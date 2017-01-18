Мер Перемишля відверто і цілеспрямовано розпалював міжнаціональну ворожнечу – СБУ

Львів – Мерові польського міста Перемишль Робертові Хомі Служба безпеки України заборонила в’їзд в Україну терміном на 5 років. Про це він дізнався на українському кордоні 17 січня. У СБУ кажуть: таке рішення ухвалили за розпалювання польським посадовцем міжетнічної та міжнаціональної ворожнечі. Сам польський посадовець каже, що не розуміє причин.

17 січня мер Перемишля Роберт Хома їхав у Львів на запрошення генерального консула Польщі, щоб взяти участь у традиційній новорічно-різдвяній зустрічі в приміщенні консульства. На брифінгу в Перемишлі Роберт Хома розповів про історію на кордоні.

Сподіваюсь, що МЗС Польщі мені допоможе з’ясувати, у чому причина

«Це безпрецедентна ситуація. Дізнався, що мені заборонено в’їзд в Україну, на українському кордоні, від українського прикордонника. Я 30 хвилин провів там, і мені повідомили, що 29 грудня минулого року видано лист, що мені заборонено в’їзд в Україну. Я не знаю причин. Повідомив про це українського посла у Польщі пана Дещицю, сподіваюсь, що МЗС Польщі мені допоможе з’ясувати, у чому причина. Вважаю, що добре було мені повідомити, щоб я не був наражений на те, щоб відбиватись на кордоні», – заявив Роберт Хома.

«Участь в антиукраїнських заходах не була разовою випадковістю»

Як розповів Радіо Свобода у телефонній розмові керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук, рішення про заборону в’їзду в Україну на п’ять років мерові Перемишля Робертові Хомі в СБУ ухвалили влітку минулого року.

Про те, що таке рішення ухвалене, ми, в принципі, не зобов’язані повідомляти

«За безпосередню участь Роберта Хоми в антиукраїнських заходах йому було заборонено в’їзд на територію України, – зазначив Ткачук. – Про те, що таке рішення ухвалене, ми, в принципі, не зобов’язані повідомляти особу. Про це вона дізнається під час перетину кордону».

«Підстав для такої заборони є чимало, це все відкрита інформація в медіа в Польщі та Україні, – додає український посадовець. – Рішення ухвалили тоді, коли він брав участь в антиукраїнських заходах. Це не була разова випадковість – це розпалює міжнаціональну і міжетнічну ворожнечу».

Представник СБУ наголошує: рішення – цілком у рамках повноважень служби. «Використовуючи відкриті джерела, ми дійшли до висновку, що ця особа відверто і цілеспрямовано розпалювала міжетнічну та міжнаціональну ворожнечу і цілеспрямовано працює в такому напрямку, що це шкодить двостороннім відносинам між Україною і Польщею», – пояснив у коментарі Радіо Свобода причину заборони в’їзду в Україну мерові Перемишля представник СБУ Олександр Ткачук.

Чи повідомило СБУ про своє рішення Міністерство закордонних справ України, на це запитання представник СБУ відмовився відповідати.

Влада Перемишля мала б замислитись – активіст

У Львові немає офіційної реакції перших осіб області та міста щодо цієї ситуації. Громадський активіст зі Львова Святослав Шеремета зазначив у коментарі Радіо Свобода, що, вочевидь, СБУ мала підстави для такого рішення.

Ця ситуація мала б стати поштовхом для влади Перемишля підтримати українську громаду

«СБУ є компетентною організацією, якщо ухвалене таке рішення, то є, мабуть, для цього підстави. Чи від цього рішення щось зміниться у ставленні до українців Перемишля? Взагалі, з огляду на те, які є антиукраїнські настрої у Перемишлі, ця ситуація мала б стати поштовхом для влади Перемишля підтримати українську громаду і обмежити антиукраїнські настрої у Перемишлі», – каже Святослав Шеремета.

Адам Лельонек із центру «Польща-Україна» вважає, що рішення СБУ щодо мера Перемишля не є продуманим кроком, бо це лише посилить непорозуміння між обома державами. Лельонек припускає, що в Польщі буде реакція на цю ситуацію, а проросійські сили використають цей факт, щоб ускладнити відносини між сусідніми країнами.

Коли представник Польщі запрошує іншого представника Польщі на зустріч, а той на кордоні дізнається, що йому заборонено в’їзд, як це може бути сприйнято?

«Таке враження, що це не продуманий крок СБУ. Всі знають, що зараз напружені українсько-польські відносини. Коли представник Польщі запрошує іншого представника Польщі на зустріч, а той на кордоні дізнається, що йому заборонено в’їзд, як це може бути сприйнято, коли зараз є новий етап розкручування різних інформаційних проросійських атак?» – запитує він.

«Чому іншим яскравим особам із антиукраїнською позицією дозволено в’їзд в Україну? У Польщі є чимало людей, які проросійськи висловлюються, то як бути? Всім заборонити в’їзд? Це – шлях в нікуди», – говорить Адам Лельонек.

У Перемишлі торік влітку було скасовано концерт українського гурту «От вінта» і всі заходи до свята Івана Купала. Таке рішення мер міста Роберт Хома ухвалив через групу вболівальників місцевої футбольної команди, фанати якої напали на мирну ходу українців 26 червня минулого року.

Наприкінці грудня 2016 року у Перемишлі за участі мера відбувся марш, під час якого один із учасників вигукував антиукраїнські гасла. Ці факти та інші, пояснили в СБУ, і стали підставою для ухвалення рішення про заборону Робертові Хомі в’їжджати в Україну. Хоча офіційно мер Перемишля у грудні засудив антиукраїнські гасла і вимагав покарання для людини, яка некоректно висловлювалася.