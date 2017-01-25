Справа Миколи Семени: проти журналіста свідчить колишній колега

Кримському журналісту, автору проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії» Миколі Семені, обвинуваченому російською Федеральною службою безпеки у сепаратизмі, вручили обвинувальний висновок. У документі, який цитують обвинувачений і його захист, Семену представлено як антиросійського діяча. Проти Миколи Семени свідчить колишній колега, кримський журналіст і партійний діяч Сергій Мєшковой. Раніше вони разом працювали в одній редакції, а тепер останній виступає у справі свідком зі сторони обвинувачення.

Досудове розслідування кримінальної справи щодо Миколи Семени тривало дев'ять місяців. За цей час група слідчих отримала результати лінгвістичної й авторознавчої експертиз, а також покази свідків. Обвинувальний висновок журналісту 20 січня вручив слідчий кримського управління російської ФСБ Олександр Паршутін. Однак Микола Семена та його захист вважають ці обвинувачення необґрунтованими й мають намір спростовувати їх у суді.

«Слідство ломилось у відчинені двері»

Про намір оскаржити лінгвістичну експертизу, надану в обвинувальному акті російської ФСБ, у коментарі проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії» повідомив адвокат Миколи Семени Еміль Курбедінов.

«Ця експертиза абсолютно необ'єктивна й не відповідає дійсності. Відповідно до неї, Микола Семена поданий як ненависник, який зазіхає на територіальну цілісність Росії. Ми однозначно оскаржуватимемо цю експертизу», ‒ говорить він.

Захист журналіста також надасть суду альтернативну лінгвістичну експертизу, яку провів на його замовлення доктор політичних наук, професор Кубанського державного університету Михайло Савва. Він посилається на міжнародне законодавство, яке не визнає кордонів Росії в тих межах, про які зараз говорить російська влада ‒ тобто разом із Кримом. На цій підставі експерт робить висновок: оскільки немає встановлених кордонів, отже, немає і складу злочину в діях Миколи Семени.

Не згоден із обвинуваченнями й сам обвинувачений журналіст. На його думку, 90 відсотків роботи, виконаної слідчими ФСБ у рамках розслідування цієї кримінальної справи, були спрямовані на доведення того, що й так ним ніколи не спростовувалося. «Слідство, що називається, ломилось у відчинені двері. Тому що на першому ж допиті в квітні я визнав, що я ‒ автор цієї статті з усіма наслідками. Тому витратити стільки часу й сил, зокрема, провести дорогу авторознавчу експертизу у Брянську, було зайвим», ‒ зазначив Семена.

У мене немає ні антиросійських настроїв, ні антиросійських матеріалів

Окрім того, одне зі звинувачень слідства взагалі не відповідає дійсності, стверджує журналіст: «В обвинувальному висновку йдеться, що я виступав із антиросійських позицій. Це неправда, і ми це доводитимемо в суді. У мене абсолютно немає ні антиросійських настроїв, ні антиросійських матеріалів. Я ніде не висловлював ніяких ворожих думок у бік російського народу, ніде не заперечував право на існування Російської Федерації».

Це обвинувачення базується, зокрема на показах свідка обвинувачення Сергія Мєшкового ‒ кримського журналіста, колишнього колеги Миколи Семени.

Свідок ФСБ: «міцний професіонал» угруповання «ЛНР»

За даними «Крим.Реалій», 38-річний Сергій Мєшковой є уродженцем Іркутської області Росії, але після переїзду його сім'ї до Криму живе на півострові. Тут він відомий як журналіст і партійний діяч. У 2000 році Мєшковой вступив до опозиційної тоді українській владі Соціалістичної партії й багато років вів політичну роботу в лавах її кримської організації. Також працював у прес-службі кримського уряду й керував підконтрольною йому «Кримською газетою».

Після Помаранчевої революції Сергій Мєшковой очолював спочатку лояльну до партії місцеву газету, а потім ‒ партійні видання, і входив до керівного складу кримської організації СПУ. На виборах 2006 року Мєшковой балотувався на депутата кримського парламенту за партійним списком, але обраний не був. Безуспішними виявились і дві його спроби отримати мандат народного депутата України (спочатку у 2006-му, а потім у 2012 роках).

