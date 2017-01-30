Через надзвичайну ситуацію в Авдіївці Порошенко перервав візит до Німеччини

Президент України Петро Порошенко, який перебуває з візитом у Німеччині, перервав цей візит через надзвичайну ситуацію, що склалася в Авдіївці Донецької області внаслідок сильних обстрілів спільних російсько-сепаратистських сил.

Як написав у твітері речник президента Святослав Цеголко, ця ситуація межує з гуманітарною катастрофою.

Інформацію підтвердив і заступник голови адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв.

«Останнім часом дуже напружена ситуація навколо Авдіївки. Маємо інформацію, що у зв’язку з обстрілами була зруйнована критично важлива інфраструктура міста і є загроза гуманітарної катастрофи у зв’язку з ескалацією навколо Авдіївки. Президент України вирішив перервати свій візит до Берліна і терміново повернутися до Києва для того, щоб координувати заходи уряду і заходи для запобігання гуманітарній катастрофі й пошуку реагування на обстріли, які відбуваються довкола Авдіївки», – повідомив Єлісєєв на телевізійному «5-му каналі» у прямому ефірі з Берліна.

«Ситуація дуже напружена. Президент доручив міністрові закордонних справ бути на контакті з членами Ради безпеки ООН, і наш посол здійснив відповідне звернення. Крім того, відбулися контакти із ОБСЄ, яка також готує реакцію на те, що відбувається довкола Авдіївки, тому що ситуацію ми не можемо більше толерувати, і потрібні спільні дії для того, щоб спинити акти нелюдяності й насильства», – додав Єлісєєв.

Раніше в понеділок в Авдіївці, що останніми днями перебуває під сильними обстрілами спільних російсько-сепаратистських сил, повідомили про знеструмлення Авдіївського коксохімічного заводу – головного підприємства міста, – внаслідок чого тепер місто без електрики, тепла й води.

Як написав у фейсбуці генеральний директор заводу Муса Магомедов, була перебита остання лінія енергопостачання заводу, і тепер починають його консервацію.

Про це повідомив у фейсбуці і голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. Він додав, що «коксохім» забезпечував Авдіївку теплом. Крім того, повідомив Жебрівський, знеструмлена й фільтрувальна станція. Таким чином, місто, що було знеструмлене ще в неділю, тепер залишилося і без теплопостачання й води.

Як повідомляли раніше і Жебрівський, і Магомедов, відновити енергопостачання Авдіївки наразі неможливо через інтенсивні обстріли.

Бої неподалік Авдіївки, що лежить біля лінії контакту, спалахнули рано-вранці в неділю. Наступними годинами угруповання «ДНР», визнане в Україні терористичним, почало обстрілювати й саме місто. Відтоді обстріли міста практично не припиняються вже другий день.