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Солдаты в городе и боевые действия, навсегда изменившие жизнь. «Театр переселенца» представил в Славянске документальный спектакль «Дети и военные». В представлении сыграли школьники города Николаевка, который сильно пострадал во время боевых действий летом 2014 года. Вместе с детьми на сцену вышли бойцы украинской армии. Поднять проблему взаимоотношений детей и военных решился немецкий режиссер Георг Жено.

На базе платформы инициатив «Теплица» в Славянске «Театр переселенца» представил новый спектакль «Дети и военные». В нем играют школьники из соседнего городка Николаевка и офицеры группы гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины. Артисты говорят, что попытались отобразить стереотипы и проблемы взаимоотношений солдат и детей.

Сегодняшний спектакль, я думаю, про диалог. Диалог между детьми и военными

«Сегодняшний спектакль, я думаю, про диалог. Диалог между детьми и военными. Потому что именно для Николаевки это было проблемой. До этого люди никак с ними не контактировали. И боялись пойти на контакт. На этот диалог. Поэтому было такое решение, что это нужно все-таки начать», – рассказывает школьница из Николаевки Виктория Городинская.

В спектакле юноши и девушки рассказывают о своих наиболее ярких воспоминаниях, связанных с украинскими военными, которые находятся в городе уже более двух лет. Подростки не скрывают, что поначалу опасались солдат. В своей роли школьница Виктория рассказывает, как и почему менялось ее отношение к украинским бойцам.

«Перед нами на кассе стоял военный, который с нами заговорил, но мы решили его проигнорировать. И вот, когда мы вышли из магазина, он нас догнал и дал нам по шоколадному батончику. И эта ситуация привела меня в ступор. Я еще минуты две, наверное, стояла и приходила в себя», – рассказывает она.

Страшна не война, а детские рассказы о ней

Офицеры Вооруженных сил Украины тоже задействованы в спектакле. Военные говорят, что сложно не произносить монологи, а слушать детей, которые в свои юные годы знают, что такое война и различают звуки выстрелов.

Есть, конечно, переживания, когда дети говорят о таких страшных вещах, как взрывы, обстрелы, когда они прячутся в подвалах

«Есть, конечно, переживания, когда дети говорят о таких страшных вещах, как взрывы, обстрелы, когда они прячутся в подвалах. Трудно найти какие-то слова для того, чтобы объяснить, почему это так. У меня был случай, когда девочка 6 лет спрашивает: «Это выстрел?». Как-то пытаешься объяснить, что это что-то упало на кухне или это молоток какой-то ударил. А она говорит: «Нет, это выстрел, я знаю», – говорит подполковник Руслан Харченко.

Соавтором спектакля стал психолог Алексей Корочинский. Он говорит, что главная цель – это через изменение стереотипов привести детей к мысли, что военные такие же обычные люди, как и все.

У детей военная форма, особенно в городе Николаевка, ассоциируется с войной

«У многих детей я столкнулся со страхом. Страхом просто от мысли о том, что где-то рядом может быть военный. Потому что у детей военная форма, особенно в городе Николаевка, ассоциируется с войной. И стереотип хотя бы на физиологическом уровне складывается: если военный, это значит, что мой город будут бомбить. А ведь военный для того, чтобы тут войны не было», – считает Алексей Корочинский.

Новые реалии, новая жизнь

Режиссер рассказывает, что в процессе подготовки спектакля иногда дети и военные впервые говорили друг с другом, сидели друг с другом рядом. И далеко не всегда репетиции проходили спокойно. Тем не менее, приучать их друг к другу необходимо.

Мы должны учиться с этим жить и строить мосты на этом фундаменте, строить дальше наше будущее

«Это был тяжелый процесс. Не всегда все так сразу просто идет. И тем важнее разрушать эти барьеры. Потому что, к сожалению, это может быть надолго. Вся эта ситуация. Мы должны учиться с этим жить и строить мосты на этом фундаменте, строить дальше наше будущее», – считает режиссер «Театра переселенца» Георг Жено.

В январе «Театр переселенца» покажет спектакль «Дети и военные» в Северодонецке и в Счастье Луганской области. Пока проект существует благодаря помощи Канадского фонда и поддержке местных инициатив, но руководители театра надеются, что украинская власть рано или поздно тоже обратит на них внимание.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)