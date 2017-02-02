Загроза для України. Росія окупує Білорусь у серпні? (Огляд преси)

Росія навряд чи зважиться на повномасштабну війну з Україною. Бо Кремлю ця війна не потрібна, переконує експерт тижневика «Країна». Він вважає, що непрямими діями Москва може створити умови, за яких в Україні розпочнеться величезна суспільна криза. Але у серпні – під час навчання «Захід-2017» – росіяни зайдуть у Білорусь. І вже не вийдуть звідти. Окупація відбудеться під гаслами порятунку країни від НАТО й українського сценарію. Відтак, Європа може стати на 800 кілометрів ближче до агресора. Зникне нейтральна Білорусь. Польща і Балтика стануть потенційним театром воєнних дій між Росією і НАТО. Цим росіяни скажуть Європі: чи не краще вам відмовитися від підтримки України в обмін на те, що ми не будемо воювати? Докладніше про це розмірковує експерт тижневика, психолог, військовий оглядач Олексій Арестович.

Від 1 лютого – початку головування України у Раді Безпеки ООН – у Києва з'явився один із важелів впливу на світову політику, констатує газета «День». Експерт видання, екс-міністр закордонних справ Костянтин Грищенко переконує, що це дуже важливий майданчик, який необхідно використовувати для донесення своєї позиції до міжнародної спільноти і через це впливати на медійний світовий простір. Навіть сама дискусія, трансляція її та аргументація, можуть політично вплинути на розвиток ситуації, і цим треба користуватись, наголошує експерт газети «День».

Коли будуть судові вироки щодо топ-корупціонерів? Як перевіряють е-декларації чиновників? Чи повернуть до держбюджету конфісковані кошти? Чи має НАБУ агентурну мережу? Чи прослуховують телефони народних депутатів? Хто заважає розслідуванням НАБУ? Про це журналісти «Голосу України» розпитували у директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Він зазначає, що є сфери, які вимагають надзвичайно великих ресурсів та уваги з боку НАБУ. Передусім це державні підприємства, які завжди були розсадниками та фактично спонсорами корупції. Політичні групи, особливо ті, що представлені в парламенті, мають підвищений інтерес до контролю над держпідприємствами. Вимиваючи звідти кошти, вони фактично використовують їх як для особистого збагачення, так і для політичного впливу. Суми розкрадань мільярдні. Конкретніше «Голос України розповідає в статті «Усі чекають не гучних затримань, а вироків».