В Одесі випадково знайшли фреску «бойчукістів», датовану 1928 роком

Володимир Кацман

Одеська бригада учнів Михайла Бойчука, засновника українського монументального живопису, виконала замовлення у тодішньому клубі НКВС на розпис стін. Згодом, після того, як лідера групи та майже всіх її членів розстріляли, формально звинувативши у шпигунстві, майже всі їхні роботи були знищені радянською владою. Як виявилося, деякі з них чудом вціліли.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F303119947&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true">SoundCloud</a>

Видатну знахідку випадково зробив одеський краєзнавець Кирило Ліпатов. Кілька днів тому, після різкого зменшення температури, у приміщенні на стінах почали тріскатися шари масляної фарби. Після очищення стало помітно, що під ними є настінні розписи.

Художник та мистецтвознавець Олександр Ройтбуд розповів Радіо Свобода, що подібних фресок у цій будівлі, за його даними, має бути приблизно 20 штук. І кожна з них становить колосальну культурну історичну цінність. На їх основі можна було б створити навіть цілий музей, впевнений митець.

«За нинішніми технологіями зняти таку фреску – це реально, і це десь півтори тисячі доларів. З урахування того, що їх десь 20, це десь 30-50 тисяч буде коштувати – зняти без реконструкції, без реставрації. Зняти та закріпити на якусь поверхню де її можна перенести в реставраційну майтерню», – впевнений Олександр Ройтбурд.

Пам’ятка мистецтва у небезпеці!

Мистецтвознавці та громадські діячі побоюються, що фрески будуть знищені під час ремонту, адже дирекції колишнього «Палацу студентів» ніби байдуже на творчий спадок представників розстріляного відродження. Проте головний адміністратор будівлі Галина Бойко відкидає ці підозри. Каже, що по-перше, квапитися з висновками не треба. На сьогодні свідків того, хто, коли і як розписав ці площі немає, тому поки що стверджувати, що це були «бойчукісти», ми не маємо права. По-друге, до з’ясування авторства, настінні розписи залишаються під охороною.

«Ми зараз звернулися з листом до управління охорони пам’яток для того, аби вони нам прислали представника, щоб нам дали професійну оцінку художньо-історичної цінності цього розпису», – говорить Галина Бойко.

Чи є ще фрески?

Можливість того, що фрески «бойчукістів» є і в інших місцях будівлі, окрім фойє, пані Бойко відкидає.

«Що стосується цих розписів, на сьогоднішній день виявлені вони лише в цій частині будівлі. В інших приміщеннях будівлі, я тут давно працюю, при мені робилися не одні ремонтні роботи, ніде розписів більше не виявили», – наполягає головний адміністратор будинку Галина Бойко.

В очікуванні рекомендацій від експертів дирекція продовжує охороняти виявлені фрески. А з приводу ймовірних інших робіт «бойчукістів» відповідає небайдужим активістам: будівля працює у відкритому режимі і побачити розписи чи їх відсутність може кожен охочий.