У 2011 році Мєшковой почав співпрацювати з командою кримських регіоналів. Зокрема, брав активну участь у відновленні роботи видання «Кримської газети» під контролем місцевої організації Партії регіонів і групи чиновників уряду Анатолія Могильова. Мєшковой два роки обіймав керівні посади в цьому виданні, а влітку 2013 року його запросили керувати кримською редакцією газети «Вести».

Так, він був редактором кримських «Вестей». Після анексії Криму, коли ми закрили філію там, він залишався нашим власним кореспондентом, писав для нас

Колишній головний редактор цього видання Ігор Гужва характеризує Мєшкового позитивно. «Так, він був редактором кримських «Вестей». Після анексії Криму, коли ми закрили філію там, він залишався нашим власним кореспондентом, писав для нас. Ми з ним зустрічалися, коли він приїжджав до Києва, спілкувалися щодо виробничої сфери. Я можу сказати, що це міцний професіонал, він добре поставив кримську редакцію. Що з ним відбувалося вже після того, як я пішов із «Вестей», я не знаю. Я з ним відтоді контактів не підтримував», ‒ сказав він у коментарі «Крим.Реаліям».

Гужва зізнався, що для нього звістка про те, що Сергій Мєшковой виступає свідком від ФСБ у справі Миколи Семени, стала несподіванкою, оскільки він «ніколи не знав про його зв'язки зі спецслужбами».

Із кінця 2014 року Сергій Мєшковой співпрацює з угрупованнями «ДНР» і «ЛНР»

Із кінця 2014 року Сергій Мєшковой співпрацює з угрупованнями «ДНР» і «ЛНР», організовуючи роботу інформаційних ресурсів, підконтрольних проросійським бойовиками. Зокрема, в угрупованні «ЛНР» він є головним редактором «Луганського інформаційного центру» ‒ рупора бойовиків.

«Крим.Реалії» спробували зв'язатися з Сергієм Мєшковим, щоб надати йому право на відповідь. Але його телефони виявилися недоступними.

«Ми із Сергієм Мєшковим були колегами»

Сергій Мєшковой і Микола Семена давно знайомі, раніше працювали разом у редакції «Кримської газети». Однак після російської анексії півострова їхнє спілкування припинилося.

Після анексії Криму він одним із перших виявив бажання вступити до Спілки журналістів Росії

«Ми з Сергієм Мєшковим знайомі, були колегами, ‒ каже Микола Семена. ‒ Але одразу ж після анексії Криму він одним із перших виявив бажання вступити до Спілки журналістів Росії. Я його з березня 2014 року бачив, ми не спілкувалися».

«А те, що він говорить як свідок, не витримує ніякої критики. Оскільки він стверджує, що всі мої матеріали були необ'єктивні, проукраїнські й антиросійські. Ми з ним жили в одній країні ‒ Україні, були в одній Спілці журналістів ‒ українській, в одній газеті ‒ українській, і якими ж мали бути мої матеріали, якщо не проукраїнськими, питається? Хіба це якийсь злочин? З іншого боку, будь-який проукраїнський матеріал не є антиросійським».

За словами Миколи Семени, в обвинувальному висновку ФСБ присутні свідчення багатьох кримських журналістів, зокрема і провладних. Однак тільки Сергій Мєшковой висловлює звинувачення на його адресу.

Слідчі використовували й будуть його розкручувати на всю котушку. Але я не думаю, що це принесе їм користь

«Жоден допитаний журналіст жодного поганого слова на мою адресу не сказав. Лише в Мєшкового є пасаж на два рядки. Його слідчі використовували й будуть його розкручувати на всю котушку. Але я не думаю, що це принесе їм користь, тому що нам буде легко в суді спростувати його слова», ‒ зазначив журналіст.

Зараз адвокати Семени вивчають обвинувальний висновок і вибудовують стратегію захисту. Коли розпочнеться судовий розгляд справи, поки не відомо.

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