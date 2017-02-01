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01 лютого 2017, Київ 16:20
Фотогалереї

Українці попрощалися із загиблими оборонцями Авдіївки (фотогалерея)

Сьогодні українці попрощалися із 7 вояками, які загинули 29-30 січня поблизу Авдіївки від осколкових поранень. Серед них, зокрема, бійці 72-ї механізованої бригади: капітан Андрій Кизило, молодший сержант Володимир Бальченко, солдат Дмитро Оверченко і сержант Володимир Крижанський.

Обстріли Авдіївки почались вранці в неділю і тривають уже четвертий день. Підтримувані Росією бойовики пошкодили лінію електропередач, створивши проблеми із життєзабезпеченням міста. Вперше за тривалий час пошкоджень зазнали житлові будинки. Сторони звинувачують одна одну в ескалації.

У місті розгорнули намети для обігріву, де можна підзарядити техніку, поїсти та випити гарячого. Авдіївський коксохімічний завод забезпечує мінімальне виробництво.
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