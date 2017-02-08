Уряд Чехії вирішив збільшити кількість працівників із України

Прага – Уряд Чехії ухвалив рішення вдвічі збільшити кількість українців, що можуть бути запрошені на роботу чеськими підприємствами. Як зазначив сьогодні міністр закордонних справ Чехії Лубомір Заоралек, квота зросте з нинішніх 3 тисяч 800 на ще приблизно таку саму кількість. Важливо, що також буде збільшена і кількість працівників у генеральному консульстві Чехії у Львові і в Міністерстві внутрішніх справ Чехії, які займаються оформленням працевлаштування українців. Таким чином, сьогодні врешті набула реальних обрисів чеська урядова програма щодо працевлаштування українців, яка була ухвалена ще восени минулого року.

Рішення чеського уряду щодо збільшення кількості українських громадян, яких буде допущено на роботу до Чехії, вітає як чеська, так і українська сторона.

Є надія, що це все буде легально робитися, що це допоможе робити все згідно з законом

На думку Тараса Костюка, керівника організації «Українські профспілки в Чехії», ухвалене чеським урядом рішення покращить становище українських громадян, які працюють у Чехії. «Є надія, що це все буде легально робитися, що це допоможе робити все згідно з законом, це вселяє надію в те, що люди офіційно отримають візу, будуть оформлені на роботу, будуть забезпечені медичним страхуванням», – зазначив Тарас Костюк.

Не говорю, що це мають бути люди лише з України, але якщо це можливо, то звідти якнайбільше

Як наголосив Радіо Свобода президент Конфедерації союзів працедавців і підприємців Чехії Ян Візнер, на чеському ринку праці зараз є вільними кілька тисяч робочих місць, і Чехія радо б прийняла робочу силу з України: «Не говорю, що це мають бути люди лише з України, але якщо це можливо, то звідти якнайбільше. Нині ситуація виглядає так: відповідно до домовленості з Міністерством закордонних справ і Міністерством внутрішніх справ, їхні посадовці, які займаються працевлаштуванням, можуть оформити 3 тисячі 800 працівників на рік. Ця кількість для нас недостатня, і в Україні є більше охочих. І нам потрібно щонайменше подвоїти цю кількість, тобто прийняти 7–8 тисяч працівників щорічно».

З українцями в Чехії ніяких особливих проблем не мають

З тими людьми, які в нас працюють офіційно, проблем немає. Ми не можемо сказати, що маємо з українцями поганий досвід співпраці. Ми задоволені працівниками з України, інакше ми б стільки не старались, щоб вони до нас приїжджали. Ми ними задоволені

Чеські працедавці задоволені ухваленим рішенням – як наголосив Ян Візнер, проблем у співпраці чехів та українців немає, чехи поважають робітників із України: «З тими людьми, які в нас працюють офіційно, проблем немає. Ми не погоджуємось із думкою Міністерства внутрішніх справ про зростання злочинності в Чехії. Адже ті, хто до нас приїжджає офіційно, здають усі необхідні документи, також і про те, що не мали покарань. Ми не можемо сказати, що маємо з українцями поганий досвід співпраці. Ми задоволені працівниками з України, інакше ми б стільки не старались, щоб вони до нас приїжджали. Ми ними задоволені».

За інформацією Конфедерації союзів працедавців і підприємців Чехії, на чеському ринку праці відчутний гострий брак робочої сили. І великі підприємства, такі, наприклад, як відома Škoda Auto в місті Млада-Болеслав, і малі фірми волають про допомогу. Потрібні передусім працівники середньої й нижчої кваліфікації, потрібні вже зараз, часу на довгі процедури працевлаштування чехи не мають.

Успіхи економіки останніх років дозволили чехам значно розширити свою економічну потужність, а це означає і зростання потреби в новій робочій силі. Зростання економіки йде рука в руку з підвищенням рівня життя в Чехії, і тут також дуже відчутним став брак працівників середньої й нижчої ланки. З’ясувалось, що не зайнятими на чеському ринку праці є 130 тисяч робочих місць, найбільше потрібні електрозварники, кухарі, монтери, кранівники, різнороби.

Відтак Конфедерація союзів працедавців і підприємців Чехії днями, на початку лютого, звернулася з листом до уряду допомогти з робочою силою з України, при цьому прохання було діяти невідкладно. Тепер це прохання задоволене.