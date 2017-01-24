Київ стурбований можливими «особливими відносинами» Трампа й Путіна (світова преса)

У світовій пресі – чимало публікацій про те, що початок президенства Дональда Трампа може вплинути на Україну, і чи не буде Київ тепер на узбіччі уваги нового Білого дому. Такий перебіг справ, на думку видань, призвів би до гальмування реформ в Україні й уповільнення економічного одужання – та ще й на тлі конфлікту України з Росією. Також є публікації про візит президента України Петра Порошенка до Фінляндії, під час якого обговорюють не лише двосторонні відносини, а й Мінський процес, безпеку в Чорноморському регіоні та відносини Києва з ЄС.

Американський інтернетний часопис The Huffington Post​ публікує статтю про стурбованість України через ціну «особливих відносин» Дональда Трампа і Володимира Путіна. Про це йдеться у заголовку статті, а підзаголовок її такий: «Сусід Росії може дуже втратити через зовнішню політику нового президента США, але українці чекають, чи його дії відповідатимуть його словам».

У статті говориться, що, виголошуючи свою інавгураційну промову, Дональд Трамп пообіцяв відійти від зовнішньої політики, яку провадив Барака Обами. Видання наголошує: «загрозливу обтічність» цієї обіцянки ніде не відчули так гостро, як в Україні, яка й далі веде війну з маріонетками Росії на своєму сході.

Видання нагадує про неофіційну роль, яку відігравав колишній віце-президент Джо Байден, – як фактично спецпосланець, який постійно працював із Україною за попередньої адміністрації США. Тепер гасло Дональда Трампа «Америка насамперед» гостро резонує в Україні.

«Україна стурбована зосередженням Трампа на його відносинах із російським президентом Володимиром Путіним, а також тим, що відносини мають потенціал до згортання допомоги США Україні», – йдеться в статті.

Видання нагадує, що Трамп заявляв про можливість скасування санкцій проти Росії у разі, якщо Кремль погодиться на обопільне зменшення ядерного арсеналу, що суперечить позиції попередньої адміністрації США. Адже за Обами у Вашингтоні наголошували: санкції можуть згорнути лише коли Росія покладе край своєму військовому втручанню в Україні, що й було першопричиною їхнього запровадження. На слова Трампа Київ уже відреагував закликом не скасовувати санкції проти Москви.

Часопис звертає увагу на численні вечірки у Москві з нагоди інавгурації Трампа, тоді як українці хвилюються, що Трамп може передати Україну в російську сферу впливу, нехтуючи її прозахідними прагненнями.

«Українське суспільство вже довгий час побоювалось, що Захід може «здати» Україну, змушуючи її пристати на поганий мир», – читаємо в статті. Також, пише видання, українські коментатори часто згадують Мюнхенський договір 1938 року, побоюючись, що Захід знову захоче задобрити агресора, виявом чого могло б бути зняття західних санкцій проти Росії.

Видання каже, що чільні українські представники, за повідомленнями, сподівались на перемогу Гілларі Клінтон, але після перемоги Трампа Київ тепер сфокусований на намаганні підняти обізнаність нової адміністрації щодо України і не спровокувати конфлікт із Трампом.

Міжнародне видання Intellinews пише про пошуки Україною шляхів взаємодії з новим американським керівництвом.

Наразі немає твердих ознак того, що Україна активно фігуруватиме на порядку дня нового Білого дому і, веде далі часопис, українська влада побоюється, що перемога Дональда Трампа може призвести до послаблення американської політичної, дипломатичної та фінансової підтримки країни, яка в стані конфлікту з Росією.

В статті нагадується, що за адміністрації Обами нова влада України заручилась підтримкою МВФ в розмірі 17,5 мільярдів доларів, а двостороння допомога з боку США також була відчутною.

«Київ буде й надалі залежати від західної донорської допомоги в найближчі роки, і позиція США щодо цього питання є ключовою», – читаємо в статті.

Однак, якщо США зараз втратять інтерес до процесу перетворень в Україні, це може призвести до гальмування реформ та збільшити внутрішню боротьбу між ключовими політичними силами країни та популістськими партіями, пише видання.

«Такий сценарій не лише підірвав би відносну політичну стабільність України, але також загрожував би й крихкому економічному зростанню, що мало місце в 2016 році», – зазначає часопис.

Фінський сайт Yle пише про візит президента України Петра Порошенка до Фінляндії і його перемовини з фінським президентом Саулі Нііністьо. Окрім двостороннього порядку денного, переговори двох президентів зосереджуються і на конфлікті в Україні та втіленні Мінських мирних домовленостей, а також на безпековій ситуації в регіоні Чорного моря, зазначає фінське видання.

Порошенко прибув до Гельсінкі з Таллінна, де провів переговори з естонським президентом Керсті Кальюлайд.

В Гельсінкі зі своїм фінським колегою президент Порошенко також зосереджується на обговоренні відносин між Україною та Європейським союзом, зазначає фінський сайт.

Видання пише також про контакти фінського президента Нііністьо з Україною та Росією, що фінський лідер перебуває на постійному зв’язку з російським президентом Володимиром Путіним і президентом Петром Порошенком.

З Порошенком Нііністьо зустрічався під час варшавського саміту НАТО в липні минулого року. Путін має відвідати Фінляндію на запрошення Нііністьо пізніше цього року на відзначення 100-ї річниці здобуття Фінляндією незалежності.

Сайт пише, що під час візиту українського президента Україна та Фінляндія підпишуть меморандум про порозуміння щодо співпраці в енергетичному секторі.