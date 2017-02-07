Ніхто не хоче в «соціальний ліфт»: чиновники нарікають на низькі зарплати

Київ – Українська молодь тікає з державної служби через низькі зарплати. Про це заявив держсекретар Кабміну Володимир Бондаренко. Але, на думку деяких експертів, якщо порівняти співвідношення оплати праці чиновників із середньою зарплатою по країні, то цей показник буде практично таким же, як і в ЄС. У Верховній Раді погоджуються – аби залучати цінних і талановитих фахівців, їх треба фінансово мотивувати. Однак це можливо тільки після суттєвого скорочення штату відомств та оптимізації їхньої роботи.

Реформа державної служби передбачає високу оплату праці фахівцям у відомствах, але більшість українців цього не підтримує, зауважив в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» державний секретар Кабінету міністрів Володимир Бондаренко. Через недостатню, на його думку, матеріальну мотивацію держслужба втрачає перспективну молодь.

«Існує багато можливостей для активних чиновників знайти роботу, наприклад, у міжнародних проектах, які працюють потім з тими ж органами державної влади, отримуючи таку зарплату, з якою зарплата держслужбовця не витримує порівняння», – вважає Бондаренко.

Із 1 січня заробітна плата чиновників зросла на 15%. За словами Володимира Бондаренка, топ-рівень чиновників – держсекретарі – отримують щомісяця зараз близько 40 тисяч гривень, включно з преміями та надбавками.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, за даними «Економічної правди», станом на листопад отримував близько 35 тисяч гривень.

А що ж до очільників державних компаній, то тут зарплата у березні минулого року варіювалася від понад 6-ти до майже 400 тисяч гривень.

Якщо порівнювати фактичні показники зарплат держслужбовців в Україні та країнах ЄС, то в українських чиновників вони, дійсно, значно нижчі, зазначає у коментарі Радіо Свобода експерт аналітичної платформи «VoxUkraine» Олександр Ярощук. Але за його словами, якщо розглядати її у співвідношенні із середньою оплатою праці у державі, то зарплати чиновників в Україні, Румунії чи в Ірландії однакові.

Якщо взяти зарплату українських держслужбовців цього року, коли мінімальна зарплата вже є 3200 гривень, то цей показник є не в 10 разів вищим, а десь у 7-8 разів, що є значно більше, ніж у середньому по Європі і світу

«Якщо ж взяти мінімальну зарплату, то в даному випадку зарплата українських держслужбовців, в першу чергу – міністрів, прем’єр-міністра, є у десять і більше разів вищою. Це було станом на минулий рік. Що ж до цього року, коли мінімальна зарплата вже є 3200 гривень, то цей показник є не в 10 разів вищим, а десь у 7-8 разів, що є значно більше, ніж у середньому по Європі і в середньому по світу, де зарплата чиновників є в 5-7 разів більшою»,– додає аналітик.

Для підвищення зарплати Міністерство економіки удвічі скоротило штат – Заліщук

Для того, щоб «соціальні ліфти» запрацювали, і на державну службу та в парламент приходили нові люди, із західною освітою та без корупційних зв’язків, для них, дійсно, потрібно створити гідні умови роботи, вважає депутат від «Блоку Петра Порошенка» Світлана Заліщук. Для парламенту, на її думку, потрібно створити незалежну комісію, куди б увійшли представники українського громадянського суспільства, міжнародних організацій та політичних сил, яка б визначила критерії для формування зарплати депутатів. Це б дозволило мотивувати людей без «фінансової подушки» йти у наступне скликання Верховної Ради, каже Заліщук.

З іншого боку, додає депутат, варто провести оптимізацію державної служби.

Тільки деякі міністерства скоротили свій штат, наприклад, Міністерство економіки. Наскільки я пам’ятаю, вони на 50% зменшили свій штат

«Тільки деякі міністерства скоротили свій штат, наприклад, Міністерство економіки. Наскільки я пам’ятаю, вони на 50% зменшили свій штат. Вони зменшили кількість людей, але правильно розподілили функціонал – і міністерство так само може продовжувати працювати, але за рахунок цього вдалося зробити підвищення заробітної платні. Я думаю, що це, в принципі, шлях для багатьох інших ланок державної служби в Україні», – зауважує вона.

Велика кількість бюрократичного апарату, дійсно, має бути прибрана – це стосується і державних інституцій, і державних підприємств, погоджується економіст Борис Кушнірук.

«Є така структура «Київзеленбуд», – наводить приклад він. – У Києві на цьому підприємстві працює більше тисячі осіб. Знаєте, скільки працює у такому ж схожому підприємстві у Берліні? Якось із доходами місцевого бюджету там краще, ніж у Києві. Так от, у Берліні у такій же структурі працює осіб 80».

На думку економіста, держава має бути чесною – якби громадяни бачили, як оптимізують функції відомств і борються з корупцією, то вони значно спокійніше ставилися б до підвищення зарплати чиновників.