 місцевих залишились.

Замість звичних українських телеканалів – «1+1», «Інтер», СТБ, «Новий канал» та інших – одесити побачили в своїх телевізорах російські канали: «Дождь», «Домашний» та інші. «Мене взагалі не цікавить російський контент. Те, що відбувається в моїй країні, хочу бачити на українських каналах», – волонтерка Марина Ізосімова обурена і збирається відмовлятися від послуг кабельного телебачення з тим, щоб переходити на IPTV.

Таких, як Марина Ізосімова, в Одесі чимало. В соціальній мережі «Фейсбук» одесити використовують термін «інформаційна диверсія» і вважають, що треба готувати петиції до Верховної Ради, Національної Ради з питань телебачення і радіомовлення, Українського державного центру радіочастот.

​Закон про скорочення складу УПП набув чинності

Про ймовірне відключення телеканалів, що належать медіагрупам StarLightMedia (СТБ, «Новий канал», ICTV, «М1», «М2», QTV), «Медіа Група Україна» (ТРК «Україна», «НЛО ТV», «Індиго TV»), «1+1 медіа» («1+1», «2+2», «ТЕТ», «ПлюсПлюс», «1+1 International», «УНІАН ТБ», «Бігуди») і Inter Media Group ( «Інтер», «Інтер+», «НТН», «К1», «К2», «Мега», «Піксель», «Zoom», «Enter-фільм») йшлося ще на початку грудня.

«Каменем спотикання» у відносинах кабельних операторів і чотирьох медіагруп стали зміни до закону «Про телебачення і радіомовлення» щодо уточнення умов розповсюдження програм телерадіоорганізацій у складі універсальної програмної послуги (УПП). Закон, підписаний президентом Петром Порошенком 3 листопада 2016 року, набув чинності 1 січня 2017 року.

Закон передбачає, що до складу універсальної програмної послуги (УПП) входять телерадіопрограми ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (нині в процесі створення), парламентського телеканалу «Рада», а також місцеві та регіональні ефірні аналогові й цифрові телеканали, що мовлять у межах не більш як однієї області, не здійснюють ретрансляції програм інших мовників і не володіють іншими ліцензіями на ефірне мовлення в інших областях.

Натомість загальнонаціональні комерційні телеканали, відповідно до закону, вилучені зі складу УПП (переліку обов'язкових для трансляції в кабельних мережах) і переходять до договірних відносин з провайдерами.

Чи доречний торг?

Вартість свого контенту для мереж платного телебачення медіагрупи назвали таку:

«1+1 медіа» і StarLightMedia – по 75 копійок з абонента за пакет усіх каналів групи;

«Медіа Група Україна» – 45 копійок з абонента за пакет усіх каналів групи;

Inter Media Group – 3 гривні з абонента за пакет усіх каналів групи.

Також у медіакомпаній були певні умови щодо ретрансляції їхніх каналів: продаж усіх каналів одним пакетом, а не кожний канал окремо, обов’язкове потрапляння в соціальний пакет тощо. До того ж, за січень 2017 року провайдери мали розрахуватись до 30 грудня 2016 року.

Директор зі стратегічного розвитку компанії StarLightMedia Федір Гречанінов в ефірі «Шустер Live» зазначив: «Не можна сказати, що він (закон – ред.) грає на користь одних за рахунок інших. Закон говорить про те, що комерційними гравцями ринку повинні вибудовуватись комерційні відносини».

​З умовами медіакомпаній – фінансовими, юридичними, технічними – погодились не всі. Директор Союзу операторів телекомунікації Одеси Станіслав Ясіневич вважає, що співпраця має бути паритетною. «Канали з рекламою йдуть до абонента. У відповідь провайдер забезпечує доставку цих каналів. Ніхто нікому не повинен платити грошей», – каже він.

Директор одного з одеських кабельних операторів – ТОВ «Альфа ТВ» Олександр Скородумов зауважив, що виконати умови, на яких пропонується купівля пакетів цих каналів, з технічної точки зору неможливо.

Далі буде…

Чи можна для вирішення конфлікту, який в Одесі зайшов у глухий кут, розраховувати на сприяння національного регулятора у сфері телерадіомовлення?

«Це поза межами наших зобов’язань просто стежити за тим, як виконується законодавство. Але є розуміння, що в ситуації, яка склалася, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення має докласти зусиль для її вирішення. В Одесі ми маємо нашого представника. Розпорядження поки не на папері, але він здійснюватиме моніторинг змісту кабельних мереж і того, які канали зникли і які замість них з’явились», – сказав в коментарі Радіо Свобода член Нацради Валентин Коваль.