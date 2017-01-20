Без руху України до НАТО буде крах (огляд преси)

Якщо навіть гіпотетично уявити, що Україна стане нейтральною і не буде рухатися в НАТО, – це буде крах, переконує газета «День». Якими є шанси України стати членами НАТО та чи ефективною є «м'яка сила», в інтерв’ю виданню розповідає експерт з питань оборони та безпеки Ігор Кабаненко. Він переконує, що історія – хороший вчитель, який фактами доводить, що умиротворення – приклад поганої дипломатії. Досвід країн Балтії, Польщі минулого століття свідчить, що політика умиротворення кінця 30-х років не принесла результатів, навпаки, вона призвела до стагнації державності, втрати територій і страждань населення. Ця дипломатія лише підсилювала апетити агресора й врешті-решт призвела до початку Другої світової війни. Не слід ігнорувати цей досвід, наголошує експерт газети.

«Україна прощається з епохою Обами» – у матеріалі під таким заголовком газета «Сегодня» пише, що для України риска восьмирічного правління Барака Обами була підведена прощальним візитом до Києва віце-президента США Джо Байдена. Між цими двома датами – приїздом на місце в Білий дім команди Обами і її прощанням із владою – для України вмістилася ціла історична епоха, в якій Байден грав ключову роль. Саме він стримував Віктора Януковича від радикальних кроків. Саме за ним було вирішальне слово при ухваленні не тільки зовнішньополітичних, але й багатьох внутрішніх рішень України в постреволюційний період. Докладніше про роль команди Барака Обами для України, і про те, якими вони бачать її майбутнє, розповідає газета «Сегодня».

Українські компанії продовжують заробляти на анексованому пiвостровi, стверджує газета «Україна молода». Видання пише, що незважаючи на економічні санкції Європейського союзу, США та Канади проти Росії, низка українських виробників поставляє свою продукцію в анексований Крим. Свiй товар на півострів вони постачають через прикордонні пункти в Харківській області та зону АТО. Конкретніше про ці компанії видання розповідає в статті «Торг тут доречний».

У цьому ж числі «Україна молода» стверджує, що українці готові завалити суди позовами з вимогою повернути в паспорт графу «національність». Про те, чому це необхідно зробити, газета розповідає в публікації «Чиї сини? Яких батьків?».