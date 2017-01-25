У ПАРЄ говорять про корупцію в Україні

Страсбург – У ПАРЄ ухвалили резолюцію щодо функціонування демократичних інституцій в Україні. Однак, якщо спочатку планувалося, що основна тематика документа мала стосуватися перебігу реформ в Україні, то в результаті у проекті резолюції говорилося про зобов’язання щодо виконання Мінських домовленостей.

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​ Одним із основних питань під час ухвалення резолюції було: як назвати конфлікт на сході України – російською агресією чи громадянською війною. Дискусії щодо цього питання велися у ПАРЄ цілий день як у кулуарах, так і у залі засідань.

Всі агресивні антиукраїнські поправки нам вдалося знищити за умов згуртованої командної роботи

Врешті, у документі залишилася саме російська агресія. Але сам факт того, що такі питання ставлять на голосування, говорить про те, що російське лобі у ПАРЄ зростає, незважаючи на те, що сама російська делегація тут не присутня.

«Всі агресивні антиукраїнські поправки нам вдалося знищити за умов згуртованої командної роботи. Українська делегація залучила на свою підтримку багатьох членів ПАРЄ», – розповів Радіо Свобода голова української делегації Володимир Ар’єв.

Загалом, у проекті резолюції поправок було більше, ніж самих пунктів документа, що відразу показує, які політичні баталії велися за лаштунками.

ПАРЄ не підтримала ідею про проведення виборів на території, що нині підконтрольна угрупованням «ЛНР» і «ДНР», а також скасування закону про декомунізацію. Ці обидві поправки пропонував проросійський депутат із німецької делегації Андрєй Гунько.

Фішер порадив парламентарям поїхати в Межигір’я у Музей корупції

Члени української делегації Вадим Новинський та Юлія Льовочкіна намагалися внести у резолюцію поправку про переслідування опозиції в Україні, однак члени ПАРЄ її теж не підтримали.

В ухваленій резолюції вітаються реформи в Україні, однак звертається особлива увага на корупцію, з якою необхідно продовжувати боротися. Співдоповідач ПАРЄ щодо України Аксель Фішер навіть порадив парламентарям поїхати в Межигір’я у Музей корупції, щоб побачити масштаби зловживань, які швидко побороти просто неможливо.

Окрема увага у документі приділена електронним деклараціям, запровадження яких вітають, однак закликають до їхнього аудиту відповідними державними органами.

Загалом, перебіг реформ в Україні схвалюється, однак наголошено, що їх треба впроваджувати інтенсивніше і не варто проводити паралелі з мирним процесом на сході України, бо це не йде на користь демократичній консолідованості країни.