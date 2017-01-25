Падіння курсу гривні зупинено: панікери програли (огляд преси)

Різке падіння курсу гривні зупинено, ринок очікує повернення долара до рівня 27 гривень або й навіть менше, переконує газета «Україна молода». Видання пише, що ті, хто піддався паніці про «долар по 40» і почав скуповувати валюту, програли. Принаймні з точки зору сьогоднішнього дня. Різке знецінення курсу національної валюти, як свідчить статистика, стало своєрідною різдвяною традицією українців: подібна ситуація спостерігалася і торік, і два роки тому. На думку експертів газети, цього разу гривню від знецінення врятували насамперед експортери, які почали активно заводити валюту до України, аби заплатити податки. Серед них найбільшу активність виявляють працівники сільського господарства. Про це йдеться в матеріалі «Свята шкідливі для гривні».

Економіка України повільно, але відновлюється: в минулому році, у порівнянні з 2015-м, падіння виробництва у всіх ключових галузях змінилося нехай і невеликим, але зростанням. Утім, експерти газети «Сегодня» називають це «відновленням» через низьку базу порівняння. Однак вони переконані, що економіка намацала дно і поступово пішла вгору.

Перед парламентськими канікулами народні депутати підкинули суспільству чергову тему для дискусій, констатує газета «Україна молода». У Верховній Раді зареєстровані три законопроекти, які мають забезпечити перехід на українську мову друкованих ЗМІ, книговидавців та культурного простору. Про те, наскільки українська влада готова відстоювати права української мови як державної, стане зрозуміло вже найближчим часом, коли Конституційний суд оголосить свій вердикт щодо сумнозвісного «закону Ківалова-Колесніченка», який досі залишається чинним. Докладніше видання розповідає в статті «Державницька розМОВА».

Печерський райсуд Києва дозволив Головній військовій прокуратурі проведення стосовно Януковича заочного розслідування у справі про державну зраду. Як переконує газета «День», у нинішньої влади немає іншого виходу, як довести справу екс-президента до кінця. Про те, які існують небезпеки у «справі Януковича», йдеться в матеріалі «Повчальна сага».

Про те, чому Україні не варто занадто покладатися на МВФ, аналізують експерти газети «День». По-перше, це не допомога на безповоротній основі, як та, яку щорічно надає Євросоюз таким країнам, як Польща, Чехія чи Румунія, це – валютний кредит, який потрібно буде повертати з відсотками. По-друге, навіть якщо розцінювати такі кредити як «допомогу», то це паліативна «допомога». Вона не може використовуватись на цілі розвитку: будівництво інфраструктури, розвиток виробництва, впровадження інновацій, створення робочих місць. Транші МВФ ідуть на погашення попередніх боргів, штучну підтримку золотовалютних резервів чи банальне латання бюджетних дірок. Про інші причини недовіри до кредитів МВФ розповідає газета «День».