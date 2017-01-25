Лещенко обвинуватив антикорупційне агентство в роботі на Порошенка

Вже вдруге судове засідання про можливе корупційне правопорушення одного з головних антикорупціонерів країни, народного депутата Сергія Лещенка перенесли. Тепер – на невизначений термін. Сам депутат каже про політичний тиск і вибірковість правосуддя. В Національному агентстві з питань запобігання корупції ці обвинувачення заперечують.

Судове засідання у справі «народний депутат Сергій Лещенко проти Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК)» перенесли на невизначений термін. Офіційна причина – суддя Печерського суду Володимир Карабань перебував у нарадчій кімнаті і не може брати участі в судовому засіданні.

​Національне агентство з питань запобігання корупції знайшло ознаки адміністративного порушення у процедурі придбання народним депутатом квартири. Вона коштувала 7,5 мільйонів гривень і, за словами Лещенка, половина цієї суми – позика від співзасновника «Української правди» Олени Притули, а половина – його власні накопичення. Агентство вважає, що Лещенко отримав від забудовника подарунок у вигляді знижки на вартість квартири – 1 мільйон 801 тисячу гривень. Тепер агенція вимагає конфіскувати подарунок і оштрафувати парламентарія на суму від 80 до 160 тисяч гривень.

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НАЗК будує обвинувачення на висновку окремого експерта – адвокат

Як розповів Радіо Свобода адвокат народного депутата Дмитро Гненний, терміни розгляду адміністративного правопорушення вже сплили, а висновки агентства базуються лише на одному доказі. Принаймні єдине, що надали захисту для ознайомлення, довідка окремого експерта стосовно вартості квартири, каже адвокат.

«Особа, проаналізувавши інтернет і газету «Авізо», зробила висновок, припущення, що квартира могла, саме могла, коштувати 9 мільйонів гривень. Також окремо зверну увагу, що не доведено факту отримання подарунку – або когось зі свідків, або продавця, що така знижка надавалась», – заявив Гненний.

Захист вже отримав від продавця довідку про те, що індивідуальної знижки народному депутату не надавали.

​Сам Сергій Лещенко каже, що справа є політичним переслідуванням і називає протокол про адміністративне правопорушення сфальшованим на вимогу заступника голови адміністрації президента Олексія Філатова. НАЗК ігнорує документи і займається вибірковим правосуддям, наголосив народний депутат, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

Ви не бачите такої активності відносно людей, які декларували багатомільйонні заощадження, ешелони золота, майно

«В них на руках була експертна оцінка, яку проводив незалежний оцінювач, де була вказана менша вартість. Вони знехтували цією оцінкою. Ви не бачите такої активності відносно людей, які декларували багатомільйонні заощадження, ешелони золота, майно, яке ніколи не могли отримати. НАЗК це не цікаво», – вважає Лещенко.

«Незалежна» оцінка не мала розрахунків – антикорупціонери

У НАЗК вказують, що продавець квартири не проводив рекламної кампанії і не вказував ціни публічно. Як розповів Радіо Свобода керівник департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Олександр Писаренко, звіт від приватного нотаріуса про незалежну експертну оцінку ринкової вартості квартири НАЗК відкинуло за рекомендацією Фонду державного майна. Підстава – в звіті були відсутні описова і розрахункова частини. Замість цього оцінку робив Київський науково-дослідний інститут судових експертиз.

Позиція адвоката народного депутата є для мене цікавою, оскільки наразі він підтверджує, що є факт корупційного правопорушення

«Ми звернулися до державної установи, надали їм параметри квартири і просили їх оцінити, яка ринкова вартість на момент продажу існувала на ринку. Ця експертиза показала, що вартість значно вища. Позиція адвоката народного депутата є для мене цікавою, оскільки наразі він підтверджує, що є факт корупційного правопорушення, але знижка не може конфісковуватись», – наголосив керівник департаменту.

Про складання протоколу Лещенкові повідомили ще 6 грудня, отже тримісячний термін розгляду адміністративного правопорушення з моменту його встановлення ще не минув, наголосив Писаренко.

Щодо перевірки заповнювачів електронних декларацій в НАЗК кажуть – це досі неможливо, процедура досі розробляється Міністерством юстиції. Можливий тиск з Адміністрації президента також заперечують.