Справа «боргу Януковича». Перший день суду в Лондоні

Правники, які представляють російську сторону, переконують суддю Вільяма Блера у повній безнадійності захисту української сторони, який подали юристи компанії Quinn, Emanuel, Urquhart & Sullivan LLР. На початку слухань 17січня суддя лише кілька разів короткими уточнюючими запитаннями перебивав цілоденний монолог представника російської сторони.

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Представник російської сторони сказав у вівторок, що на завершення йому потрібно буде ще принаймні пів-ранку наступного дня.

Якщо в результаті слухань, що мають завершитися 20 січня, суддя погодиться з тим, що аргументи українського захисту справді неприйнятні, то він може схвалити рішення у спрощеному порядку на користь Росії, і тоді подальший судовий процес буде непотрібний.

Від імені Росії позов у суд подала компанія The Law Debenture Trust Corporation P.L.C, яку представляють правники фірми Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP.

Росія протестує проти мораторію, оголошеного українським урядом на повернення 3 мільярди американських доларів, позичених урядом Віктора Януковича у грудні 2013 року. Від Києва також вимагають відсотки з тієї суми, а також відшкодування судових витрат.

Москва подала позов на Україну в лютому минулого року саме у лондонський суд, бо угода про позику була укладена за англійським комерційним законом.

Представники російської сторони закликають відкинути твердження Києва про свавільні дії уряду Януковича і порушення українських законів при оформленні позики, бо вони не стосуються англійського права. Вони також вважають, що у даному диспуті не можна враховувати аргументи про руйнування економіки України в результаті російської агресії.

Аргументи Києва: окупація Криму, війна на Донбасі та погрози Януковичу у Москві

Росія, захопивши Крим і розпаливши війну на Донбасі, завдала шкоди платоспроможності України. Українська сторона також доводить, що Віктор Янукович був змушений взяти російську позику під тиском погроз Москви.

І ще один аргумент Києва: Україна пропонувала Росії реструктуризувати борг на умовах, із якими погодилися інші комерційні кредитори, але Москва відмовилася.

Судді у Лондоні доведеться визначатися, які аргументи української сторони узгоджуються з англійським комерційним правом, а також вирішувати, чи враховувати також і міжнародне право із серйозними політичними аспектами.

У Лондоні у зв’язку зі слуханнями у Високому суді Англії перебувають представники українського уряду, але ні вони, ні представники Росії не коментували початок слухань.