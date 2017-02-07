Качинський закликає Україну припинити героїзацію УПА, щоб сподобатися польським правим

Варшава – Чому Ярослав Качинський, голова польської партії влади «Право і справедливість», а фактично неформальний лідер Польщі, загострив свою риторику щодо історичної політики України? Чим зумовлені його останні заяви про те, що Україні, яка плекає культ УПА, не місце в Європейському союзі? Радіо Свобода запитало польських експертів: із якою метою «сірий кардинал» Польщі, говорячи про відносини з Україною, робить сильний наголос на трагічному минулому?

Двічі протягом останніх двох тижнів Ярослав Качинський дуже гостро висловився про українську історичну політику. Наприкінці січня він розкритикував героїзацію, за його словами, Степана Бандери та УПА в інтерв’ю для регіонального телебачення сусіднього з Україною Підкарпатського воєводства Польщі. Тоді Качинський заявив, що Варшава нізащо не погодиться з тим, що в Україні героями вважають «злочинців, які винні у масових вбивствах і геноциді». «Ми не зійдемо з цієї лінії і будемо захищати польські інтереси», – наголосив політик.

Через тиждень у розмові з тижневиком Do Rzeczy Качинський говорив про те, що в Україні, як він сказав, будують культ людей, які вчинили геноцид щодо поляків. Цю розмову опублікували різні польські ЗМІ, зокрема інтернет-сайт Польського громадського телебачення. В інтерв’ю тижневику голова польської партії влади сказав, що під час геноциду поляків українці перевершили своєю жорстокістю німців. Політик твердить, що «з Бандерою Україна не ввійде в ЄС». Качинський наголосив: «Це очевидне для мене питання, бо ми виявили величезну терплячість, але у неї є межі».

Качинський підморгує правому електоратові?

Анджей Шептицький – політолог із Варшавського університету – заяви Качинського щодо української історичної політики розглядає в конктексті внутрішньої польської ситуації. Він нагадує, що дотепер партія «Право і справедливість» питання складного польсько-українського минулого використовувала передусім з метою мобілізації свого електорату. Мовляв, Качинський гостро висловлюється про українське бачення історії, бо цього від нього очікують польські виборці правих поглядів. Якщо він цього не робитиме, то поляки з такими переконаннями стануть виборцями націоналістичних партій, які вже представлені в польському парламенті.

Можливо, така декларація Качинського є сигналом про певні зміни в такій політиці, але дотепер було так, що партія «Право і справедливість» використовувала антиукраїнський дискурс на потреби внутрішньої політики, та водночас вона намагалася зберігати добрі міждержавні відносини

Але таке роздвоєння не може тривати вічно, наголошує експерт. Тому не виключено, що у польській політиці щодо України будуть якісь зміни. «Можливо, така декларація Качинського є сигналом про певні зміни в такій політиці, але дотепер було так, що партія «Право і справедливість» використовувала антиукраїнський дискурс на потреби внутрішньої політики, та водночас вона намагалася зберігати добрі міждержавні відносини», – сказав Шептицький.

Даріуш Матерняк, редактор польсько-українського порталу PolUkr.net, не приховує свого здивування останніми заявами Ярослава Качинського. Він нагадує, що під час Революції гідності Качинський був одним із перших західних політиків, які приїхали до Києва, щоб підтримати людей на Майдані. Вже тоді польський політик мав чітко сформоване ставлення до трагічних подій на Волині, та все ж у Києві він говорив, що місце України в Європейському союзі.

Ці слова передусім спрямовані до польських виборців. Пам’ятаймо про те, що партія Ярослава Качинського «Право і справедливість» – це права сила, у ній є помірковані та радикальні течії. Можливо, це, так би мовити, підморгування до більш радикального електорату

Матерняк вважає, що недавні різкі висловлювання Качинського про українську історичну політику віддзеркалюють зміни на польській політичній сцені. Тепер на ній переважають політики правих поглядів, та їм, так би мовити, у спину дихають крайні праві. Експерт говорить: «Ці слова передусім спрямовані до польських виборців. Пам’ятаймо про те, що партія Ярослава Качинського «Право і справедливість» – це права сила, у ній є помірковані та радикальні течії. Можливо, це, так би мовити, підморгування до більш радикального електорату, який очікує саме такої різкої риторики як щодо опозиції, так і щодо того, що відбувається за нашими кордонами».

Матерняк не виключає, що в оточенні Качинського є радники, які переконують його в тому, що питання історичного минулого має стати ключовим у польсько-українських відносинах. Мовляв, Україна, в якій героїзують УПА та Бандеру, стає для Польщі небезпечною.

Багато хто, причому не тільки з польської опозиції, але й із польської партії влади, здивований тим, що говорить Ярослав Качинський, тому що це однозначно суперечить дотеперішній політиці партії «Право і справедливість»

​Казімеж Вуйціцький – політолог і публіцист – каже, що обурений останніми інтерв’ю Ярослава Качинського. «Я вважаю, що багато хто, причому не тільки з польської опозиції, але й із польської партії влади, здивований тим, що говорить Ярослав Качинський, тому що це однозначно суперечить дотеперішній політиці партії «Право і справедливість», яка обіцяла, що вестиме ще більш проукраїнську політику, ніж попередня польська влада, та сталося навпаки», – зазначив експерт.

Вуйціцький твердить, що серед політиків польської партії влади чимало збентежених останніми різкими заявами Ярослава Качинського. Попри все, твердить політолог, здатні тверезо мислити поляки та українці повинні продовжувати нормальну співпрацю й будувати мости взаєморозуміння.