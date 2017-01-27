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27 січня 2017, Київ 17:32
Політика

Росія нарощує військову присутність поблизу України (світова преса)

Російські військові під час навчань (ілюстраційне фото)

Російські військові під час навчань (ілюстраційне фото)

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Міжнародна преса пише про нарощування військової присутності й розбудову відповідної інфраструктури Росією поблизу кордону з Україною. Також є публікації, що нинішня зима є дуже холодною і в України може не вистачити запасів газу до кінця опалювального сезону в разі, якщо лютий і березень виявляться морозними. Індійська преса також каже про бажання Києва та Делі посилити політичну співпрацю і військово-технічне співробітництво.

Англомовна газета The Kyiv Post пише про нарощування Росією військової присутності уздовж кордону з Україною.

Українська військова розвідка каже, що Росія розташувала щонайменше 24 тактичні бойові угруповання загальною чисельністю 34 тисячі вояків уздовж російсько-українського кордону.

Про це говорять українські військові речники, посилаючись на висновки спільної українсько-дансько-канадської комісії, яка перевіряла російську військову інфраструктуру та дислокацію військ в Ростовській області в середині січня.

Згідно з Віденською угодою ОБСЄ від 2011 року, інспектори відвідали військові підрозділи в Південному військовому окрузі Росії, включно з тими, які дислокуються в Ростові, Азові, Таганрозі, Новошахтинську та Новочеркаську, які розташовані неподалік кордону з Україною.

Інспектори, пише видання, підтвердили, що Росія створює новий військовий підрозділ – 150-ту моторизовану дивізію, у складі якої будуть 10 тисяч вояків, усього за півсотні кілометрів від українського кордону. І це формування є лише одним з кількох нових, які створюються.

Як кажуть українські військові речники, Росія вже створила військову й тилову інфраструктуру для нових підрозділів і ці військові частини вже готові на 90 відсотків.

Інспекторам ОБСЄ не дозволили побувати в цих частинах і Росія заборонила фотографувати артилерійські підрозділи в Новочеркаську, зазначає газета.

В статті мовиться, що Росія не повідомила інших членів ОБСЄ про створення нової військової інфраструктури, порушуючи Віденську угоду 2011 року.

«Росія сподівається підпорядкувати Україну, заморозивши її» – це заголовок у виданні Observer.

В статті йдеться, що критична нестача газу та сувора зима змушують – як сказано – колишню радянську республіку повернутися обличчям до Росії, щоб зігрітися.

В радянські часи Україна споживала 120 мільярдів кубічних метрів газу на рік, але тоді українська економіка була неповороткою і неефективною з точки зору енергетичної заощадливості.

Нині Україні потрібна лише чверть того обсягу – 30 мільярдів кубічних метрів газу, але не тому, що економіка стала ефективнішою з енергетичної точки зору, а тому, що багато підприємств важкої промисловості вже не працюють.

Сама ж Україна видобуває на своїй території 18 мільярдів кубічних метрів газу, а решту імпортує.

Від листопада 2015 року Україна вже не імпортує газу з Росії, проголосивши енергетичну незалежність від Москви.

На користь України зіграло й те, пише видання, що дві попередні зими були незвично теплими. Але нинішня зима є досить холодною і раніше цього місяця комісар ЄС з питань Енергетичного союзу Марош Шефчовіч сказав, що Україна була б готова знову почати закупівлю російського газу.

Видання зазначає, що нинішній опалювальний сезон Україна почала з меншими запасами газу, аніж раніше, маючи 14,7 мільярдів кубічних метрів в сховищах, що на два мільярди менше, аніж на початку двох попередніх років.

«Якщо лютий та березень будуть традиційно холодними, а всі ознаки вказують на це, Україна не дотягне до кінця зими, щоб не робити додаткових закупок газу», – зазначає Observer.

Індійська газета The Hindu пише про візит до Делі першого віце-прем’єра українського уряду Степана Кубіва, який подякував Індії за підтримку принципу приналежності Криму Україні.

Кубів подякував чільним індійським посадовцям, що не підтримали російської анексії українського півострова, а також запропонував Індії спільні проекти з модернізації військової техніки для індійських Збройних сил.

«Я вдячний Індії за сильну підтримку єдності та цілісності України та за не підтримку анексії Криму Росією. Війна з Росією об’єднала та консолідувала нашу країну і ми готові відігравати роль в підтримці Індії», – сказав Кубів в інтерв’ю індійському часопису.

The Hindu нагадує, що після вторгнення до Криму Росія анексувала півострів 18 березня 2014 року, але Індія наполягає, що проблема має бути вирішена в мирний спосіб.

Також на порядку денному візиту першого віце-прем’єра – пропозиція Києва щодо військово-технічної співпраці. Україна хоче завершити виконання контракту, підписаного у 2009 році, щодо модернізації та переоснащення літаків Ан-32 для Військово-повітряних сил Індії. Як додав Кубів, бронетранспортери, військове інженерне обладнання, патрульні катери, космічні дослідження – все це в пріоритетах співробітництва Києва та Делі.

За словами українського посадовця, Київ візьме активну участь в авіасалоні «Aero India 2017» в індійському Бангалорі.

Індія та Україна, зазначає газета, також хочуть поновити політичний діалог на високому рівні. Останній індійський лідер відвідував Україну ще 12 років тому, коли в 2005 році в Києві з візитом був президент Індії Абдул Калам.

«Ми сподіваємось, що після 12-річної перерви ми знову зможемо привітати індійського президента», – сказав Кубів виданню, додавши, що Індія прийняла українське запрошення до державного президентського візиту.

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