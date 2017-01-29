​Реклама на окупованій частині Донбасу як дзеркало української корупції

Вивчення реклами та оголошень із окупованої частини Донбасу дає цікавий розріз життя на неконтрольованій урядом території. Крім іншого, оголошення розповідають про корупційні схеми в українських паспортній системі, судах, нотаріаті, у сервісних центрах МВС, зокрема, у відділах ОРЕР (колишні МРЕВ). Та навіть у СБУ.

Сьогодні на територіях, контрольованих угрупованнями «ЛНР» та «ДНР», які визнані в Україні терористичними, головним майданчиком для приватних оголошень і комерційної реклами став інтернет, а саме – соцмережі.

Рух у цей бік почався влітку-восени 2014-го, коли в Луганську та Донецьку видань не було взагалі, крім пропагандистських листків сепаратистів. Тоді люди, позбавлені будь-яких доходів, масово понесли на блошині ринки, що тільки можна було, а одночасно почали викладати оголошення у соцмережах. Перш за все – у «Вконтакте».

Тепер у Луганську, як і до війни, виходить газета оголошень «Експрес-клуб», у Донецьку з’явились «Доска объявлений Новороссии», «Алексеевский посредник» і «Рекламный портал», є рубрики оголошень в інших газетах. Проте переважна більшість жителів ОРДЛО і комерсантів й до сьогодні розміщують оголошення у групах «Вконтакте».

Ніби й немає війни

Коли заходиш до пабліка «Объявления Донецк, Работа Донецк» (майже 42,5 тисячі учасників) або до «Срочно продам/куплю в Донецке [ Объявления ]» (21,5 тисячі), перше враження – місто живе звичайним життям. Що жодних бойовиків немає, що на околицях міста не йдуть бої. Хіба що замість гривень ціни написані у російських рублях.

Тут можна знайти майже будь-який товар. Люди продають речі, які були у використанні, – цифрові ґаджети, одяг, взуття, побутову техніку, як і на віртуальних барахолках в інших регіонах.

Просувають свої нові надходження комерсанти. Ось нові сумки, клатчі та гаманці з безкоштовною доставкою по Донецьку, Макіївці та Єнакієвому. Ось колекції осінь-зима-весна спортивного взуття в Донецьку. А ось одяг для немовлят та дітей від відомого англійського бренду.

У Луганську, хоч активність і менша, так само можна знайти майже усе. Ось оголошення від фірми «Мебель ЛНР», яка пропонує меблі фірм з Луганська, Донецька та російських виробників. Поруч – металопластикові вікна та «бригада виконає будівельні та ремонтні роботи»…

Квіткові салони запрошують заздалегідь робити замовлення до Дня закоханих, нічні клуби викладають афіші, театри кличуть на вистави.

Та спектр пропозицій все ж таки дещо відрізняється від інших регіонів.

Так, вже поверхове знайомство з оголошеннями про працевлаштування вражає розміром заробітної плати. Хоча власне цифри – такі ж, як можна зустріти десь на Волині або Закарпатті, але на окупованому Донбасі це не 4000 тисячі гривень, а 4000 рублів. І це ще нормальна зарплатня – пропонують і по 3,5 тисячі, і по 3 тисячі рублів.

Особливості оголошень із окупації

Найголовніші ж відмінності – це сила силенна специфічних для окупованого Донбасу оголошень. Перш за все, оголошень від перевізників: «Комфортабельні автобусні рейси!» Реклама кличе їхати до безлічі міст по європейській частині Росії – Москва, Санкт-Петербург, Новгород – Великий та Нижній, Єлець, Тула, Волгоград, Краснодар, Ставропіль… Багато перевізників пропонують їхати до окупованого Криму. Також є рейси до багатьох українських регіонів – Сєверодонецьк, Харків, Полтава, Київ, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв, Одеса…

Така географія пов’язана, зрозуміло, з копійчаними заробітками в ОРДЛО. А маршрути до підконтрольних українському уряду територій – ще й з необхідністю поїздок жителів окупованих районів для оформлення пенсійних виплат та різних документів, інколи за медичною допомогою.

Також тим, хто збирається їхати, пропонують послугу «займу місце у черзі» – і на піших пунктах пропуску, і на автомобільних – як перед КПВВ на лінії розмежування, так і на пунктах прикордонного контролю на кордоні з Росією, що контролюються угрупованнями «ЛНР» та «ДНР».

