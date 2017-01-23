Україна закликає Трампа тримати санкції проти Росії (світова преса)

У світовій пресі є низка публікацій про те, що британський прем’єр Тереза Мей стане першим іноземним лідером, який відвідає нового президента США Дональда Трампа вже цього тижня. Також є матеріали про заклики офіційного Києва до нової адміністрації США тримати санкції проти Росії в силі. І є статті про те, що в Україні, де триває конфлікт на сході, чимало зброї перебуває в руках цивільного населення, а питання володіння зброєю не регулюється спеціальним законом, а тільки нормативними актами МВС України.

Брюссельське видання Politico.eu пише, що британський прем’єр Тереза Мей очікує на візит нового президента США Дональда Трампа до Сполученого Королівства вже цього року.

Про це Мей заявила, готуючись стати першим іноземним лідером, який відвідає Вашингтон для зустрічі з президентом Трампом вже цієї п’ятниці, 27 січня. Мей намагатиметься підтримати «особливі відносини», але також каже, що готова прямо сказати Трампу, якщо щось буде «неприйнятним».

«Багато питань буде для нашого обговорення через те, що, звичайно, особливі відносини між США та Сполученим Королівством є сильними вже багато років», – сказала Мей.

Британський прем’єр стане першим іноземним лідером, який відвідає Трампа після інавгурації, і Мей хотіла б обговорити торговельні взаємини зі США, а також проблему тероризму, війну в Сирії та НАТО.

Мей, пише видання, запевнила, що відверто говоритиме з Трампом, якщо якісь коментарі з його боку будуть образливими, особливо щодо жінок.

«Я вже казала, що деякі з заяв Дональда Трампа, які він робив щодо жінок, є неприйнятними… Коли я сяду (на переговори в Білому домі), найбільшим знаком щодо ролі жінок буде факт, що я там буду як жінка-прем’єр-міністр», – сказала Мей.

Вона не назвала дату візиту президента Трампа до Британії, висловивши сподівання лише на візит «десь у цьому році».

Politico – Тереза Мей: «Коли буде щось неприйняте для мене, я не побоюсь сказати про це Дональду Трампу»

«Київ закликає Трампа тримати санкції проти Росії» – заголовок статті на англомовному сайті RFE/RL.

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода після інавгурації Дональда Трампа розмовляло з міністром оборони України Степаном Полтораком, який закликав нового американського лідера продовжувати надавати Україні політичну та військову підтримку, а також тримати санкції проти Росії, аби в Кремля відпало бажання «до подальшої ескалації» війни на сході України.

В інтерв’ю кореспонденту Крісу Міллеру Полторак сказав, що зняття санкцій надіслало б дуже небезпечний сигнал Росії та іншим країнам, що порушники міжнародних норм відбудуться лише мінімальним покаранням, що може привнести «хаос світові». Полторак вважає, що в Росії з’явилася б спокуса відкусити нові шматки української території чи навіть вторгнутись на території країни-члена НАТО.

Трамп, говориться в статті, сказав недавно, що планує зберігати санкції «принаймні якийсь час», але додав, що розглянув би ймовірність зняття санкцій, якби Росія допомагала США боротися з терористами.

Наразі 18 країн надали Україні військову допомогу, включно зі США, Британією, Канадою та Литвою, у вигляді поставок військового обладнання та допомогою навчанням українських вояків. Військова допомога з боку США сягає 1,3 мільярда доларів з 2014 року, але лише Литва надала Україні військову допомогу летальною зброєю, йдеться в статті.

Кореспондент RFE/RL Кріс Міллер: Менш аніж за 24 години після присяги Трампа, я розмовляв з міністром оборони України, який боїться призупинки американської допомоги:

Bидання The New Yorker пише про те, що в Україні багато зброї перебуває в руках населення.

Україна наразі є єдиною країною Європи, пише видання, де немає спеціального закону про норми щодо володіння зброєю цивільним населенням. Понад десяток законопроектів пропонувалися раніше, але жоден так і не був ухвалений парламентом, зазначає часопис.

Натомість володіння зброєю регулюється нормами, що їх встановлює Міністерство внутрішніх справ України. Єдиним офіційним шляхом заволодіти зброєю є придбання мисливської рушниці або зброї для спортивних цілей, а пістолети заборонені – їх можуть мати лише спеціальні охоронці та певна категорія державних службовців, йдеться в статті в The New Yorker.

«Такі, принаймні, правила на папері. Але війна на українському сході – конфлікт між підпорядкованими Києву силами та підтримуваними Росією сепаратистами, що триває, – зробила абсурдним посміховиськом ці норми», – йдеться в статті.

Від 2014 року, коли розпочалася війна на Донбасі, величезні запаси вогнепальної зброї потрапили в зону конфлікту. Сьогодні, після неодноразових угод про припинення вогню та прямих вторгнень російських вояків та артилерії, напружене – часто з жертвами – перемир’я тримається, і військова зброя дедалі частіше потрапляє з зони конфлікту в руки цивільного населення, пише The New Yorker.

Посол Андрій Олефіров: Цікаво, дорогий The New Yorker, чи це єдина річ, яка цікава про Україну для вашого московського кореспондента?