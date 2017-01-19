За квиток на інавгурацію Трампа платять від 10 до 100 тисяч доларів – Маломуж

На урочистості з нагоди інавгурації обраного президента США Дональда Трампа летять багато українських посадовців – соцмережі вже жартома назвали їх «українським десантом». Серед них представники Адміністрації президента, депутати та екс-урядовці. Найбільше закордонних гостей буде на фінальній частині урочистостей – Молитовному сніданку, в Національному соборі 21 січня. А державний гімн США на ключовій церемонії виконає співачка українського походження Жаклін Марія Іванко.

Інавгурація Дональда Трампа розтягнеться на три дні. Ще сьогодні, в четвер, новий президент та віце-президент США Майк Пенс покладуть вінок на Арлінґтонському національному меморіальному кладовищі. Після цього відбудеться святковий вітальний концерт біля меморіалу Лінкольна.

Ключова подія запланована на 20 січня: Трамп та Пенс виголосять клятву в Капітолії і візьмуть участь в інавгураційному параді у Вашингтоні на Пенсільванія-авеню – від Конгресу до Білого дому. А вже наступного дня у Національному соборі США за їх участі відбудеться Молитовний сніданок – зустріч кількох тисяч представників різних релігій, а також представників політичної та ділової еліти США.

​«Залежно в якому секторі – від 10 до 100 тисяч доларів»

Від України на урочистості їде багато представників. І хоч більшість потраплять на Молитовний сніданок як завершальний етап, проте є й такі, хто візьме участь у всіх трьох днях. Зокрема, екс-голова Служби розвідки України та голова Вищої ради народних зборів Микола Маломуж.

У коментарі Радіо Свобода він розповів, що запрошення отримав, адже протягом 12 років підтримує контакт із Республіканською партією США та з вже екс-очільниками американської розвідки. У Сполучених Штатах він планує не лише взяти участь в урочистостях, а і провести низку робочих зустрічей на міжнародному рівні щодо безпекових питань.

Саме тому участь для нього була безкоштовною, каже Маломуж. Утім, є і такі, хто платили за запрошення, та ще й немалі гроші, додав він, не уточнюючи прізвищ.

«Ті хто приїжджають, якраз хлопці наші, представники, вони, відповідно, вкладають свої кошти. Тому що вони запрошуються як представники або бізнесу, або політикуму. І це ідуть оплати за членство і участь. Всі розцінки не знаю, залежно в якому секторі – від 10 до 100 тисяч доларів. Так-так, це ті, хто хочуть показати, що вони щось мають», – каже Маломуж.

У американських медіа фігурують ще такі суми: два квитки на церемонію коштують 25 тисяч доларів. А заплативши 100 тисяч доларів, можна отримати чотири квитки на інавгурацію, а також два квитки на ланч із деякими членами уряду. За 250 тисяч доларів можна пообідати з Трампом і його дружиною. А «пакет» вартістю в один мільйон доларів дає можливість взяти участь в ексклюзивному ланчі з обраними урядовцями, представниками Білого дому й Сенату.

Хто з України летить на урочистості з інавгурації?

Про свою участь у самій церемонії інавгурації заявив і позафракційний депутат Борислав Береза. У своєму дописі на Facebook він зазначив, що запланував у Вашингтоні низку важливих зустрічей.

«Розумію, що майбутнє України вирішується і за її межами. І вибудовування дружніх відносин між політиками України і США – це запорука успішної взаємодії наших країн. Про що будемо говорити? Говоритиму про можливості і потреби України», – написав Береза.

Він не уточнював, яким чином отримав запрошення на церемонію.

​Натомість, президент України Петро Порошенко не братиме участі в церемонії інавгурації, оскільки участь глав іноземних держав не передбачена.

Проте більшість відомих українців прилетять уже на Молитовний сніданок. Відомо, що участь візьмуть представники Адміністрації президента Віталій Ковальчук та Олексій Філатов, а також кілька депутатів від «Блоку Петра Порошенка», серед яких Оксана Білозір та Валерій Карпунцов.

За повідомленнями медіа, долучаться також лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко, депутати від «Народного фронту» Георгій Логвінський, Олег Кришин і Павло Унгурян, представник від «Радикальної партії» Андрій Артеменко, а також депутати від «Опозиційного блоку» Сергій Льовочкін, Вадим Новинський, Олександр Вілкул і Микола Скорик. За деякими непідтвердженими даними, летить навіть колишній генпрокурор Віктор Шокін, якого Білий Дім за часів Обами рекомендував звільнити.

«Я не ганяюсь за цими запрошеннями» – Карпунцов

​Валерій Карпунцов, який один із перших опублікував на своєму Facebook фото запрошень, розповів Радіо Свобода, що разом із дружиною отримав запрошення від організаторів. Тому, каже, жодних вхідних квитків на події не купував. Проте знає, що є й інші споcоби потрапити на урочистості: через лобістські організації, чи у складі офіційної делегації від України.

«Я, якби їхав, точно би за неї (участь – ред.) не платив. Бо ті люди, які мене запрошують – це не лобістські організації. Я не ганяюсь за цими запрошеннями. Це взаємна згода на робочу зустріч», – говорить Карпунцов.

​«Елемент піару»

Слід розрізняти хто і з якою метою летить на такі заходи, говорить політолог і професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань.

«Якщо поїхали від Адміністрації президента, або якісь люди, які дійсно працюють в держустановах – вони, справді, можуть використати це для налагодження певних зв’язків. Що ж стосується депутатів – можуть зав’язати певні контакти, щось обговорювати. Але значною мірою, тут є і елемент піару», – вважає Гарань.

Очікується, що державний гімн на інавгурації виконає 16-річна співачка, яка має українське коріння, Жаклін Марія Іванко. Про це її особисто попросив Дональд Трамп, повідомляють американські медіа.

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У США, тим часом, збільшується кількість конгресменів, які заявляють про свій бойкот інавгурації новообраного президента Дональда Трампа. Про таке рішення повідомили вже понад 50 політиків від Демократичної партії.