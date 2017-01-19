Міністром оборони США буде генерал, який попереджав про небезпеку Росії

Комітет з питань збройних сил Сенату затвердив призначення генерала у відставці Джеймза Маттіса на посаду міністра оборони США. Наступним кроком буде затвердження Маттіса повним складом Сенату, як тільки обраний президент Дональд Трамп складе присягу і офіційно висуне його кандидатуру, повідомляє видання The Hill.

За даними видання, 26 із 27-ми членів комітету проголосували за те, щоб рекомендувати кандидатуру Маттіса на розгляд повної палати. Це означає, що висування буде направлено прямо в Сенат без звернення до комітету, згідно з заявою комітету.

Єдиний голос «проти» надійшов від сенатора Кірстен Джиллібренд, представниці демократичної партії (штат Нью-Йорк). Джиллібренд раніше обіцяла протистояти Маттісу через занепокоєння, що минуло недостатньо часу з моменту його звільнення зі збройних сил, як того вимагає закон, зазначає видання.

Маттіс пішов у відставку в 2013 році. Закон вимагає, щоб міністри оборони були звільнені зі служби щонайменше сім років, але Конгрес дозволив зробити виняток для Маттіса. Коли комітет проголосував за це рішення минулого тижня, проти нього, крім Джиллібренд, виступили сенатори-демократи Річард Блументаль (штат Коннектикут) та Елізабет Уоррен (Массачусетс), інформує The Hill.

Згідно з прес-релізом комітету, є прецедент в голосуванні комітету щодо кандидатури до інавгурації – відправка в Сенат призначення Дональда Рамсфельда на посаду міністра оборони президента Джорджа Буша 19 січня 2001 року, повідомляє видання.