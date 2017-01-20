Справа Шеремета: через півроку слідство мовчить

Сьогодні виповнюється півроку від моменту загибелі в Києві журналіста Павла Шеремета внаслідок вибуху автомобіля. У день його вбивства, 20 липня минулого року, практично всі урядовці України заявили, що розслідування є справою гідності. Але слідство досі мовчить про результати – як оперативної, так і аналітичної роботи.

За словами криміналістів, для підсумкового розслідування найважливіші перші три дні після злочину – саме в цей період важливо знайти й зафіксувати всі докази, а вже через 10 днів слідчі мають почати їхній аналіз, щоб встановити й розшукати виконавців а, можливо, і замовників убивства.

12 січня Печерський районний суд Києва знову почав розглядати запити слідства на доступ до інформації про абонентів телекомунікаційних послуг п’яти українських мобільних операторів: «Київстар», «МТС-Україна», «Укртелеком», «ТриМоб» та «Лайфселл». В одному з таких клопотань слідчі отримали доступ до інформації про декілька іноземних абонентів – по одному з Білорусі, Польщі, Німеччини та Литви, і про два номери – з Росії.

Директор департаменту відділу комунікацій Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко у розмові з Радіо Свобода знову наголосив, що слідство не коментує перебіг розслідування, щоб «забезпечити його ефективність».

Слідчі не коментують тактику і послідовність своїх дій, щоб результат був успішним

«Слідчі не уповноважили мене повідомляти про тактичні дії розслідування. Якщо слідство вважатиме, що є чим поділитися, ми це проанонсуємо. Поки такого приводу немає, але не факт, що він не з’явиться завтра чи в найближчі дні. Слідство не коментує, що воно збирається робити і чому воно робить ту чи іншу дію. Розслідуючи цей злочин, можуть аналізуватися й інші злочини – пов’язані і не пов’язані, але це не означає, що слідство буде коментувати кожну слідчу дію. Слідчі не коментують тактику й послідовність своїх дій, щоб результат був успішним», – сказав Шевченко.

Павла Шеремета вбили 20 липня 2016 року в центрі Києва, підірвавши автомобіль, яким він керував. Українські правоохоронці кваліфікують загибель журналіста як умисне вбивство.

Україна звернулася за допомогою до Федерального бюро розслідувань США, яке мало провести деякі експертизи. Про результати цих експертиз досі нічого невідомо.

В рамках розслідування було опитано сотні людей. Окрім того, слідство вилучило відеозаписи, які зафіксували людей, що підкладали вибухівку в машину. Фотороботи цих людей досі не опубліковані, як і їхні дані.

Упродовж останніх місяців поліція і керівники спецслужб не видають ніякої інформації, заявляючи, що це може зашкодити слідству.

Ще в липні Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета розплату за його професійну діяльність.

Видання «Українська правда» встановило, що в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета слідство розробляло одну з версій, згідно з якою до цього причетні українські бойові батальйони.

Павло Шеремет – білоруський, російський і український журналіст, у 1990-2000-х роках – керівник відділу спеціальних інформаційних проектів російського телеканалу ОРТ, потім – «Первого канала» Росії. Протягом останніх п’яти років він жив у Києві, працював в інтернет-виданні «Українська правда», а також на радіо «Вести».

Оригінал матеріалу – на сайті Білоруської редакції Радіо Свобода