Американські журналісти президенту: «Ми будемо вирішувати, що висвітлювати, а не Ви»

Напередодні інавгурації новообраного президента Дональда Трампа американські журналісти роз’яснили йому, на яких умовах відбуватиметься їхня співпраця. У відкритому листі, який публікує електронне видання Columbia Journalism Review кореспонденти провідних американських ЗМІ, які висвітлюють події у Білому домі, повідомили його майбутньому господареві, що не дадуть себе ані залякати, ані роз’єднати, і що вони збираються дотримуватися професійних стандартів особливо ретельно. Цей лист з’явився після того, як на своїй останній прес-конференції обраний президент Трамп грубо повівся з деякими журналістами і пообіцяв обмежити їхній доступ на свої прес-конференції.

Останній епізод у протистоянні з журналістами стався, коли обраний президент США Дональд Трамп грубо обірвав кореспондента CNN Джима Акосту, який намагався отримати відповідь про «російське досьє» на прес-конференції Трампа. Він назвав CNN «жахливою організацією», а її кореспондента «грубіяном». Далі прес-секретар майбутнього президента пообіцяв не допустити Акосту на наступну прес-конференцію, а потім дійшло і до погроз розігнати журналістів, які працюють у Білому домі.

Вочевидь, ці погрози переповнили чашу терпіння американських журналістів. За кілька днів до інавгурації президента Трампа вони вирішили нагадати йому, що те, що і як вони писатимуть і показуватимуть про його діяльність, вирішуватимуть вони самі, а не президент Трамп.

«Ви маєте повне право вирішувати, на яких умовах Ви будете співпрацювати з пресою, але і ми також маємо свої умови, – пишуть американські журналісти. Зрештою, Ви намагаєтеся вплинути на наш ефірний час та на наші газетні колонки. І це ми вирішуватимемо, а не Ви, як краще працювати задля наших читачів, слухачів та глядачів».

І далі журналісти виклали самі ці умови співпраці. Щодо доступу до президентської адміністрації, то вони сказали, що він є бажаний, але не критичний.

«Ми думаємо, що це було б помилкове рішення з Вашого боку, але це є Ваш вибір. Ми добре вміємо знаходити альтернативні джерела інформації. І насправді, деякі з найкращих матеріалів про Вашу кампанію були зроблені новинними організаціями, які не були допущені до ваших зібрань», – зауважують автори відкритого листа.

Вони наголошують, що з цього часу ще ретельніше ставитимуться до висвітлення правди і до людей, «які намагаються викрутити її».

«Ми віримо в об’єктивну правду і будемо перевіряти й Вас. Якщо Ваші речники будуть говорити чи твітити щось, що буде доведеною неправдою, ми будемо про це говорити і повторювати. Ми займаємося фактами і не маємо жодних зобов’язань повторювати брехливі твердження. Те, що Ви, чи хтось із Вашої команди їх сказав, є вартий того, щоб з’явитися у новинах, але також там буде і той факт, що вони не пройшли перевірки на справжність. Обидва ці аспекти отримають рівну вагу», – попереджають американські журналісти свого майбутнього президента.

Про це окремо говорила одна з провідних осіб CNN Крістан Аманпур, яка сказала, що журналісти мають змінити свої способи роботи, не боятися говорити правду і не намагатися «збалансувати» її завідомою брехнею.

«Коли я висвітлювала геноцид та етнічні чистки у Боснії, я навчилася ніколи не зрівнювати жертву та агресора, ніколи не створювати фальшивий моральний паритет чи паритет фактів. Тому що якщо ви це робите, ви стаєте частиною найстрашніших злочинів. Тому я вірю в те, щоб бути правдивим, а не нейтральним», – заявила Крістіан Аманпур під час своєї нещодавньої публічної промови, звертаючись до журналістів.

Деякі американські коментатори говорять, що поведінка Трампа стала «сигналом до пробудження» багатьох американських журналістів, які звикли до того, що свободу слова потрібно обстоювати лише десь за кордоном.