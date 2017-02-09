Черговий крок Лондона до ймовірного «жорсткого Брекзиту»

Палата громад британського парламенту з величезною перевагою голосів (494 – за, 122 – проти) ухвалила закон, який уповноважує уряд Терези Мей починати процедуру виходу Великої Британії з Європейського Союзу.

Оскільки більшість відхилила усі пропоновані поправки, то у Великій Британії щораз гучніше говорять, що уряд готовий іти шляхом так званого «жорсткого Брекзиту» – тобто не лише припинення участі у політичних інституціях ЄС та відмову від європейського законодавства, але й вихід зі спільного ринку, митного союзу тощо.

Президент США Дональд Трамп під час нещодавнього візиту прем’єр-міністра Терези Мей у Вашингтон заявив, що він завжди схвально відгукувався про «Брекзит». Лідер президентської кампанії у Франції Марін Ле Пен, яка очолює антиіммігрантську партію Національний фронт, обіцяє французам також провести референдум про вихід з ЄС і відмовитися від використання спільної європейської валюти.

«Жорсткий Брекзит» турбує багатьох британців, які голосували за вихід з ЄС але сподівалися, що країна лише поверне собі головні політичні і законодавчі й торговельні повноваження, але зможе зберегти тісні економічні зв’язки з партнерами на континенті й свободу перетину кордонів.

Перевагу в парламенті забезпечило те, що разом з урядовою Консервативною партією голосувати за закон закликав також лідер опозиційної Лейбористької партії. Понад 50 лейбористів ігнорували вимогу лідера і голосували проти.

З 20 лютого закон почне обговорювати Палата лордів, де опонентів Brexit більше, але верхня палата опинилися під потужним тиском закликів не йти проти волі британських виборців, висловленої на референдумі у червні минулого року.

Британські ЗМІ цитують неназваного представника уряду, який погрожує старовинній інституції розпуском, вказуючи, що члени Палати лордів успадковують свої місця або призначаються: «Якщо лорди не хочуть постати перед масовими закликами громадськості про скасування, то вони повинні зробити роботу, захистити демократію і схвалити законопроект».

У разі схвалення у верхній палаті королева має підписати закон 7 березня і Тереза Мей зможе виконати свої план – подати заяву про вихід з ЄС до кінця березня.

50 стаття Лісабонського договору ЄС передбачає 2 роки на переговори про умови припинення членства країни в організації.

Колишній посол Великої Британії в ЄС застерігав, що переговори можуть затягнутися на десятиліття.