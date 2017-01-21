Кожну зиму неспокійне Чорне море наступає на анексований Крим. За оцінками експертів, воно відвойовує від 1 до 7 метрів кримських пляжів. Проте ця небезпека чомусь не цікавить кримських чиновників. А ось на реконструкцію центру Сімферополя, який нещодавно вже був відремонтований, гроші знаходяться. Що буде з кримським узбережжям, чому кримські чиновники люблять ремонтувати те, що вже було відремонтовано і скільки десятиліть кримчанам необхідно збирати гроші на найдешевше житло – про це у новому випуску програми «Крим.Реалії». Гість програми – кримський журналіст-розслідувач Сергій Мокрушин.