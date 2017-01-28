Майстриня Наталія Ковтун займається мистецтвом ляльки-мотанки понад 3 роки. Вона знає всі техніки та секрети цього ремесла, проводить майстер-класи для охочих. «Я пам'ятаю, як моя бабуся робила мені ляльку-мотанку, це залишилось в моїй пам'яті й надихнуло зайнятися цією творчістю», – розповідає Наталія. Лялька-мотанка в українській родині вважалася оберегом ще з часів язичництва. Матері робили їх своїм дітям. Вважалося, що лялька є посередником між живими та мертвими. Обличчя як такого у ляльки немає, воно досить символічне.