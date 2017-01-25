Українські реформи позитивні, але слід активізувати боротьбу з корупцією – резолюція ПАРЄ

Парламентська асамблея Ради Європи підтримала резолюцію «Функціонування демократичних інституцій в Україні». «За» проголосували 106 депутатів, «проти» були 11, утрималися – 9.

Доповідь підготували доповідачі Моніторингового комітету ПАРЄ у справах України депутатами Жорді Шукла (Іспанія) та Алекс Фішер (Німеччина). Вони загалом позитивно оцінили прогрес реформ в Україні у складних умовах російської агресії, водночас закликавши Київ активізувати боротьбу з корупцією в державі.

«Парламентська асамблея вітає амбітну програму реформ, започатковану українським керівництвом задля виконання вимог українців, висунутих під час Революції гідності. Асамблея визнає, що ці реформи здійснюються у складних умовах, спричинених російською агресією на сході України та нелегальною анексією Криму», – мовиться у резолюції.

Документ відзначає, що відсутність прогресу в імплементації мінських домовленостей не повинна бути причиною для гальмування процесу реформ та демократичної консолідації країни.

Особливо в резолюції вказується на прогрес конституційної реформи, яка натомість іще має бути завершена ухваленням змін до Конституції, що також є важливим для просування судової реформи.

При цьому Моніторинговий комітет висловлює занепокоєння щодо прав людини на тлі закону України про люстрацію. Резолюція закликає Верховну Раду України внести зміни до цього законодавства згідно з європейськими стандартами.

Також, на думку доповідачів, в Україні все ще залишається високим рівень корупції. У резолюції вказано, що відсутність конкретного прогресу в цій сфері може потенційно зменшити ефект від амбітного порядку денного реформ та, у довготривалій перспективі, підірвати довіру громадськості й мати негативний вплив на політичну і судову системи загалом.

«У зв’язку з цим асамблея занепокоєна тим, що боротьба проти корупції просувається дуже повільно, а конкретні результати обмежені», – мовиться в документі.

Низка парламентарів, зокрема, з-посеред крайніх правих та крайніх лівих політиків, подала низку поправок. Зокрема, вони пропонували замінити в тексті згадку про російську агресію на вираз «громадянська війна в Україні». Також, серед іншого, в поправках пропонувалося наголосити на терміновій необхідності провести вибори на захоплених сепаратистами територіях Донбасу. Ці висунуті поправки не були підтримані більшістю депутатів ПАРЄ.

Натомість була підтримана поправка щодо незадоволення ходом розслідування подій на Майдані та в Будинку профспілок в Одесі.

Окремим пунктом у резолюції засуджена ситуація зі ЗМІ, зокрема, заборона в’їзду багатьом російським журналістам на територію України. У документі уточнюється, що це зрозуміло з точки зору інформаційної війни, однак заборона роботи для журналістів має використовуватися лише як крайній засіб.

ПАРЄ також закликала Україну ухвалити виборчий кодекс за європейськими стандартами та ратифікувати Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок.

Нині, з 23 до 27 січня, Парламентська асамблея Ради Європи проводить свою зимову сесію у Страсбурзі у Франції.