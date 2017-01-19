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19 січня 2017, Київ 16:14
Політика

Оккупированный Донецк: фоторепортаж

Главная елка, оккупированный Донецк, 18 января 2017 года

Главная елка, оккупированный Донецк, 18 января 2017 года

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(Друкуємо мовою оригіналу)

Процветающая барахолка, постоянная пропаганда, гастрономы и кофейни со Сталиным – всё это сочетается в неподконтрольном Донецке с огромным количеством иллюминации на главной площади города. Вечером центр Донецка утопает в огнях, тогда как днём город окунается во тьму советских времён вперемешку с «лихими 90-ми». Как сейчас выглядит центр города и чем живут его жители – в материале донецкого блогера Станислава Васина.

– Если в тёплое время года центр Донецка находится на бульваре Пушкина – с его живой музыкой, ресторанами, огненными шоу, то новогодние праздники перемещают скопление людей несколько ниже, на площадь Ленина.

На площади Ленина

На площади Ленина

Сейчас большая часть пропагандистских фото из Донецка выкладывается боевиками именно с этой части города, которую действительно украсили большим количеством иллюминации.

Площадь Ленина

Площадь Ленина

На самой площади размещается главная ёлка Донецка, слева от которой блестит огнями фонтан, а справа – украшенный разноцветными фонарями сквер.

Сквер у площади

Сквер у площади

Сквер у площади

Сквер у площади

Сквер у площади

Сквер у площади

Такой же праздник огней можно встретить и у драмтеатра, а также на небольшом участке бульвара Пушкина сразу за самим театром.

У драмтеатра

У драмтеатра

Вечерами в этих местах достаточно многолюдно, чего не скажешь о других частях города: к восьми вечера пустеет даже бульвар, не говоря уже про абсолютно пустом мосте в парке Щербакова и редких прохожих в самом парке.

Мост в парке Щербакова вечером

Мост в парке Щербакова вечером

Вечрений мост в парке Щербакова

Вечрений мост в парке Щербакова

А вот днём Донецк превращается в смесь советских времён и 90-х годов. Пейзажи здесь не столь радужны: большая часть пострадавших от войны учреждений стоит закрытой. Однако отдельные отремонтированы. К числу таких относится и Донецкий городской молодёжный центр (ДГМЦ), в котором был пожар из-за обстрела.

Главный вход в ДГМЦ

Главный вход в ДГМЦ

Теперь главный вход и окна заложены кирпичами, зато сам центр украшает красная надпись «С.С.С.Р.».

ДГМЦ – окна и вход в кирпичах

ДГМЦ – окна и вход в кирпичах

А стадион «Донбасс-Арена», тоже пострадавший от обстрела, теперь используется под склады для гуманитарной помощи от Рината Ахметова: именно сюда заходят караваны торговых фур.

Гуманитарка Ахметова

Гуманитарка Ахметова

У троллейбусных и трамвайных остановок можно обнаружить привычную для 90-х картину: стариков, которые продают значки, советские вазы, монеты и книги.

Процветающая барахолка

Процветающая барахолка

Здесь же в большом количестве комиссионные магазины и товары из «братской» группировки «ЛНР». Что удивительно: бренд «луганское бельё» на выцветшей рекламной фотографии никого не смущает. Равно как и продающийся в местных ларьках суррогат алкоголя, который пытаются выдать за водку с обязательным специфичным названием, вроде «Владимирка», «Путинка» или «Русские перцы».

По-прежнему процветает бизнес с обналичиванием банковских карт и денежными переводами. При этом курс гривны к рублю в Донецке теперь 1:2.

Не исчезает из города и пропаганда. Почти на каждой улице есть билборд от так называемых «министерств» или лично Захарченко, или «Ташкента», которые поздравляют дончан с новогодними праздниками.

Сам же общественный транспорт пестрит пропагандой о достижениях группировки «ДНР» и военной рекламой, в которой призывают вступать на военную «службу по контракту».

Пропаганда в троллейбусе

Пропаганда в троллейбусе

Большая часть небольших продуктовых магазинов из маркетов вновь превратилась в гастрономы, а «Южный» автовокзал и прилегающая к нему территория и вовсе стали центром скопления боевиков, которые постоянно прибывают в Донецк именно через эти «ворота».

У «Южного»

У «Южного»

У «Донмака»

У «Донмака»

Здесь же находится и нашумевшая кофейня «Коба» (это псевдоним Сталина), в которой, однако, не было ни одного человека на момент моего посещения.

В районе автовокзала большое количество легковых авто с российскими номерами или номерами образца группировки «ДНР». Часто российские автомобили припаркованы у магазинов, продающих военную форму и снаряжение, вроде «Партизана» по Университетской.

Магазин военной одежды

Магазин военной одежды

Такой бизнес также пользуется неплохим спросом.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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