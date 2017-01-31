Після Авдіївки Калінінський морг Донецька «забитий під зав’язку» – волонтер

Обстріли у районі Авдіївки біля Донецька можуть перерости у наступ бойовиків зі ще більшим використанням артилерії. Про це заявив у програмі «Ваша Свобода» волонтер громадської організації «Повернись живим» Андрій Римарук. Він додав, що, за даними української розвідки, через кордон Росія постійно перекидає «гуманітарними конвоями» «військову техніку та особовий склад окупаційних військ». Водночас політолог Тарас Чорновіл переконаний, що зупинити агресора лише дипломатичними способами не можна, визначальна роль армії. Але, як мінімальні фактори стримування, Україні слід дотримуватися Мінських угод, апелювати до «Нормандської четвірки», співпрацювати з ОБСЄ. Тим часом в Авдіївці є близько 20 тисяч жителів і понад дві тисячі з них впродовж останніх двох діб залишили місто, розповів директор Авдіївського коксохіму Муса Магомедов. Саме підприємство консервують.

Російсько-окупаційні війська не припиняють штурм і активно застосовують артилерію й міномети в районі міста Авдіївки біля Донецька, заявили у прес-центрі штабу АТО. Окупантів не зупиняють втрати, зазнані внаслідок спроб захоплення українських позицій, зазначають у штабі.

Противник знехтував пропозицією ЗСУ забезпечити у вівторок «режим тиші». Вночі проросійські війська обстріляли околиці Авдіївки з «градів», випустивши понад 80 ракет, повідомляють українські військові.

Натомість представники угруповання «ДНР» звинувачують у загостренні ситуації саме бійців ЗСУ.

Як зазначають деякі експерти, зокрема Ігор Козій, ця ситуація нагадує активізацію на Світлодарській дузі – в грудні минулого року. Тоді ЗСУ змогли не лише відбити контратаку окупантів, а зайняти вигідніші позиції, не порушуючи при цьому Мінські угоди. «Скоріш за все, це і розпочало дратувати Росію. Те, що ми почали давати по зубах», – стверджував Козій.

Чим більше проти ЗСУ атак в Авдіївці, тим більше буде контратак, – волонтер

З Ігорем Козієм погоджується і волонтер громадської організації «Повернись живим» Андрій Римарук.

Ми технічно підтягнули. Перший батальйон, який тримає оборону в Авдіївці, проходив навчання з американцями і канадцями

«ЗСУ готові. Ця «окопна» війна нас втомила, занудна. Ми чогось навчилися, технічно підтягнули. Перший батальйон, який зараз тримає оборону в Авдіївці, проходив навчання з американцями і канадцями. Чим більше буде атак, тим більше буде контратак», – розповідає волонтер. Він не має сумнівів у тому, що за активізацією бойових дій на Донбасі стоїть саме Росія, а не підрозділи сепаратистів.

У перебігу дводенних штурмів супротивник зазнав великих втрат. За даними Андрія Римарука, «Калінінський морг міста Донецька «забитий під зав’язку». Якщо там ще вчора і позавчора нараховували 50-60 осіб, то сьогодні – вже близько 120 осіб».

Ескалація бойових дій на Донбасі сталася після телефонної розмови президентів США Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна, зазначив політичний експерт Тарас Чорновіл. За його словами, «немає синхронних коментарів Америки і Росії, повний різнобій в тих, які йдуть ззовні – це може бути свідченням того, що розмова зірвалася, пройшла на підвищених тонах, домовленостей (Трампа і Путіна) немає».

Загострення ситуації в районі Авдіївки навряд чи є спробою Росії почати масштабний наступ на українські території, каже експерт.

«З одного боку, це помста Росії за невдалу розмову. Помста не тим, проти кого боїшся виступити, а хто від тебе, як ти вважаєш, слабший. А з іншого боку – це демонстративний дестабілізаційний акт», – вважає Чорновіл.

Проте, на його думку, активізація бойових дій по усій лінії розмежування на Донбасі у будь-який момент може бути ще більшою. Тому Україні не слід відмовлятися ані від «Мінського формату», ані від «Нормандського». «Мінськ» може зіграти основну роль – не допустити великих наступальних операцій і найгіршої для нас ситуації – підняття серйозних ракетних військ і російської авіації», – зауважує експерт. А от ОБСЄ, «коли вже пішли «гради», не можуть сказати свою коронну фразу, що винні одна і друга сторони в абсолютно рівному розмірі».

Велика ймовірність того, що загострення переросте із «локального» в подальший наступ російських окупаційних військ, зауважує Андрій Римарук.

«Розвідка фіксує, що зі сторони кордону Росії постійно у Донецьк, Макіївку прибувають військова техніка, особовий склад та боєприпаси. Причому, якщо вчора рахувалося ще десять, сто, то сьогодні БК вже заходить просто сотнями», – каже він.

Генеральний директор Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов назвав ситуацію довкола міста «стабільно важкою». Водночас, як заявив він в ефірі Радіо Свобода, Авдіївка має тепло (опалення залежить саме від Коксохіму).

«Ми зараз на самостійній генерації – виробляємо близько 5 МВт. Цього вистачає, щоб забезпечити мінімальне виробництво. Частина заводу виведена в консервацію. Продовжуємо працювати і виробляти кокс, щоправда, втричі менше, ніж до обстрілів», – зазначив Муса Магомедов в ефірі Радіо Свобода.

Допомагають заводу інші металургійні підприємства України.

«Як тільки стало важко, першими до нас звернулися металурги. Чекаємо від них продукти, генератори. Дзвонять, запитують – чим допомогти», – розповів Магомедов.

Ані електрики, ані води в Авдіївці немає. За даними Магомедова, близько двох тисяч жителів уже виїхали з міста.

«Хтось вивозить сім’ї, вивозить родини. Ми дали сьогодні автобус, щоб вивезти дітей у Святогірськ. Поки що централізованої евакуації не було і сподіваємося, що вдасться її уникнути», – додав директор заводу.