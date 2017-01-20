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В группировке «ДНР» организовали массовые курсы русской словесности. Проходят их преподаватели украинского языка. В местных школах практически прекращено преподавание украинского, рассказывают преподаватели донецких учебных заведений. И у оставшихся учителей украинского языка не остается другого выхода, кроме как переквалифицироваться в преподавателей русского.

Учителей украинского языка и литературы, которые остались на территории, подконтрольной группировке «ДНР», так называемые власти обязали в 2017 году пройти профподготовку по преподаванию русского языка и литературы. По заявлению «министерства образования «ДНР», переподготовку уже начала первая группа из 120 человек.

В январе «министр образования «ДНР»» Лариса Полякова уже заявляла, что украинский язык исключен из экзаменов на подконтрольной группировке территории.

Как рассказала учитель украинского языка из Донецка Виктория (имя изменено в целях безопасности), у учителей нет другого выхода, кроме как идти на эти курсы.

«В бывшем Институте последипломного образования учителей (он сейчас называется по-другому – Республиканский институт или что-то вроде этого) бывшие учителя украинского языка проходят переквалификацию, им дают дипломы с грифом «ДНР» и они имеют право преподавать русский язык. Потому-что русского языка в 7 классе 6 часов, а украинского – полчаса. Поэтому учителя проходят эти курсы, чтобы не лишиться работы», – говорит преподаватель.

«Преподают «русскую словесность» учителям преподаватели русского отделения филологического факультета бывшего ДонНУ, которые не выехали», – рассказывает она.

По словам учителя, на курсах случаются конфликты на идеологической основе: «С этими преподавателями с кафедр русского языка и литературы схлестывались на идеологической почве. Ведь они говорят, что такого государства, как Украина, нет, а украинская литература и фольклор – что-то второстепенное».

Основатель Комитета защиты украинского языка Иван Лозовый считает, что таким образом еще раз демонстрируется важность языкового вопроса.

«Вы посмотрите, что враг делает. Вытесняет украинский язык из тех мест, где его почти нет. С какой целью? Чтобы укрепить свои позиции там. С точки зрения России, это абсолютно логично. Второй момент в том, что в этом случае Украине нужно учиться у оккупационной администрации. Другим способом, но нужно проводить украинизацию самой Украины», – говорит он.

По данным Министерства образования и науки Украины, на момент начала военного конфликта на Востоке Украины в Донецке в школах с украинским языком обучения учились от 30 до 50% школьников. В некоторых районах области этот процент достигал 90%.

ВЫПУСК ПОЛНОСТЬЮ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)