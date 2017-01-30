Україна закликала партнерів посилити тиск на Кремль через становище в Авдіївці

Міністерство закордонних справ України звернулося до міжнародних партнерів Києва з проханням посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль для того, щоб зупинити небезпечну ескалацію на Донбасі та уникнути гуманітарної катастрофи в регіоні, після загострення ситуації навколо Авдіївки.

Київ також вимагає від Росії негайно припинити бойові дії та неухильно дотримуватися режиму припинення вогню.

«Очевидно, що нинішня ескалація на Донбасі свідчить про те, що Росія продовжує зухвало ігнорувати свої зобов’язання в рамках мінських домовленостей, маючи на меті не допустити стабілізації ситуації та досягнення будь-якого прогресу в безпековій і гуманітарній сферах», – мовиться в заяві.

У заяві нагадано про те, що за останні два дні спільні російсько-сепаратистські сили, названі в тексті «російськими окупаційними військами», здійснили масовані обстріли по всій лінії зіткнення з усього наявного в них озброєння, включно із заборонених мінськими домовленостями РСЗВ «Град», артилерії калібру 152 мм, 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, танків, а також зі стрілецької зброї, і від російської зброї загинули 8 українських військовослужбовців, 26 були поранені.

«Через обстріли житлових районів страждає цивільне населення: поранено двох мирних жителів. Повністю знеструмленими залишилися міста Авдіївка та Ясинувата, без води, електрики та теплопостачання перебувають загалом понад 400 тисяч мирних мешканців регіону. З урахуванням ускладнення погодних умов та постійних обстрілів бойовиків, гуманітарна ситуація в цьому районі продовжує погіршуватися», – заявили в МЗС.

«Такі дії Кремля можуть кваліфікуватися як воєнний злочин, грубе порушення Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, незаконне, безпричинне та широкомасштабне знищення майна, не викликане воєнною необхідністю», – наголосили в міністерстві.

Раніше в понеділок в Авдіївці, що останніми днями перебуває під сильними обстрілами спільних російсько-сепаратистських сил, повідомили про знеструмлення Авдіївського коксохімічного заводу – головного підприємства міста, – внаслідок чого тепер місто опинилося без електрики, тепла й води.

Через надзвичайну ситуацію в Авдіївці, що межує з гуманітарною катастрофою, президент України Петро Порошенко перервав візит до Німеччини.

Складна гуманітарна ситуація і в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту. Через бойові дії на окупованих територіях теж гинуть чи зазнають поранень мирні мешканці.

Запеклі бої неподалік Авдіївки, що лежить біля лінії контакту, спалахнули рано-вранці в неділю. Сторони звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв. Наступними годинами угруповання «ДНР», визнане в Україні терористичним, почало обстрілювати й саме місто. Відтоді обстріли міста практично не припиняються вже другий день.