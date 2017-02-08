Українські міфи про економічне «процвітання» Білорусі

Київ – Більшість українців прихильні до білорусів, при цьому понад 60 відсотків опитаних позитивно ставляться до президента Білорусі Лукашенка. Про це свідчать результати опитувань, які провели соціологи групи «Рейтинг». Чи не найбільше українцям у Білорусі імпонують порядок і чистота на вулицях міст, сучасні автомагістралі, а дехто навіть заздрить – мовляв, у білорусів економіка стабільна, зарплати нормальні, і навіть примудрилися з Росією не сваритись. Але незалежні експерти стверджують, що більшість пересічних українців дивляться на білоруські реалії поверхово, а насправді все не так стабільно в економіці і аж ніяк не просто у взаєминах Мінська і Москви.

Порядку президент Білорусі Олександр Лукашенко дотримується не лише на вулицях – під його жорстким контролем перебуває вся держава. Економічна «стабільність» Білорусі, тим не менше, може бути зруйнована, оскільки трималась вона на дешевих російських енергоносіях і міцних економічних зв’язках економік Білорусі та Росії. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів економіст Олександр Жолудь.

Коли Росія обмежує можливості для цієї переробки, то це впливає не лише на внутрішнє споживання у Білорусі, а й на загальне виробництво

«Білорусь, наприклад, використовує енергоносії з Російської Федерації не лише для власного споживання, як у випадку України: Білорусь має потужні нафтопереробні заводи, які виробляють бензин та який експортують у ту саму Україну. Відповідно, коли Росія обмежує можливості для цієї переробки, то це впливає не лише на внутрішнє споживання у Білорусі, а й на загальне виробництво», – каже Жолудь.

Наразі ж Лукашенко звинуватив Росію у порушенні угод між країнами і використанні енергоносіїв для того, щоб нібито узяти Білорусь «за горло». На прес-конференції перед близько 50 білоруськими й іноземними журналістами в Мінську 3 лютого Лукашенко заявив, що Росія «перекреслила» прикордонні договори з Білоруссю «розчерком пера».

Як зазначив київський політолог, викладач Києво-Могилянської академії Ігор Лосєв, Москва, яка перебуває під санкціями Заходу через агресію проти України, вимагає від Білорусі сплатити «газові рахунки», але навряд чи відмовиться використовувати територію Білорусі як один зі своїх військових полігонів.

«Росія зацікавлена у цьому геополітично, тому що Білорусь – фактично єдиний прямий її шлях в Європу. І якщо ще й Білорусь для росіян закриється, їм буде не дуже добре, тому вони тривалий час все це давали (дешеві енергоносії – ред.). Крім того, Білорусь для них була вітриною відновлення Радянського Союзу, але все це було дуже химерно», – додає Лосєв у коментарі для Радіо Свобода.

Військові експерти, втім, не виключають, що Білорусь може стати наступною ціллю Кремля. На думку керівника білоруського Центру стратегічних і зовнішньополітичних розслідувань Арсенія Савицького, Росія готується до «жорсткого варіанту гібридної війни» проти Білорусі, включно із застосуванням своїх військ.

Сучасні дороги і порядок на вулицях притаманні тоталітарним режимам – експерти

Існування в Україні міфу про «процвітаючу Білорусь» Ігор Лосєв пояснює поверховістю поглядів людей, хто ці міфи розповсюджує, не замислюючись над тим, що насправді відбувається у сусідній державі.

В Україні діє система олігархічної демократії, а у Білорусі лише один олігарх – це сам Олександр Григорович Лукашенко. І це дозволяє йому там підтримувати відносний порядок

«Найкращі автобани в Європі свого часу побудував Адольф Гітлер. Щодо порядку на вулицях – це теж добре, але це далеко не головне. В Україні діє система олігархічної демократії, а у Білорусі лише один олігарх – це сам Олександр Григорович Лукашенко. І це дозволяє йому там підтримувати відносний порядок. Багато наших українців, які заздрять білорусам, мовляв, який у них порядок, якщо їм завтра почнуть так закривати рота, як у Білорусі закривають, вони перші почнуть виступати проти цього і підуть на Майдан», – наголосив Лосєв.

Журналіст Наталя Позняк-Хоменко родом з Дубровиці, це місто, розташоване неподалік українсько-білоруського кордону, де можна дивитись білоруське телебачення і де, власне циркулює чи не найбільше міфів про «розквіт Білорусі». Вона пояснює цей феномен, серед іншого, мріями «про сильну руку», здатну «навести порядок». Адже на тлі безробіття, соціальних негараздів на перший погляд білоруси видаються більш заможними і щасливим, тим більше, що у таких сферах, як медицина, Білорусь справді випереджає Україну, каже експерт.

У нас на Поліссі є пієтет перед Білоруссю через проблеми із бурштином: у нас це перетворилось на хаос, а там Лукашенко цього не допустив

«Білорусь сприймається як країна, де зберігся Радянський Союз із його соціальними гарантіями, відсутністю безробіття та з його, сказати б, мінімальною увагою держави до людей. Велику роль у цьому міфі відіграє система охорони здоров’я у Білорусі, яка, що вже казати, справді на порядок вища від нашої. А ще у нас на Поліссі є пієтет перед Білоруссю через проблеми із бурштином: у нас це перетворилось на хаос, а там Лукашенко цього не допустив», – розповідає Позняк-Хоменко в інтерв’ю для Радіо Свобода.

Вона також згадала, як кілька років тому її знайомий з білорусі завітав на Волинь і який шок отримав, допоки проїхав місцевими дорогами від українсько-білоруського кордону до Дубровиці. На думку білоруса, на початку ХХІ сторіччя автомобільні шляхи в українській глибинці на рівні кінця ХІХ століття. Щоправда, той же гість з Білорусі виявив, що ціни на харчі та на побутові товари менші від білоруських, усупереч заявам Мінська щодо «найкращої ціни за найкращу якість» товарів.