Ртутне питання: що стоїть за повідомленням про отруєння Кононенка

«Права рука» президента Петра Порошенка, перший заступник керівника найбільшої фракції у Верховній Раді Ігор Кононенко вже понад місяць лікується від отруєння ртуттю. Про це повідомило 27 січня видання «Лівий берег». У Департаменті інформаційної політики Адміністрації президента вважають, що «Блок Петра Порошенка» утримуватиметься від офіційних заяв, поки сам Кононенко не пояснить ситуацію. У Генеральній прокуратурі повідомляють, що до них не звертались щодо отруєння. А колишній очільник цього відомства Святослав Піскун висловив переконання, що прокуратура повинна почати розслідування незалежно від цього.

Інформацію про отруєння ртуттю Ігор Кононенко підтверджує, однак відмовляється коментувати детальніше. Про це повідомив у коментарі Радіо Свобода співробітник Департаменту інформаційної політики Адміністрації президента Володимир Горковенко.

Нюансів не знають навіть його помічники – депутат вирішив максимально приховати інформацію від сторонніх людей, каже Горковенко. Утримується від офіційних заяв і його політична сила.

«Позиція фракції буде тоді, коли буде чітка позиція самого Кононенка, коли він прийде на фракцію. Це логічно, люди ж не можуть за нього вирішувати якісь речі чи робити заяви. Відповідно, така заява має бути з ним погоджена, як із першим заступником керівника фракції», – говорить Горковенко.

Радіо Свобода спробувало додзвонитись до Ігоря Кононенка, але його телефон був відімкнений упродовж дня. За словами Горковенка, він не знає, де перебуває депутат, хоча припускає, що інформація про лікування Кононенка за кордоном, поширена деякими медіа, може бути правдивою.

«Як показує практика, якщо подібні отруєння є, то, принаймні, за кордоном навчились виводити речовини з організму. Але я не питав, де він перебуває», – каже Горковенко.

Востаннє Ігор Кононенко був на пленарному засіданні парламенту 19 січня.

Він не хотів робити сенсацій, тому інформацію не поширював – Гончаренко

Інформацію про отруєння підтвердив на своїй сторінці у Фейсбуці й колега Кононенка по «Блоку Петра Порошенка» Олексій Гончаренко.

«Із того, що сталося, він не хотів робити сенсацій, тому інформацію не поширював. Продовжує активно працювати і в партії, і в парламенті», – написав Гончаренко.

А інша колега – Ірина Фріз – у внутрішньому чаті фракції написала, що «з огляду на те, що це відбулось не цього тижня та навіть і не минулого, можна стверджувати, що на роботу ані в парламенті, ані в партії це жодним чином не вплине».

За інформацією видання «Лівий берег», Кононенко отруївся напередодні Нового року, і рівень ртуті в його організмі перевищував допустимий у 50 разів. У Генпрокуратурі повідомили, що до них не надходило заяв за фактом отруєння Ігоря Кононенка.

Піскун: Якщо ртуть потрапила через повітря – могли постраждати й інші люди

Якщо є інформація про замах на державного службовця, Генеральна прокуратура повинна починати розслідувати справу, не чекаючи на офіційне звернення. Таку думку висловив у коментарі Радіо Свобода Святослав Піскун, який тричі очолював це відомство, включно з періодом, коли отруїли тодішнього президента Віктора Ющенка.

Надалі алгоритм перевірки має бути злагоджений, каже Піскун. Перевірити всіх, хто може бути причетним до злочину, обстежити всі приміщення, де перебував Кононенко і взяти там аналіз на ртуть у повітрі. Це могло б допомогти виявити походження токсину, припускає колишній генеральний прокурор.

Зараз сучасна медицина можливо скаже, що це за ртуть: чи вона технічна, чи вона звичайна, яка у термометрах

«Ртуть – це такий тяжкий елемент, який дуже довго утримується на поверхні. Він сам по собі не випаровується швидко, це можна знайти. Ну і найголовніше, якщо можна, – взяти аналізи. Зараз сучасна медицина, можливо, скаже, що це за ртуть: чи вона технічна, чи вона звичайна, яка у термометрах», – каже він.

І слід зважати, що якщо отруєння було і ртуть потрапила через повітря, вона вразила б не лише його, а й інших людей, які бували у приміщенні. Якщо ж труїли адресно, то це можна було зробити через напої або їжу, говорить він.

Версії щодо інформації про отруєння Кононенка

У справі Кононенка є багато запитань і мало відповідей, а це формує відразу кілька версій того, що ж стоїть за історією про отруєння. Своїми міркуваннями у коментарі Радіо Свобода поділився політолог, директор аналітичного центру «Політика» Микола Давидюк.

Перша версія. Кононенко вирішив інформаційно усунутись від президента Порошенка, аби, принаймні, на цей період не виконувати його доручень, припускає Давидюк.

Друга версія. Отруєння є натяком певних потужних сил саме Порошенкові.

Ми не знаємо, що це за натяк. Це можуть бути сторонні сили типу Росії чи якась внутрішня олігархічна група йому так натякає. Ртуть – це дуже яскраво виражений почерк російських спецслужб

«Ми не знаємо, що це за натяк, яка його суть. Можливо, потрібно прислухатись, чи зупинитись, чи почати щось робити. Це можуть бути сторонні сили типу Росії чи якась внутрішня олігархічна група йому так натякає. Ну, взагалі, ртуть – це дуже яскраво виражений почерк російських спецслужб», – говорить політолог.

Третя версія – випадковість, каже Давидюк. Однак це малоймовірний варіант, адже якщо дійсно було перевищення у 50 разів, такого не зазнали навіть ті, хто здійснив подорож у Чорнобиль, говорить експерт.

Якщо ж Кононенко свідомо відмежовується від Порошенка, тоді навіщо йому повідомляти Генпрокуратурі про отруєння. А якщо сигнал для президента, то в наближених до нього колах уже й так знають, хто стоїть за цим, вважає Давидюк.

На думку політолога, саме Ігор Кононенко залишається найбільш наближеною до Петра Порошенка людиною. Президент тривалий час тримав його у тіні і зараз, без сумнівів, пильно відслідковує ситуацію навколо цього «сірого кардинала», говорить Давидюк.

Ігор Кононенко є давнім приятелем президента України Петра Порошенка. Розслідування програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший», показало, що їх об’єднують не лише дружні стосунки, але й бізнес-інтереси.

Кононенко вперше був обраний народним депутатом у 2014 році за партійним списком «Блоку Петра Порошенка» під №29. Він став заступником керівника президентської фракції у парламенті. Також Кононенко є членом комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

На момент обрання Ігор Кононенко був головою Наглядової ради закритого недиверсифікованого корпоративного інвестиційного фонду «ВІК» та головою наглядової ради страхової компанії «Країна».