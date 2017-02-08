«Українських працівників до Чехії запрошуємо, ми ними задоволені» – Ян Візнер

Прага – Усе голосніше лунають вимоги чеських працедавців про потребу удосконалити чинне законодавство з метою прискорити працевлаштування в Чехії українських громадян. Кількість українців, що працюють у цій країні нині, не задовольняє її дедалі більші потреби, і нині ухвалене рішення чеського уряду має виправити ситуацію. Такої думки дотримується Ян Візнер – президент Конфедерації союзів працедавців і підприємців Чехії. На його думку, чеський ринок праці завдяки зростанню економіки нині потребує близько 130 тисяч робітників.

– Не говорю, що це лише мають бути люди з України, але якщо це можливо, то звідти якнайбільше. Нині ситуація виглядає так: відповідно до домовленості з Міністерством закордонних справ і Міністерством внутрішніх справ, працівники, які займаються працевлаштуванням, можуть оформити 3 тисячі 800 працівників на рік. Ця кількість для нас недостатня, тому що і в Україні є більше охочих. І нам потрібно щонайменше подвоїти цю кількість, тобто прийняти 7–8 тисяч працівників щорічно.

– Ким найбільше цікавиться чеський ринок праці, чи мова про людей із вищою освітою, чи про малокваліфіковану робочу силу?

– Нас не так цікавлять працівники з вищою освітою, цим займається інша система. Нас цікавлять люди із середньою освітою або низькою кваліфікацією. Передусім це електрозварники, водії, пекарі, верстатники, тобто ці окремі професії.

– Що може, на вашу думку, покращити ситуацію, чи йдеться тільки про збільшення числа працівників, які займаються оформленням на роботу, зокрема, в консульствах в Україні?

– Ми обговорювали це питання з Міністерством закордонних справ, вони внесли до уряду Чехії пропозицію збільшити кількість працівників на 4 особи в генеральному консульстві Чехії у Львові і на 11 працівників у Міністерстві внутрішніх справ, які далі займаються цим питанням. Думаю, що ці кроки можуть покращити процедуру працевлаштування в порівнянні з тією, яка діє зараз.

– Чи забезпечуються громадяни України, які приїжджають працювати до Чехії, – медичним і соціальним страхуванням? Чи працедавець зобов’язаний забезпечити їх житлом? Може, існують якісь інші пільги для українських працівників у Чехії?

– Що стосується забезпечення, то кожний працедавець, кожне підприємство, яке звернулось із проханням узяти на роботу іноземного працівника, повинне забезпечити його житлом, забезпечити всіма тими пільгами, які мають чеські працівники. Тобто їм оплачують соціальне і медичне забезпечення, всі внески так, яке це мають чехи. Адже мова про українців, які працюють тут офіційно, тому все виплачується офіційно, так, як це мають наші працівники.

– Чи існують проблеми, пов’язані з працею громадян України в Чехії, чи є скарги на українців, як приймає чеське оточення робочу силу з України?

– З тими людьми, які в нас працюють офіційно, проблем немає. Ми не погоджуємось із думкою Міністерства внутрішніх справ про зростання злочинності в Чехії. Адже ті, хто до нас приїжджає офіційно, здають усі необхідні документи, вони також не мали покарань. Ми не можемо сказати, що маємо з українцями поганий досвід співпраці. Ми задоволені працівниками з України, інакше ми б стільки не старались, щоб вони до нас приїжджали. Ми ними задоволені.