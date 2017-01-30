Місцева влада Львівщини готова відновити разом із Польщею пам’ятник у Гуті-Пеняцькій

Львів – На Львівщині готові спільно з польською стороною відновити зруйнований пам’ятник у колишньому селі Гута-Пеняцька, до річниці вшанування пам’яті загиблих поляків – 28 лютого. Про це заявив секретар Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій Святослав Шеремета. Однак наразі Україна не отримала відповіді від Польщі. Українська сторона вимагає від польської також сприяти у відновленні чотирнадцяти пам’ятників і надмогильних плит загиблим у роки війни українцям.

Частина пам’ятника у Гуті-Пеняцькій – хрест – був зруйнований вибухівкою 8 чи 9 січня. Працювали професіонали, зазначили Радіо Свобода поліцейські. Слідство триває і порушено кримінальне провадження за статтею 161 Кримінального кодексу – «приниження національної гідності, розпалювання міжнаціональної ворожнечі».

Місцева влада Львівщини заявила, що це була диверсія, щоб спровокувати і посилити конфлікт між Україною і Польщею. Те, що була здійснена провокація, переконані у Генконсульстві Польщі у Львові. Секретар Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій Святослав Шеремета наголосив, що почерк злочинців у Гуті-Пеняцькій аналогічний до всіх, що простежувався у Польщі протягом 2014-2016 років щодо українських пам’ятних місць, а також до того, що сталось днями у Биківні на Київщині.

Це була чітко спланована диверсійна акція

«Це була чітко спланована диверсійна акція. Чітко простежується, що були добре підготовлені люди. Це зроблено третьою стороною, це вигідно країні, яка веде війну з Україною. У Биківні той самий почерк, що у Гуті-Пеняцькій. Російські спецслужби не дрімають і роблять все можливе, щоб загострити відносини між Україною та Польщею», – каже Святослав Шеремета.

Україна і Польща мають унеможливити «війну пам’ятників»

За словами представника державної комісії, місцева влада Львівщини запропонувала польським колегам спільно відновити пам’ятник у Гуті-Пеняцькій до 28 лютого, коли вшануватиметься річниця трагедії, коли у 1944 році німецькі каральні органи вбили мирне населення, а село цілком спалили. Однак українська сторона наполягає на тому, що паралельно потрібно відновити і знищені пам’ятники і надмогильні плити українцям у Польщі. А таких актів вандалізму були вчинено чотирнадцять протягом 2014-2016 років. У Гуті Пеняцькій українці одразу відчистили плити від фарби і написів. Тим часом у Польщі нічого не робиться щодо українських пам’ятників, каже Святослав Шеремета. Для прикладу, торік образливі написи було зроблено провокаторами на могилі 62 «упівців», які у 1945 році загинули у бою з військами НКВС. Цей пам’ятник встановлено за погодженням із польською владою.

«Ми просили усунути написи, але до цього часу ці написи залишились. Цього тижня українська делегація поїде туди, щоб очистити, якщо місцева влада Польщі нездатна це зробити», – наголосив Святослав Шеремета.

Війну пам’ятників, наругу на могилах людей не можна допустити, погоджується і консул Генерального консульства Польщі у Львові Мар’ян Орліковський. Він пояснює, що, можливо, технічно ще не вдалося залагодити певні питання щодо відновлення зруйнованих пам’ятників.

Я надіюсь, що міжнаціональний діалог на міждержавному рівні буде ефективним

«Якщо є могила і є хрест – не маємо права порушувати шану цих людей, які там поховані. На могилах не можна робити написи, незалежно від того, що ми думаємо. Ці написи у Гуті-Пеняцькій не зрозумілі. Я надіюсь, що міжнаціональний діалог на міждержавному рівні буде ефективним. Ми не можемо зробити, щоб різні суспільства думали однаково, а можемо зробити так, щоб сумнівні речі з історії обговорювались, а не так, щоб робити свою пропаганду і політику, на цьому базуються ті, хто робить провокації», – наголосив польський консул.

Тема руйнування пам’ятників, а радше «війна пам’ятників», організована третьою стороною в Україні та Польщі, обговорювалась і під час Х Міжнародного економічного форуму в Жешуві, який відбувся 27-28 січня, поінформувала Радіо Свобода співголова депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків із Польщею Оксана Юринець.

Маємо діяти синхронно: чи Польща відновлює на своїй стороні зруйновані пам’ятники, а ми тут, чи робимо це спільно

«Маємо діяти синхронно: чи Польща відновлює на своїй стороні зруйновані пам’ятники, а ми тут, чи робимо це спільно. Цей момент має бути узгоджений і сподіваюсь, що на наступній асамблеї у Польщі ми це вирішимо. Також цього тижня має відбутись візит парламентської групи дружби у Польщу і ми про це говоритимемо. Сподіваюсь, що ми вийдемо на якесь рішення, бо для мене шок – про що б ми не домовлялись із польською стороною, потім все, немов у паралельному світі, по іншому», – каже Оксана Юринець.

В Україні та Польщі є десятки незаконно встановлених пам’ятників, як полякам, так і українцям. Тому сьогодні важливо їх впорядкувати та облікувати, зазначають співрозмовники. Адже ще у 1994 році була створена між урядами України та Польщі міжвідомча комісія, яка займались проблемними питаннями. Однак порозуміння між учасниками цієї комісії в останні три роки немає.