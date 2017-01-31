Радіо Свобода Daily: ситуація поблизу Авдіївки залишається напруженою

Обстріли Авдіївки

Ситуація на донецькому напрямку поблизу Авдіївки залишається напруженою. Підтримувані Росією бойовики продовжують обстріли з танків та артилерії, повідомляють у прес-центрі штабу АТО. У понеділок трьох важкопоранених, із них двоє цивільних, доправили до лікарні. Місто залишилось без світла через що Держказначейство тимчасово зупинило всі виплати. Крім цього згодом повідомили про знеструмлення коксохімічного заводу. Відтак місто залишилось ще й без тепла та води. Прокуратура кваліфікує обстріл Авдіївки як теракт. Через надзвичайну ситуацію в Авдіївці Петро Порошенко перервав візит до Німеччини, а його речник повідомив, що ситуація межує з гуманітарною катастрофою.

Львів і сміття

Яворівська райрада заборонила Львову будувати полігон і сміттєпереробний завод. В оприлюдненому зверненні депутати висловили побоювання, що неподалік місця, виділеного розпорядженням голови Львівської облдержадміністрації, є водозабір, що забезпечує питною водою частину району.

Нові вихідні дні

У Верховній Раді має з’явитися законопроект «Про державні та інші свята, пам’ятні дати та скорботні дні України». Таку інформацію озвучив директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович. Згідно з проектом, 8 березня пропонують позбавити статусу вихідного дня, так само вчинити і щодо 1 травня. А от вихідний 9 травня перенести на 8 травня, аби разом із Європою вшановувати пам’ять загиблих у Другій світовій війні. Таким чином в Україні продовжують взятий на декомунізацію курс, зазначає Володимир В’ятрович. У парламенті поки що не бачили законопроекту, втім, в курсі подібних планів і чекають на розгляд. В суспільстві ж розпочалася дискусія, як на політичному, так і на історичному ґрунті – чи є весняні свята радянською спадщиною та чи вплине відсутність вихідного на відзначення цих свят?

Румунський Майдан

Відтоді, як після нового року румунський уряд вирішив пом’якшити покарання й амністувати численних ув’язнених корупціонерів, вулицями Бухареста й інших міст Румунії пройшли багатотисячні марші маніфестантів. Пропозиція, з огляду на переповненість в’язниць, звільнити колишніх хабарників чи тих, хто зловживав своїм службовим становищем, та ще й декриміналізувати інші правопорушення, викликала таке обурення людей, що кількість протестувальників, за деякими даними, перевищила 40 тисяч.

«No ban, no wall»

Хвиля протестів охопила і США. Тисячі протестувальників зібрались перед Білим домом у Вашингтоні та інших містах країни, виступаючи проти нового міграційного указу президента Трампа. Правозахисники обіцяють – будуть боротися. А кілька губернаторів демократів, місцевих генеральних прокурорів та правозахисних груп заявили, що розглядають можливість подання власних судових позовів, щоб визнати антиіммігрантський наказ неконституційним на підставі релігійної дискримінації. Міністерство національної безпеки США у відповідь повідомило – президентський указ залишатиметься в силі.

Окрім цього, маємо матеріали про те, що стоїть за повідомленням про отруєння Кононенка та якими словами Сергія Жадана маніпулює Віктор Медведчук.

Сенцов у Берліні

На Берлінському кінофестивалі 11 лютого відбудеться світова прем'єра документального фільму про Олега Сенцова «Процес». Радіо Свобода мало нагоду ознайомитися з робочою версією фільму і поспілкуватись із режисером Аскольдом Куровим. «Олег не впадає у відчай і написав уже 5 сценаріїв», – розповів серед іншого він.

Шануймо розмаїття



Україна визначилась із логотипом та гаслом «Євробачення-2017». За основу логотипу взяли намисто, оформлене різними візерунками в червоному та чорному кольорах. Гаслом «Євробачення-2017» стали слова Celebrate Diversity (Шануймо розмаїття).

На завершення вже традиційно привід для гордості. Цього разу до Вашої уваги розповідь про те, як українські винахідники підкорюють американський музичний ринок. Компанія «64 Audio» виготовляє індивідуальні навушники для аудіо ефірів та музикантів, зокрема і зірок світової величини: Каньє Веста, Ріанни, Джей Зі. А ще 25 років тому Юрій Білоножко про таке навіть не мріяв. Тоді його багатодітна родина змушена була поїхати з України через релігійні утиски.

Не лише мрійте, але й дійте!

Ваше Радіо Свобода Daily