Без антикорупційного суду з незалежними суддями ми не побачимо вироків та конфіскації – Каленюк

В України могли бути гірші результати у цьогорічному рейтингу Індексу сприйняття корупції, оприлюдненому Transparency International. Це констатувала у «Вашій Свободі» виконавчий директор «Центру протидії корупції» Дар’я Каленюк. Вона вбачає позитив у тому, як Україна долає корупцію через майже 3 роки після перемоги Майдану – е-декларування, відкриті реєстри… Натомість експерт констатує, що покарання корупціонерів немає, реформа прокуратури в Україні провалена. І цьому, на думку Дар’ї Каленюк, посприяли всі три генпрокурори, призначені президентом Порошенком – і Ярема, і Шокін, і нинішній глава ГПУ Луценко. Зі свого боку, політтехнолог, депутат Верховної Ради 6-го скликання Віктор Уколов зауважив: Україна позбулася тієї корупційної ганьби, яка була при Януковичі. Зокрема, ГПУ передала до суду 759 справ менш, ніж за рік.

131-е місце серед 176 посіла Україна у щорічному рейтингу Індексу сприйняття корупції, який 25 січня оприлюднила міжнародна організація Transparency International. Україна набрала на два бали більше, ніж торік. Хоча вона лишається у цьому «чемпіонаті світу» не у прем’єр-лізі, поділяючи сходинку з Росією. А, наприклад, вищі місця посідають такі держави, як Пакистан, Молдова, Кот Д’івуар, Сьєрра Леоне і Гондурас.

Голова українського представництва Transparency International Ярослав Юрчишин наголосив Радіо Свобода, що всупереч обіцянкам боротися з корупцією, влада не поспішає долати старі схеми. Вони стосуються перерозподілу державних коштів в інтересах певних бізнесменів (так званих олігархів). У владі надалі діють лобісти певних фінансово-промислових груп тощо. Як результат, провалена приватизація низки об’єктів держвласності; на Донбасі на лінії розмежування процвітає контрабанда, а зароблені на «сірих схемах» прибутки далі ідуть в офшори, оминаючи державний бюджет України. Водночас малий і середній бізнес не вірить державі.

Директор «Центру протидії корупції» Дар’я Каленюк сказала, що здивована оприлюдненим Transparency International рейтингом.

У нас побільшало інформації про корупцію – у нас надзвичайно відкрита країна стала. Це позитив – е-декларування, відкриті реєстри власності компаній, реєстр нерухомого майна

«Думала, будуть гірші результати у рейтингу Тransparency International. Рейтинг міряє саме сприйняття корупції. Як на мене, у нас побільшало інформації про корупцію – у нас надзвичайно відкрита країна стала. Це позитив – е-декларування, відкриті реєстри власності компаній, реєстр нерухомого майна. Знайти корупцію і перевірити, які статки у прокурора, судді, депутата – два-три кліки в інтернеті», – констатувала експерт.

Але говорити при цьому про успішне подолання Україною корупції через майже 3 роки після перемоги Майдану не доводиться, додає експерт. Відкритість зросла, можливостей у можновладців брехати про свої незаконні статки поменшало. Однак суспільство хоче не лише знати правду, а й чекає конфіскацій і вироків, наголосила Дар’я Каленюк.

Величезне нерозуміння у суспільстві: чому стільки (!) корупції, а жодної реакції? Люди бачать безкарність, тонни кешу, задекларованого депутатами

«Величезне нерозуміння у суспільстві: чому стільки (!) корупції, а жодної реакції? Люди бачать безкарність, тонни кешу, задекларованого депутатами, судді мешкають у розкішних маєтках, носять розкішні годинники, але не бачать, яка ж реакція? Реакція у вигляді покарання. Навіть звільнення з посад не бачать!» – сказала директор «Центру протидії корупції».

Зі свого боку, політтехнолог, депутат Ради 6-го скликання Віктор Уколов наголосив, що Україна позбулася тієї корупційної ганьби, яка була при екс-президентові Януковичу. Тоді Україна перебувала взагалі на 170-у місці. Хоча нинішні результати, виявлені в рейтингу Transparency International – проміжний фініш, каже політтехнолог.

«Але ми не задоволені тим станом боротьби з корупцією, який ми бачимо. Ми хочемо більше», – зауважив Віктор Уколов.

