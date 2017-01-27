Ми не бачимо чіткої стратегії розвитку «Укрзалізниці» – Вовк

Що відбувається навколо «Укрзалізниці»? Чому через це підприємство виник публічний конфлікт, в якому задіяні прем’єр-міністр, міністр інфраструктури, голова правління «Укрзалізниці»? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили керівник Центру транспортних стратегій Сергій Вовк, перший заступник міністра інфраструктури у 2014-2015 роках Володимир Шульмейстер та виконувач обов’язків голови правління «Укрзалізниці» у 2015-2016 роках Олександр Завгородній.

На засіданні Кабінету міністрів України 25 січня міністр інфраструктури Володимир Омелян розкритикував роботу керівника «Укрзалізниці» Войцеха Балчуна і звинуватив його у корупційних схемах. Омелян заявив, що має факти щодо порушень в «Укрзалізниці» і запропонував Гройсману з ними ознайомитися. Натомість прем’єр-міністр підтримав Войцеха Балчуна.

Гройсман поставив Омеляну запитання про його попередні посади і, коли отримав відповідь, зазначив: «На превеликий жаль, зараз у вас немає експертних знань у залізниці». «Міністр – це серйозна особа, яка має допомогти, підтримати і привести до успіху. Міністр не може дозволяти собі особистих відносин стосовно підлеглих», – сказав Гройсман.

Перед тим Кабмін ухвалив рішення про перепідпорядкування «Укрзалізниці» під безпосереднє управління Кабміну.

Керівник Центру транспортних стратегій Сергій Вовк вважає, що це конфлікт як особистісний, так і підходів взагалі до реформування залізниці як такої. При цьому експерт додав, що не побачив від польського менеджера Войцеха Балчуна стратегії розвитку підприємства.

Ми не побачили ті швидкі перемоги, які мають бути, і ми не побачили ті цілі, які мають бути досягнуті у перспективі. З позитивів можна відмітити вагони

«За більше ніж вісім місяців по факту роботи пана Балчуна навіть ми – як експертне товариство – не зрозуміли, куди він хоче завести залізницю, ми не побачили чіткої стратегії розвитку компанії, ми не побачили прозорої картини її фінансів, ми не побачили ті швидкі перемоги, які мають бути, і ми не побачили ті цілі, які мають бути досягнуті у перспективі. З позитивів можна відмітити вагони. Але дуже багато роботи було зроблено перед цим. І вагони – це дуже важливо, але це, на жаль, ще не є реформуванням», – зазначив Сергій Вовк.

Шульмейстер: Відривати «Укрзалізницю» від інфраструктури – це безглуздя

Причин для конфлікту є кілька, вважає колишній перший заступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер.

Є політика, яка втручається в економіку, і ми з цим нічого не можемо зробити

«Це багато прошарків, які один на один наклалися. Це і особисте відношення, це і професійні недоліки в роботі Балчуна, це і політичні ігри, які йдуть на цьому фоні. Є політика, яка втручається в економіку, і ми з цим нічого не можемо зробити», – зазначив Шульмейстер.

На його думку, виведення «Укрзалізниці» з підпорядкування міністерства інфраструктури є алогічним кроком.

«В інфраструктурі залізничний транспорт – це найважливіша річ, це набагато важливіше, ніж інші види транспорту. Це специфіка України. В Україні 70-80% всього вантажу перевозиться «Укрзалізницею». Тому відривати «Укрзалізницю» від інфраструктури – це безглуздя», – вважає він.

Погоджується з такою думкою і колишній виконувач обов’язків голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Олександр Завгородній.

Сьогодні ніхто чітко не може сказати, на якій стадії перебуває реформування залізниці. Ми сьогодні чітко бачимо, що реформи в «Укрзалізниці» відсутні

«Коли підприємство перебуває на дуже серйозному етапі реформування, не можна робити подібних кроків. Сьогодні ніхто чітко не може сказати, на якій стадії перебуває реформування залізниці. Ми сьогодні чітко бачимо, що реформи в «Укрзалізниці» відсутні. Практично все призупинилося у квітні минулого року і нічого не змінюється», – сказав він.

Хто тепер відповідатиме за «Укрзалізницю»?

Сергій Вовк звертає увагу на те, що після підпорядкування «Укрзалізниці» виникла дивна ситуація з управлінням підприємством.

«У нас політику і реформування формує Мінінфраструктури, де-факто її має виконувати залізниця, а всі кадрові рішення в руках Кабміну. Тобто чотири центри контролю. Зараз де-факто залізницею буде керувати Міністерство економіки і розвитку», – зазначив Сергій Вовк.

Володимир Шульмейстер вважає, що після того як прем’єр-міністр підтримав Войцеха Балчуна, він має взяти на себе відповідальність за подальше реформування «Укрзалізниці»

Прем’єр повинен взяти відповідальність за те, що відбувається на «Укрзалізниці». Там відбуваються жахливі речі з точки зору корупції

«Прем’єр-міністр був «режисером» позавчора на Кабміні. Він повинен взяти відповідальність за те, що відбувається на «Укрзалізниці». Там відбуваються жахливі речі з точки зору корупції», – вважає Володимир Шульмейстер.

Експерти сходяться на думці, що «Укрзалізниця» має ухвалити і впровадити антикорупційну і антикризову програми. А Балчун оприлюднити свої ключові показники ефективності.

«По-перше, це є менеджер, найнятий за дуже велику і конкурентоздатну зарплату урядом. Якщо він є менеджером – він має мати KPI (ключові показники ефективності – ред). Нехай KPI будуть публічно оголошені. Тоді все суспільство зрозуміє і буде мати відповідь на питання: хто такий пан Бальчун – чи він є рок-стар, чи він є топ-менеджер», – сказав Сергій Вовк.