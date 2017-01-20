Липецька фабрика ніяк не впливала на рішення президента – Палій

У корпорації Roshen стверджують, що мають у Росії одне підприємство – фабрику в місті Липецьку. Про це Радіо Свобода заявили у прес-службі Roshen, свою частку в якому президент Петро Порошенко передав так званому «сліпому трасту». Тим часом виробничу діяльність Липецької фабрики зупиняють. Таке рішення пояснюють «політично-економічними причинами». Повна зупинка і консервація заплановані на квітень нинішнього року. У Кремлі стверджують, що фабрика Roshen у Липецьку могла б працювати далі. А критики Порошенка зауважують, що закриття підприємства відбувається на третій рік повноважень президента України і ухвалене лише під тиском громадськості. Натомість інші оглядачі констатують, що Липецька фабрика не впливала на рішення глави держави.

Корпорація Roshen зупиняє виробничу діяльність своєї кондитерської фабрики в російському місті Липецьку. Про це Радіо Свобода заявила начальник відділу зі зв’язків з громадськістю корпорації Катерина Македонська. Повна зупинка і консервація підприємства у Росії запланована на квітень нинішнього року.

У Roshen пояснюють, що вдалися до такого кроку через політично-економічні причини. Мовляв, арешт майна Липецької фабрики, накладений слідчим комітетом Росії в рамках порушеної кримінальної справи, унеможливив продаж фабрики.

Також Катерина Македонська наголосила на тому, що Roshen не має інших підприємств у Росії, окрім фабрики в Липецьку.

Побудови фабрики у Челябінську та/або в Калузі –це фейкові новини

«Якщо Ви мене питаєте щодо псевдопочатку побудови фабрики у Челябінську та/або в Калузі – то цього ніколи не було, це фейкові новини, які ще (якщо я правильно пам’ятаю), з лютого 2015 року», – зазначила Катерина Македонська.

Власник Roshen від початку Петро Порошенко, будучи президентом України, рік тому заявив про передання корпорації у «сліпий траст».

«Я підписав договір нарешті (бо дійсно юридичні питання зайняли дуже багато часу) про передачу моєї частки у Roshen у незалежний траст, який заснований на моделі blind trust. Згідно з провідними міжнародними стандартами, у повній відповідності із законодавством України. Що передбачає цей траст? Перше, на весь час моєї каденції як президента ні я, ні хтось інший не може цей траст розірвати. Друге, за цим договором жоден мій підпис чи вказівка не має жодної юридичної сили. Третє, в якості управління цього трасту призначено респектабельний іноземний банк, який буде володіти, контролювати і управляти активами», – сказав президент під час прес-конференції у січні 2016 року.

Для продовження роботи фабрики Roshen у Липецьку немає перешкод?

Тим часом Кремль у п’ятницю переконував, що для продовження роботи фабрики Roshen у Липецьку немає перешкод. «Це рішення власників. Компанія могла б продовжувати роботу, але якщо акціонери ухвалюють таке рішення (про закриття), це їхнє суверенне рішення», – заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Сам президент Росії Володимир Путін заявляв у жовтні минулого року, що фабрика Roshen у Липецьку ритмічно працює і отримує прибуток, хоча до неї й виникають претензії з боку російських податківців.

«Петро Олексійович Порошенко є власником достатнього крупного підприємства в Липецькій області – фабрики Roshen. Там є деякі проблеми, пов’язані з неповерненням ПДВ, судові органи вжили певних обмежувальних заходів… Але фабрика працює, виплачує зарплату, отримує прибуток», – сказав Володимир Путін.

Ми і так знали ще з 2014 року – за всіма перевірками, кримінальними справами і арештом майна, через який ми не можемо продати фабрику, стоїть він (Путін)

У Roshen тоді висловили здивування обізнанністю життєдіяльністю фабрики в Липецьку. Президент Roshen В’ячеслав Москалевський наголосив, що Петро Порошенко не є власником фабрики. І заява Путіна лише підтвердила те, «що ми і так знали ще з 2014 року – за всіма перевірками, кримінальними справами і арештом майна, через який ми не можемо продати фабрику, стоїть він (Путін)».

«Так би мовити, дурь кожного буде видно»

Думки українських експертів щодо можливих політичних наслідків рішення Roshen зупинити фабрику в Липецьку поділилися. Зокрема, політолог Олександр Палій зауважив Радіо Свобода, що таке рішення вибиває козирі у дуже багатьох критиків Порошенка.

Впевнений, що ця Липецька фабрика ніяк не впливала на рішення президента. Він не займався бізнесом і віддав у так званий «сліпий траст»

«Так би мовити, дурь кожного буде видно. І розум кожного буде видно. Тому що припиняються такі абстрактні дискусії ні про що. Я впевнений, що ця Липецька фабрика ніяк не впливала на рішення президента. Він не займався бізнесом і віддав у так званий «сліпий траст». Тобто, грубо кажучи, думати, що якась невеличка фабрика, вартість якої у кращі часи була десь мабуть як відсотків п’ять від усіх статків Порошенка, впливатиме на його рішення як президента? Ну, це була маячня чистої води», – вважає Олександр Палій.

А політтехнолог Сергій Гайдай зауважив у розмові з Радіо Свобода, що закриття фабрики у Липецьку, в державі, яка веде проти України війну, відбувається на третій рік повноважень президента України і ухвалене лише під тиском громадськості.

Мені незрозуміло – чи президент, чи «сліпий траст» ухвалив таке рішення?

«Президент нам сказав, що начебто він не має ніякого відношення до рошенівських активів, приймати рішення по них не може і ними управляє якийсь там «сліпий траст». Мені незрозуміло – чи президент, чи «сліпий траст» ухвалив таке рішення? Коли він казав правду? Що передавав «Рошен» в управління «сліпому трасту», чи зараз, коли він каже, що сам приймає рішення?» – запитує Сергій Гайдай.

Російські силовики з 2014 року неодноразово блокували роботу Липецької кондитерської фабрики, а суди заарештовували її майно.