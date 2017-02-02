На зустрічі Орбана і Путіна у Будапешті говорили про ситуацію в Україні

Будапешт – Російський президент Володимир Путін здійснив візит до Угорщини, керівництво якої закликає до скасування санкцій ЄС проти Росії. Переговори угорського прем’єра Віктора Орбана з російський президентом зосереджувались на економічній співпраці на тлі санкцій, ситуації в Європі, а також на конфлікті на українському Донбасі.

Після прибуття російської делегації керівник МЗС Угорщини Пейтер Сійярто наголосив, що Угорщина зацікавлена у пожвавленні економічних зв’язків з Росією і послабленні санкційного тиску з боку ЄС на Москву.

Ми зацікавлені, щоб були зняті неефективні політичні та економічні санкції проти Росії

«Ми маємо значний недобір експортної виручки за останні 3 роки. Йдеться про недоотримання 6,7 мільярда доларів угорськими підприємствами. В інтересах угорської економіки, аби відкрилися експортні можливості щодо Росії, щоб запрацювала російська економіка. Ми також зацікавлені, щоб були зняті неефективні політичні та економічні санкції проти Росії», – заявив міністр Пейтер Сійярто.

Більш завуальовано ця позиція прозвучала і з уст прем’єра Угорщини Віктора Орбана на спільній із Володимиром Путіним прес-конференції в парламенті за підсумками двосторонніх переговорів. Угорський керівник зазначив, що ситуація, в якій зараз опинилася Росія після анексії Криму, не може вітатися, і що не можна одночасно застосовувати проти цієї країни політичні й економічні засоби.

Орбан про Україну

Після того як президент Путін у кількох розлогих тезах звинуватив Україну в тому, що вона нібито спровокувала загострення ситуації навколо Авдіївки, Віктор Орбан висловив своє бачення подій в Україні.

Угорщина зацікавлена у повному виконанні Мінських домовленостей. Хочу ясно висловитися, що в наших інтересах бачити Україну стабільною і процвітаючою державою

«Україна потрапила в порядок денний сьогоднішніх переговорів, адже йдеться про нашого спільного (з Росією) ближнього сусіда. Угорщина зацікавлена у повному виконанні Мінських домовленостей. Не бачимо іншого розв’язання ситуації, й Угорщина своїми скромними засобами зробить все можливе для виконання Мінських домовленостей. Хочу ясно висловитися, що в наших інтересах бачити Україну стабільною і процвітаючою державою, і для цього ми в рамках українсько-угорської співпраці долучимося», – зазначив прем’єр Орбан.

У цьому плані він назвав дуже успішною зустріч із прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом під час його візиту в Будапешт у листопаді минулого року.

Орбан також переконаний, що Мінський процес допоможе Україні не тільки врегулювати територіальні питання, але й започаткувати низку внутрішньополітичних реформ, які можуть бути важливі для угорської національної меншини в Україні.