При цьому Віктор Уколов відзначив, зокрема, ефективність роботи Генпрокуратури на чолі з Юрієм Луценком. Хоча це – не Національне антикорупційне бюро, ГПУ не має розслідувати зараз корупційні справи, але залишаються старі справи. Віктор Уколов навів статистику на підтвердження свого висновку.

ГПУ передала до суду 759 справ за 2016 рік, станом на 1 листопада. І так само добилася повернення відшкодування 118 мільйонів

«ГПУ передала до суду 759 справ за 2016 рік, станом на 1 листопада. І так само добилася повернення відшкодування 118 мільйонів. Так, ми хочемо більше. Взагалі були б раді, якби шибениця стояла на кожній площі – будьмо чесні із собою. Але, з іншого боку, чому не звільнити? Можна звільнити, але вони відновлюються через ці самі корупційні суди. Судова система є основним негативним фактором, який викликав (для України – ред) 131-ше місце», – вважає Віктор Уколов.

«Це особиста відповідальність президента Порошенка» – Дар’я Каленюк.

Натомість Дар’я Каленюк не вірить, що судова реформа дасть результати, як мінімум, у короткостроковому періоді. Адже є приклад уже проваленої реформи прокуратури, вважає експерт.

«Той самий «поганий» склад Верховної Ради у 2014 році прийняв дуже прогресивний закон про прокуратуру. Цей закон впродовж двох останніх років просто нівелювався, ґвалтувався. Ми бачимо на виході довіру до прокуратури… Ґвалтувався Яремою, Шокіним, а тепер ґвалтується Луценком – всіма трьома генпрокурорами, які були призначені президентом Порошенком. Це особиста відповідальність президента Петра Порошенка», – зазначила Дар’я Каленюк.

Директор «Центру протидії корупції» згадала, зокрема, про прокурора Дмитра Суса, «який не задекларував свою Ауді Q7, якою він користувався, яка була записана на його бабусю». Сус досі працює слідчим у ГПУ, наголосила Дар’я Каленюк. За її даними, його просто понизили в статусі.

Також Дар’я Каленюк піддала різкій критиці перебіг розслідування діянь соратників Віктора Януковича – зокрема, колишнього міністра екології України Миколи Злочевського, колишнього депутата Партії регіонів, Юрія Іванющенка («Юри Єнакіївського»).

«Це ніякий не брак професіоналізму. Злочевський хоче повернутися на «білому коні» в Україну й інвестувати, легітимізувати свій бізнес. І таких, як Злочевський, навіть близьких соратників Януковича, дуже багато. Той же ж самий Іванющенко. Із санкційного списку Януковича починала ГПУ розслідувати – вона й має закінчити», – вважає експерт.

Натомість Віктор Уколов не згоден із тим, що реформа прокуратури провалена. Реформа відбувається і в цьому є заслуга чинного генпрокурора.

Не можна говорити, що провалилася реформа прокуратури, коли вона перебуває в процесі. Прийшов Луценко тільки минулого року

«Не можна говорити, що провалилася реформа прокуратури, коли вона перебуває в процесі. Прийшов Луценко тільки минулого року – за цей час було проведено конкурси до місцевих прокуратур. Остання статистика: туди подало 77% абсолютно нових людей, які ніколи не працювали у прокуратурі!» – наголосив Віктор Уколов. При цьому він розкритикував Національне антикорупційне бюро і антикорупційного прокурора Назара Холодницького.

НАБУ повністю відповідальне за боротьбу з корупцією. Те, що вони передали 30 справ до суду – це курям насміх!

«НАБУ повністю відповідальне за боротьбу з корупцією. Те, що вони передали 30 справ до суду – це курям насміх! Холодницький отримує зарплату в п’ять разів вищу, ніж генпрокурор. Холодницький має дати в п’ять разів більше результату, ніж ГПУ», – наголосив Віктор Уколов.

УСІ ЗГАДАНІ У ЦІЙ ПРОГРАМІ «ВАША СВОБОДА» ОСОБИ, ЗОКРЕМА ЮРІЙ ЛУЦЕНКО, ДМИТРО СУС, НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ТА ІНШІ ТЕЖ МАЮТЬ ПРАВО ВИСЛОВИТИСЯ В ЕФІРІ Й НА САЙТІ «РАДІО СВОБОДА»

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