Серед оголошень про перевезення можна зустріти цікавинки. Ось, наприклад, свіже оголошення: «Сєверодонецьк, Лисичанськ. Щодня, без перепусток, КПП Золоте, 3 години в дорозі».​

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Це при тому, що легальних автомобільних пропускних пунктів на території Луганської області немає, КПВВ «Золоте» офіційно не працює. Також легально дістатися з окупованих територій без перепустки, виданої Антитерористичним центром СБУ неможливо. Проте, виходить, деякі перевізники знаходять способи «домовитись».

Перепустка за 2 години замість 10 діб

Але по-справжньому приголомшує кількість оголошень про «допомогу з документами». Їх море і в Луганську, і в Донецьку.

«Вирішую будь-які проблемні питання з перепусткою!» – обіцяють в оголошеннях. Ці оператори обіцяють не лише допомогти у поданні заявки на отримання перепустки від СБУ (це може стати в нагоді стареньким, які не знаються на інтернеті), але й прискорення обробки поданої заявки. Пропонується навіть термінове отримання перепустки – протягом 1 дня, за 2-3 години! Офіційний термін отримання дозволу – 10 діб.

Дехто з таких «помічників» обіцяє видалення старої перепустки з «Реєстру дозволів для переміщення осіб в районі проведення АТО», а також у видаленні попередніх заявок із відмовою у видачі дозволу. І це все це робиться з території, контрольованої незаконними збройними формуваннями.

Ще крутіше справа з іншими документами. Вже понад два роки на окупованій частині Луганської області не діють органи державної влади, нотаріату, суди, а, відповідно, неможливе оформлення будь-яких документів.

Тим не менш численні фірми обіцяють «поміч» жителям ОРДЛО у отриманні цих документів «без особистої присутності».

Паспорт – без виїзду

Не з’являючись особисто до паспортного столу, можна отримати паспорт громадянина України – як перший після досягнення 16 років (2-3 тижні), так і відновлений замість втраченого (протягом тижня). Можна вклеїти фото при досягненні 25 та 45 років. Також можна отримати закордонний паспорт.

Свідоцтва про народження та про смерть державного українського зразка також можна отримати, звернувшись до таких фірм. (Механізм передбачає рішення суду з визнання факту народження або смерті). Вони гарантують і свідоцтва про розлучення без особистої присутності (рішення ухвалює суд), і призначення аліментів, і розподіл майна.

Можна вирішити й будь-які проблеми з документами на авто. Водійське посвідчення, відкриття нових категорій, переоформлення техпаспорта при купівлі-продажу, отримання державних номерів, генеральної довіреності терміном на 5 років – «усі документи є оригіналом з внесенням у відповідні бази даних та реєстри України», наголошують у рекламі. Оформлення обіцяють за 3-7 днів. Це також без особистого виїзду до контрольованої державою території.

Тобто йдеться про існування корупційних схем у паспортній службі, у судах, у нотаріаті, у сервісних центрах МВС та, зокрема, у відділах організації реєстраційно-екзаменаційної роботи (колишні МРЕВ). Та навіть у СБУ – бо як ще пояснити «прискорення» отримання перепустки за 2 години замість 10 діб?

Зрозуміло, що порушення закону – вимушений крок для людей, які не можуть, наприклад, покинути роботу, щоб виїхати на підконтрольну уряду територію на 2-3 тижні та вклеїти фото до паспорта. Утім, без паспорта життя в «ОРДЛО» нема. Бюджетники – вчителі, лікарі, працівники комунальних підприємств – усі вони зарплату отримують не в своїх установах, а в так званих «державних банках республік» саме за паспортами. Немає дійсного паспорта (із вклеєними фото відповідно до віку) – немає зарплати.

Так само довгі і важкі судові справи з розлученнями, навчання для отримання водійського посвідчення або відкриття нової категорії – усе це час, на який треба облишити роботу (яка на вагу золота на окупованій території), десь жити.

Але ж існує небезпека, що тими самими паспортними послугами можуть скористатись злочинці, аби, скажімо, видавати себе за іншу особу. А оформлення свідоцтва про смерть та про народження, розподіл майна при розлученні, переоформлення техпаспорта на авто «без особистої присутності» відкривають безліч можливостей для зловживань.