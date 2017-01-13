Тіллерсон дає проблиск надії Україні (світова преса)

Світова преса продовжує коментувати сенатські слухання цього тижня у Вашингтоні, зокрема кандидата на посаду державного секретаря США Рекса Тіллерсона, кажучи, що він був твердішим щодо Росії, аніж очкували, і це дає надію Україні, що нова американська адміністрація буде підтримувати Київ. Також є публікації про стан справ на лінії розмежування на Донбасі – попри мирні угоди та домовленості щодо припинення вогню, обстріли та збройні сутички тривають. І також пишуть про певне розчарування українців поведінкою Брюсселя, який все обіцяє – і все відкладає – запровадження безвізового режиму для громадян України.

Сайт американської Атлантичної ради розміщує статтю колишнього посла США в Києві Джона Гербста про заслуховування сенаторами претендента на посаду державного секретаря США Рекса Тіллерсона.

Під час процедури затвердження раніше цього тижня Тіллерсон докладав зусиль, щоб переконати скептиків, які побоювались, що його відносини з російськими лідерами можуть перерости в наївний і слабкий підхід до Кремля.

В своїй заяві Тіллерсон наголосив на потребі чіткої політики щодо Москви і що Росія є загрозою, якої союзники США справедливо побоюються. Він розкритикував Росію за вторгнення в Україну та анексію Криму. В той час, як він висловив зацікавленість у співпраці з Росією, що відповідало б національним інтересам США, він зауважив, що там, де інтереси не збігаються, «ми повинні бути твердими в захисті інтересів Америки та її союзників» і що «Росія має відповідати за свої дії».

В статті йдеться, що у питанні України Тіллерсон сказав, що слабка західна реакція на анексію Москвою Криму в 2014 році заохотила Росію почати військову операцію на українському сході.

На запитання – що США могли зробити у відповідь на російську агресію, – Тіллерсон сказав, що Вашингтон міг би заохочувати Київ перекинути всю свою військову потугу на схід і надати Україні оборонну зброю та своєчасну розвідувальну інформацію.

«Звичайно, відповідь Тіллерсона не стосувалася того, що Сполучені Штати мають робити нині, але вона відкриває можливість, що адміністрація Трампа може надати Україні активну підтримку в боротьбі з агресією Кремля, аніж її несмілива попередниця», – йдеться в статті.

Щодо санкцій, то Тіллерсон був розпливчастим. З одного боку, він назвав санкції «потужним та важливим важелем» проти негативної поведінки інших. З іншого боку, заявив, віддзеркалюючи підхід бізнесмена, що «все за своєю природою санкції завдадуть шкоди американському бізнесу».

У підсумку, Тіллерсон був за те, щоби санкції залишались – допоки він ретельніше не вивчить це питання, йдеться в статті. «Ми дізнаємось більше про погляди адміністрації Трампа щодо санкцій незабаром. Термін певної частини санкцій проти Росії за її агресію проти України завершиться в березні, якщо адміністрація не подовжить їх. Якщо агресія Москви в Україні триватиме, тоді непоновлення санкцій було б ознакою слабкості», – читаємо на сайті Атлантичної ради.

Англомовна газета The Kyiv Post пише про наближення третьої річниці початку бойових дій в Україні, а вони все ще не вщухають повністю.

У статті зазначається, що на новорічні свята мало б бути припинення вогню на Донбасі, але останні дні минулого року і перші дні 2017 року були позначені постійними порушеннями перемир’я зі спорадичними бойовими діями уздовж лінії фронту –від Луганська на півночі та передмість Донецька і далі до Маріуполя на півдні.

Все це насильство має місце, попри домовленість про припинення вогню з 24 грудня. Найбільш запеклі обстріли і сутички відбуваються, як каже українська сторона, в індустріальній зоні Авдіївки, в районі Світлодарська та на східний околицях Маріуполя.

Понад 400 обстрілів зафіксовані українською стороною в перші десять днів Нового року. Підтримувані Росією бойовики обстрілюють українські позиції з автоматичної зброї, важкої артилерії, мінометів та гранатометів. Також був обстріл і з ракетних установок залпового вогню «Град», які заборонені Мінськими мирними угодами.

Попри 33 місяці війни, лінія розмежування на Донбасі майже не змінилася. Як очікується, такою вона залишатиметься і в 2017 році, читаємо в статті.

Військові експерти передбачають, що бойові дії низької інтенсивності триватимуть на тлі спроб обох сторін посилити свої позиції. Конфлікт буде позначений подекуди спробами проникнути на території, що перебувають під контролем супротивника, незначними боями, обміном артилерійськими вогнем та навіть боями за участі броньованої техніки, пише видання.

Брюссельське видання Politico.eu пише про певне розчарування ЄС через постійне відкладення Брюсселем дати запровадження безвізового режиму для громадян України.

Власне, підзаголовок статті такий: «Незважаючи на неодноразові обіцянки підтримки та безвізового режиму, Україна відчуває, що її ентузіазм щодо ЄС не є взаємним».

В статті наводиться приклад відео, яке передивились багато українців, і в якому зібрані шматочки різних часів, коли президент Петро Порошенко обіцяв дату запровадження безвізового режиму з ЄС.

«Відео це є таким смішним, адже є таким правдивим», – каже одна з українок про дати, які називав президент Порошенко – від 1 січня 2015 року, потім до кінця грудня 2015 року, потім не пізніше 2016 року тощо. І далі обіцяна дата «безвізу» залишається невідомою.

Для українців, пише видання, безвізовий режим є темою емоційною та символічною. Представники ЄС пообіцяли, що питання буде врешті-решт врегульовано у 2017 році, а президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер сказав наприкінці грудня, що українці можуть отримати безвізовий режим протягом кількох тижнів.

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