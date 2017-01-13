(Друкуємо мовою оригіналу)

540 детей из Донбасса посетили Киев и Львов в рамках акции «Схід і Захід разом». Поезд «Дружба» сделал первую остановку в Киеве. Дети побывали в музее игрушек, цирке, в «Киевской крепости» и на главной новогодней елке Украины на Софийской площади. Что понравилось и о чем мечтают – школьники рассказали Дарье Куренной.

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Поезд «Дружба» привез 540 детей Донбасса в Киев и Львов. Цель акции – показать, что дети, которые находятся в зоне боевых действий, не чужие, и что их готовы всячески опекать, рассказывает Евгений Сапожников, один из организаторов «поезда дружбы», представитель фонда «Стрічка надії».

«Возможно, этот город сумел их психологически реабилитировать, хоть на мгновение отвлечь от того состояния, которое присуще им на тех территориях», – говорит Евгений.

Виктория приехала из Золотого Луганской области. Выйдя из поезда, девочка рассказывает, что в её городе до сих пор продолжаются обстрелы, и просит прекратить стрелять.

«Обстреливают, сильно. Не нужно этого делать. Всем детям нужно детство», – говорит Вика.

Алена из Горловки сейчас живет в Лимане, но в родном городе у девочки остались родственники. На киевском железнодорожном вокзале школьница рассказывает, что мечтает, чтобы следующей остановкой поезда стал её родной город.

«Домой вернуться хочется, но по обстоятельствам пока это невозможно», – говорит Алена.

После дня, проведенного в Киеве, дети стали веселее. Уставшие, но довольные. Так охарактеризовала день в Киеве Юлия Шаульская, преподаватель из Северодонецка.

«Они уставшие, это понятно, потому что такой напряженный график. Но по лицам видно, что масса удовольствия. Особенно последний миг – ёлочка столичная – это для них будут незабываемые впечатления», – рассказала Юлия Шаульская.

Перед отправлением поезда во Львов школьники поделились своими впечатлениями от Киева и ожиданиями от Львова.

Мила, Даша и Аня из Бахмута признаются, что в Киеве их все поражает. Больше всего запомнились цирк и музей «Киевская крепость».

«Мне понравился цирк и музеи», – говорит Даша.

«Когда ходишь по музею, понимаешь, сколько было пролито крови и боли», – рассказывает Аня.

Но в своём городе детям нравится больше, и они рассказывают, чем знаменит Бахмут, кроме соли.

«У нас есть здание за Бахмуткой, и там производят и продают шампанское. По высоким ценам. А ещё наш город очень известен речкой Бахмуткой. Ей сделали красивую набережную», – рассказали девочки.

Эля из Северодонецка ждёт визита во Львов, там она побывает впервые. «По рассказам, этот город очень красивый. Там много украинской символики. Это именно Украина. Там украинский язык, наверное, там роднее будет», – говорит Эля.

Следующая остановка поездка во Львове. Там дети смогут познакомится с традициями города и найти новых друзей.

ЭФИР ПОЛНОСТЬЮ

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)