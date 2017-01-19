(Друкується мовою оригіналу)

В Мариуполе на Крещение обмелело море. Однако купание удалось. Спасатели установили насос и подкачивали воду в прорубь. На двух городских пляжах Мариуполя, оборудованных для крещенских купаний, оживленно. Тысячи желающих окунуться в крещенской проруби стекаются сюда со всех концов города. В связи с большим наплывом людей, спасатели заступили на круглосуточное дежурство.

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По традиции на Крещение в Мариуполе все купаются в море. В этом году природа всех удивила. Вода в море ушла, лед местами опустился на дно. Так что купель получилась не очень глубокая. Но находчивые спасатели установили помпу и подкачивали воду прямо в крещенскую купель. Получилось подобие бассейна с ледяным водопадом, что добавило ныряльщикам еще больше экстрима. Относительно температуры спасатели, шутя, говорят, что погода почти как летом – в воде +2, а в воздухе минус 4. А желающих искупаться очень много.

«Если раньше у нас с нуля до часу, с нуля до двух купались, а потом к шести утра приходили. То сейчас всю ночь, постоянным потоком живое движение. У нас на 8 утра прошло на двух станциях порядка трех тысяч человек. Мы не говорим, что они все искупаются. Один купается, а трое – группа поддержки, создают атмосферу», – говорит начальник аварийно-спасательной станции Александр Татай.

Анатолий уже не в первый раз купается на Крещение. Говорит, что получает после купания заряд бодрости на весь год.

Вода бодрит. Незабываемые чувства. Энергетикой заряжаешься

«Замечательно! Это все, что могу сказать. Вода бодрит. После нее аж горю немного. Незабываемые чувства. Энергетикой заряжаешься», – делится впечатлениями Анатолий.

Наталья купается в первый раз. Говорит, что теперь это станет традицией.

Отличные впечатления, супер просто! Купаюсь первый раз. Чтобы не болеть в следующем году

«Отличные впечатления, супер просто! Купаюсь первый раз. Даже после воспаления легких, собралась и сделала это. Чтобы не болеть в следующем году», – говорит она.

Не только гражданские сегодня совершали обряд крещения. Военные не остались в стороне. В поселке Лебединское в крещенскую прорубь ныряли морские пехотинцы. Они говорят, что это праздник, объединяющий всех.

В этот день хочу пожелать всем здоровья, чтобы вода очистила всех, чтобы мы не имели потерь в этом году, и он стал последним в этой войне

«Очень большой сегодня праздник христианский – Крещение. Очищение всей воды, очищение людской души. Праздник очень символичен. Очень хорошо, что ребята военные принимают в нем участие. В этот день хочу пожелать всем здоровья, чтобы вода очистила всех, чтобы мы не имели потерь в этом году, и он стал последним в этой войне», – сказал командир 8-го батальона украинской добровольческой армии Андрей Червень.

Спасатели заступили на крещенское дежурство на несколько суток. Поток желающих искупаться в ледяной проруби не заканчивается, и водолазы предполагают, что он продлится до утра.

ВЫПУСК ПОЛНОСТЬЮ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)